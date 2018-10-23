 الملك سلمان يتوعد بمحاسبة ″المقصرين″ في قضية خاشقجي | أخبار | DW | 23.10.2018

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أخبار

الملك سلمان يتوعد بمحاسبة "المقصرين" في قضية خاشقجي

في بادرة لتأكيد اهتمامه بقضية جمال خاشقجي، استقبل الملك سلمان وولي عهده ونجله محمد، اثنين من عائلة الصحافي المقتول. كما أكد سلمان في اجتماع للحكومة السعودية أن بلاده ستحاسب "المقصر في قضية خاشقجي كائنا من كان".

Saudi Arabien Vision 2030 Präsentation König und Kronprinz (picture-alliance/abaca/B. Algaloud)

استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده اليوم الثلاثاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) صلاح خاشقجي، نجل الصحافي السعودي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول، وسهل خاشقجي، شقيق الصحافي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وجرى اللقاء في قصر اليمامة في الرياض. وعبر الملك وولي عهده عن تعازيهما لعائلة خاشقجي، وذلك وفق الوكالة السعودية.

مختارات

الصحف الألمانية لم تصدر فقط تعليقات على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والضغط الدولي على العائلة المالكة في السعودية فحسب، بل ألقت نظرة انتقادية على ردود الفعل الصادرة عن الحكومة الألمانية. (23.10.2018)

أمام حشد من انصاره، تحدث الرئيس التركي عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. البعض رأى أن الخطاب لم يضف جديداً وآخرون رأوا أن لهجة الخطاب تضمنت تحذيرات ضمنية للسعودية. (23.10.2018)

ومن جهة أخرى أكد مجلس الوزراء السعودي "العزم" على "محاسبة المقصر كائناً من كان" في قضية مقتل خاشقجي. وأكد مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد في الرياض اليوم برئاسة الملك السعودي، عزم المملكة "محاسبة المقصر كائناً من كان ... وعزمها على ألا تقف الإجراءات (التي اتخذتها المملكة في هذا الشأن) عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".

وحمّلت الرياض مسؤولية مقتل خاشقجي، لمجموعة من السعوديين قالت إنهم حاولوا التفاوض معه في القنصلية لإعادته إلى المملكة، قبل أن يندلع شجار و"اشتباك بالأيدي" ما أدى إلى مقتله. وذكرت أنها أوقفت 18 شخصا على ذمة القضية.

من جانبه طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن تتم محاكمة المشتبه بهم الـ 18 في بلاده، مشيرا إلى أن التخطيط لعملية القتل تم قبل أيام من حصولها، ومشددا على وجوب معاقبة جميع الضالعين في القضية.

ونوه المجلس بتوجيه الملك السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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لقاء جمع بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بصلاح خاشقجي، نجل الصحافي جمال خاشقجي، وسهل خاشقجي، شقيق الصحافي المقتول. اللقاء أثار تعليقات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه بعض منها.

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