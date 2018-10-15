 الملك سلمان يتحدث مع ترامب بشأن مصير خاشقجي ويأمر بتحقيق داخلي | أخبار | DW | 15.10.2018

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أخبار

الملك سلمان يتحدث مع ترامب بشأن مصير خاشقجي ويأمر بتحقيق داخلي

في تطور جديد لقضية إختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كشف الرئيس دونالد ترامب جانبا مما دار في محادثة هاتفية له مع الملك سلمان. ومسؤول سعودي يقول إن الملك سلمان أمر بتحقيق داخلي في القضية.

USA North Carleston - Donald Trump beim Gespräch mit seinem Smartphone (picture-alliance/AP Photo/M. Rourke)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة اليوم الاثنين (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أنه تحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان وقد أبلغه الأخير أنه "يجهل" مصير الصحافي السعودي الذي فقد أثره جمال خاشقجي.

وأوضح ترامب أيضا أنه سيرسل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى السعودية للتباحث في شكل مباشر مع الملك سلمان بشأن هذه المسألة. وكتب ترامب على تويتر "تحدثت للتو إلى ملك السعودية، الذي قال إنه يجهل تماما ما يمكن أن يكون قد حصل مع مواطننا السعودي"، وأضاف "سأرسل فورا وزير خارجيتنا للقاء الملك".

تحقيق داخلي في السعودية بشأن اختفاء خاشقجي

وفي سياق متصل أكد مسؤول سعودي لوكالة رويترز أن العاهل السعودي أمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي، في حين تشكل فريق تركي سعودي مشترك لتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول حيث شوهد لآخر مرة يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

مختارات

حَثَّ وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في بيان مشترك، السلطات السعودية على توضيح اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقي. وقالت الدول الثلاث إنها تتعامل مع حادثة اختفاء الصحفي الناقد للسعودية "بأقصى درجات الجدية". (14.10.2018)

تواجه السعودية خسائر مالية على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي. الريال السعودي يتراجع، كما خسرت أسهم مجموعة اتصالات يابانية عملاقة من قيمتها. وألغى عدد من كبار رجال الأعمال المشاركة في مؤتمر "دافوس في الصحراء" بالرياض. (15.10.2018)

وقال مسؤول سعودي، غير مصرح له بالحديث علنا، لرويترز "أمر الملك النائب العام بفتح تحقيق داخلي في مسألة خاشقجي بناء على المعلومات من الفريق المشترك في اسطنبول".  ورد المصدر على سؤال عن متى يمكن أن يصدر النائب العام بيانا عن التحقيق قائلا إنه تلقى أوامر بالعمل بسرعة.م.س/ ص.ش ( رويترز)

ومن جهته أكد مصدر دبلوماسي في أنقرة أن السلطات التركية تباشر اليوم الاثنين بتفتيش القنصلية السعودية في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي خاشقجي. وأوضح المصدر أن عملية التفتيش ستجرى مساء الاثنين وفي إطار مجموعة العمل التي شكلتها تركيا والسعودية. وسمح بهذه العملية الأسبوع الماضي لكنها لم تجر بسبب خلافات على طرق تنفيذها كما قالت وسائل الإعلام التركية.

م.س/ص.ش (رويترز، 

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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