الملك سلمان يتحدث مع ترامب بشأن مصير خاشقجي ويأمر بتحقيق داخلي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة اليوم الاثنين (15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أنه تحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان وقد أبلغه الأخير أنه "يجهل" مصير الصحافي السعودي الذي فقد أثره جمال خاشقجي.

وأوضح ترامب أيضا أنه سيرسل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى السعودية للتباحث في شكل مباشر مع الملك سلمان بشأن هذه المسألة. وكتب ترامب على تويتر "تحدثت للتو إلى ملك السعودية، الذي قال إنه يجهل تماما ما يمكن أن يكون قد حصل مع مواطننا السعودي"، وأضاف "سأرسل فورا وزير خارجيتنا للقاء الملك".

تحقيق داخلي في السعودية بشأن اختفاء خاشقجي

وفي سياق متصل أكد مسؤول سعودي لوكالة رويترز أن العاهل السعودي أمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي البارز جمال خاشقجي، في حين تشكل فريق تركي سعودي مشترك لتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول حيث شوهد لآخر مرة يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال مسؤول سعودي، غير مصرح له بالحديث علنا، لرويترز "أمر الملك النائب العام بفتح تحقيق داخلي في مسألة خاشقجي بناء على المعلومات من الفريق المشترك في اسطنبول". ورد المصدر على سؤال عن متى يمكن أن يصدر النائب العام بيانا عن التحقيق قائلا إنه تلقى أوامر بالعمل بسرعة.م.س/ ص.ش ( رويترز)

ومن جهته أكد مصدر دبلوماسي في أنقرة أن السلطات التركية تباشر اليوم الاثنين بتفتيش القنصلية السعودية في إطار التحقيق في اختفاء الصحفي خاشقجي. وأوضح المصدر أن عملية التفتيش ستجرى مساء الاثنين وفي إطار مجموعة العمل التي شكلتها تركيا والسعودية. وسمح بهذه العملية الأسبوع الماضي لكنها لم تجر بسبب خلافات على طرق تنفيذها كما قالت وسائل الإعلام التركية.

م.س/ص.ش (رويترز،