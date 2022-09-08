 الملك تشارلز يرثي ″الأم المحبوبة″ وحزن عالمي على وفاتها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الملك تشارلز يرثي "الأم المحبوبة" وحزن عالمي على وفاتها

نعى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث والدته "المحبوبة" إليزابيث الثانية وقال إن وفاتها "لحظة حزن بالغ في العالم أجمع". ويخيم حزن عالمي بسبب وفاة الملكة، والتزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة دقيقة صمت حداداً عليها.

الملكة إليزابيث الثانية

الملك تشارلز الثالث نعى والدته "المحبوبة" إليزابيث الثانية

وصف ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت الخميس (الثامن من أيلول/سبتمبر 2022) عن 96 عاماً بأنّها "لحظة حزن بالغ" سيشعر بها أناس "في العالم أجمع".

مختارات

وقال تشارلز الثالث في أول بيان يصدره بعد تولّيه العرش "إنّ رحيل والدتي المحبوبة، جلالة الملكة، هو لحظة حزينة للغاية بالنسبة لي ولجميع أفراد عائلتي".

وتابع العاهل الجديد في بيانه "إنّنا نأسف بشدة لوفاة ملكة عزيزة وأمّ محبوبة. أعلم أنّ خسارتها سيُشعر بها بعمق في جميع أنحاء البلاد وفي الممالك والكومنولث، ومن قبل عدد لا يحصى من الناس في جميع أنحاء العالم". وختم الملك تشارلز الثالث بيانه بالقول إنّه "خلال هذه الفترة من الحزن والتغيير، سأشعر أنا وعائلتي بالارتياح والدعم لأنّنا نعلم مقدار الاحترام والمودّة العميقة التي حظيت بها الملكة على نطاق واسع".

وتتواصل النعوات العالميةعلى وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وأشاد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بالمزايا التي تمتّعت بها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية من "فضيلة ونعمة وتفان"، منوّهاً "بحضورها المثير للطمأنينة على مدى عقود من التغيير الكبير".

وقال غوتيريش في بيان إنّ الملكة التي توفّيت الخميس عن 96 عاماً "كانت موضع تقدير كبير لما تمتّعت به من فضيلة ونعمة وتفان حول العالم. لقد كان حضورها مثيراً للطمأنينة على مدى عقود من التغيير الكبير، بما في ذلك انتهاء الاستعمار في أفريقيا وآسيا".

والتزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حداداً على الملكة اليزابيث الثانية. وفي مستهل جلسة للجمعية العامة، قدّم رئيسها عبدالله شهيد تعازيه الى الشعب البريطاني، متحدثًا عن "لحظة حزن عميق للعائلة الملكية والشعب البريطاني والمجتمع الدولي"، ولافتاً إلى ان تكريمًا رسميًا للملكة الراحلة سيتمّ في موعد لاحق.

وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاما



"خدمة لا حدود لها وإخلاص للواجب"
من جهته أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" لرحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الخميس، معتبراً أنّها كانت مثالاً في "التفاني في العمل" ومشيراً إلى أنّه يصلّي لها ولنجلها تشارلز الذي خلفها ملكاً.

وفي برقية تعزية باللغة الإنكليزية أرسلها إلى الملك الجديد تشارلز الثالث قال الحبر الأعظم إنّه يقدّم إلى العائلة الملكية والشعب البريطاني "أصدق التعازي"، منوّهاً بما تميّزت به الراحلة من "خدمة لا حدود لها... وإخلاص للواجب، وشهادة ثابتة على الإيمان بيسوع المسيح".

من جانبها أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين بالملكة إليزابيث الثانية، وقال إنها شكّلت "نموذجًا للاستمرار" عبر التاريخ، وأن "هدوءها وتفانيها كانا مصدر قوة للكثيرين". وذكّرت فون دير لايين في تغريدة عبر تويتر بأن الراحلة "كانت شاهدة على الحرب والمصالحة في أوروبا وخارجها، وعلى تحولات عميقة في كوكبنا ومجتمعاتنا". ورأت أنها كانت بمثابة "عنصر اطمئنان في الأوقات الصعبة". وأبرقت فون دير لايين إلى الملك الجديد تشارلز الثالث متمنية له "الحكمة والقوة لكي يتمكن من متابعة ما حققته" إليزابيث الثانية.


"جزء مهم من التاريخ"
وأكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الخميس أن الملكة اليزابيث الثانية شكّلت "حضورا دائماً" في حياة الكنديين و"ستبقى إلى الأبد جزءًا مهمًا من تاريخ بلدنا". وأضاف رئيس الحكومة بعيد إعلان وفاة الملكة التي تعتبر في كندا رئيسة للدولة، أنّ "الكنديين سيتذكّرون وسيقدرون على الدوام حكمة جلالتها وتعاطفها". بدورها نشرت ماري سايمن، الحاكمة العامة لكندا والممثلة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في هذا البلد، تغريدة على تويتر قالت فيها إنّ "الكنديين سيحزنون على الملكة. دعونا نتوقف لحظة لتكريم ذكرى جلالة الملكة، كلّ على طريقته الخاصة".

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أيضًا تعازيه إلى العائلة الملكية البريطانية إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وكتب لابيد على تويتر: "باسم حكومة إسرائيل وشعبها، أقدّم تعازيّ إلى العائلة الملكية وشعب المملكة المتحدة بوفاة جلالتها الملكة إليزابيث الثانية"، مضيفاً أنّ الراحلة "تترك خلفها إرثاً من القيادة والخدمة". بدوره قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنّ "الملكة إليزابيث كانت شخصية تاريخية: لقد عاشت التاريخ، وصنعت التاريخ، وتركت بعد وفاتها إرثاً رائعاً وملهماً". وأضاف أنّ "وفاتها تمثّل نهاية مرحلة".

وأعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن خالص تعازيه للعائلة الملكية البريطانية والحكومة والشعب في بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وقال شي في رسالة وجهها إلى الملك تشارلز الثالث، وفقا لما أفاد به التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الجمعة، إن "وفاتها تمثل خسارة كبيرة للشعب البريطاني".

من جانبه حيّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكرى الملكة اليزابيث الثانية، مقدّماً تعازيه إلى نجلها الملك تشارلز الثالث. وقال بوتين في بيان أصدره الكرملين: "طوال عقود عدة، تمتعت اليزابيث الثانية بحب رعاياها واحترامهم، وكذلك بسلطة على الساحة العالمية". وأضاف أن "الاحداث الاكثر أهمية في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا باسم جلالتها"، مقدما تعازيه الى الملك تشارلز الثالث.

"نموذج للقيادة سيخلده التاريخ"
وأرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان التعازي إلى الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث، بحسب بيانين نشرتهما وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وقال الملك سلمان "لقد كانت جلالتها نموذجا للقيادة سيخلده التاريخ". وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، إن العالم يتذكر اليوم الأثر العظيم والأعمال الجليلة التي قدمتها طوال مسيرتها.

وقدّم الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي "خالص العزاء" إلى المملكة المتّحدة والعائلة الملكية البريطانية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، منوّهاً بأنّ الراحلة "قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة". وقال السيسي في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: "أتقدّم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتّحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة". وأكّد الرئيس المصري عزمه على العمل مع العاهل البريطاني الجديد الملك تشارلز الثالث "لتعزيز" العلاقات الثنائية.

م.ع.ح/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Deutschlandbesuch Königin Elisabeth II

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    العالم يعلن الحداد على الملكة إليزابيث الثانية

    "الحزن هو الثمن الذي ندفعه من أجل الحب." قالت ذلك بنفسها ذات مرة. الآن العالم في حداد عليها: الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، توفيت في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022 عن 96 عاماً بعد ما يقرب من 70 عامًا من الحكم. شهدت الملكة انهيار الإمبراطورية البريطانية، و16 رئيسًا للوزراء وأوقاتا عصيبة مرت على أسرتها.

  • Großbritannien Queen Elizabeth Krönung 1953

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    ملكة في سن الخامسة والعشرين

    توفي جورج السادس ملك المملكة المتحدة في 6 فبراير 1952. كانت ابنته إليزابيث البالغة من العمر 25 عاماً في زيارة خارجية في ذلك الوقت وتلقت الأخبار بعد وصولها إلى كينيا. لم يكن هناك وقت للحداد الهادئ. أصبحت إليزابيث الآن ملكة. ومع ذلك، لم يتم تتويجها إلا بعد عام ونصف تقريباً: في يونيو 1953 في كنيسة وستمنستر في لندن، التي تعد كنيسة الملوك.

  • Großbritannien King George Vi, Queen Elizabeth, Prinzessin Elizabeth & Margaret 1936

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    وريثة العرش في عمر العشر سنوات

    ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري في لندن في 21 أبريل/ نيسان 1926، وهي الطفلة الأولى لدوق ودوقة يورك. في عام 1936 اعتلى والدها جورج السادس العرش البريطاني. وهكذا أصبحت ابنته الكبرى وريثة العرش وأعدت نفسها بشكل منهجي لدورها المستقبلي في السنوات التالية. ألقت إليزابيث أول خطاب لها، بثته هيئة الإذاعة البريطانية، في سن الرابعة عشرة - خلال الحرب العالمية الثانية.

  • 100 Jahre Haus Windsor | Hochzeit Kronprinzessin Elisabeth mit Philip Mountbattan

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    ملكة وأم

    في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، تزوجت إليزابيث من أمير اليونان فيليب ذي الأصل الألماني، الذي كان يكبرها بخمس سنوات. في العام التالي ولد ابنهما تشارلز، وبعد عامين ابنتهما الأولى آن، تبعهما أندرو عام 1960 وإدوارد عام 1964.

  • Königin Elizabeth II. und Mitglieder der königlichen Familie

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    ملكة القلوب؟

    إليزابيث التي لا تعرف الكلل. لقد تجاوزت بالفعل فترة ولاية والدها بتسع سنوات في اليوبيل الفضي لها في عام 1977. ومثل هذه الصورة في العرض العسكري التقليدي "قوات الألوان"، سيتذكرها الكثيرون: وسط العائلة الكبيرة. كانت موضع تقدير ومبجلة، كانت قريبة من الشعب ومحبوبة. لكن "ملكة القلوب" - هذا اللقب سيمنح لاحقًا لشخص آخر...

  • UK Prinzessin Diana

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    سنوات صعبة

    بالنسبة للعديد من البريطانيين كانت الأميرة ديانا زوجة ابن الملكة، ولي العهد الأمير تشارلز هي "ملكة القلوب". بيد أنّ الزواج انهار، وبعد قرار حاسم من الملكة تم الانفصال عام 1995. عندما توفيت الأميرة ديانا في حادث بعد عامين، أثار رد فعل الملكة البارد انتقادات عامة كبيرة.

  • Großbritannien Königshaus Kate und William Hochzeit 29.04.2011

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    أخيرًا حفل زفاف الأحلام مرة أخرى

    عندما تزوج الأمير وليام، الابن الأكبر لديانا، من كيت ميدلتون في أبريل/ نيسان 2011، احتفل الملايين بالعروسين. وبعد أن أعطت الملكة كيت على ما يبدو بعض النصائح قبل الخطوبة، سرعان ما تعلمت زوجة حفيدها واجباتها الملكية وأسعدت الملكة بزواج سعيد لمدة عشر سنوات وثلاثة من أحفاد الأحفاد.

  • Meghan und Harry geben Interview bei CBS

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    الحفيد المنشق

    لكن لم يكن الأمر كذلك مع الحفيد الأصغر هاري. أعطت الملكة مباركتها لحفل زفافه على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل في عام 2018. ومع ذلك، لم تكن الحياة الملكية مناسبة للزوجين الشابين. في مقابلة مع المتحدثة الأمريكية أوبرا وينفري، تحدث الاثنان بصراحة عن الصعوبات التي تواجههما مع مؤسسة النظام الملكي، كما تخليا فيما بعد عن امتيازاتهما كعضوين في العائلة الملكية.

  • 60jähriges Thronjubiläum Elizabeth II Queen empfiehlt Charles und Diana die Scheidung

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    حياتها محور الاهتمام

    نعم، يمكن أن يكون التاج عبئاً، لأنه يعني مسؤولية كبيرة وحياة كاملة تحت مراقبة الرأي العام وعامة الشعب. مشاكل الأسرة والطلاق والوفيات والمغامرات - أتقنت إليزابيث كل شيء بطريقتها الخاصة: قوية وهادئة. هذا ما أحبه معظم البريطانيين فيها.

  • UK Boris Johnson wird Premierminister

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    زعيمة لـ16 دولة في "عالم كومنولث"

    السياسة اليومية كان آخرون يتولوها. عينت أحد عشر رجلاً وامرأتين في منصب رئيس الوزراء، آخرهم بوريس جونسون في عام 2019. وكانت تحكم في ملكية دستورية في وظيفة رمزية. حتى وقت قريب كانت أيضاً زعيمة كومنولث الأمم الذي يضم 52 دولة، من ضمنها "عالم كومنولث" الذي تزعمته لغاية وفاتها، وتنتمي إليه دول مثل كندا وأستراليا.

  • 60jähriges Thronjubiläum Elizabeth II Queen Elizabeth II. bei Thronrede im Parlament

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    70 سنة حافلة

    كانت إليزابيث قد قالت في عام 1952 إن تتويجها لا ينبغي أن يكون علامة على القوة وعظمة الماضي، بل تعبير عن الأمل في السنوات التي ستخدمها وتحكم بنعمة الرب. دامت هذه الفترة نحو 70 سنة حافلة بالأحداث. وهذا ما جعلها أطول زعيمة دولة في الحكم في العالم.

  • Bildergalerie 60. Thronjubiläum Queen Elizabeth II

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    رأس الكنيسة وأيقونة لا تُنسى

    كان لقبها الكامل هو: "إليزابيث الثانية، بفضل الرب ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبلدانها وأقاليمها الأخرى، زعيمة الكومنولث، المدافعة عن الإيمان". وما لا ينبغي إهماله أيضاً: أيقونة الأناقة، المشهورة عالمياً بأزيائها ذات اللون الواحد والقبعات المصممة بشكل متقن.

  • England Beisetzung Prinz Philip

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    الخسارة

    في نيسان/أبريل 2021، توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، قبل شهرين من عيد ميلاده المائة. الاثنان كانا متزوجين منذ 73 عاماً وتجاوزا جميع الأزمات - بما في ذلك الأزمات الزوجية - معاً. بيد أنّ الملكة لم يردعها فقدان زوجها ورفيقها واستمرت في تولي حكم المملكة.

  • Großbritannien Royals l Queen Elisabeth

    بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية

    وداعا يا ملكتي

    العالم يقول وداعاً إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة منذ ما يقرب من سبعة عقود، والأم لأربعة أطفال، وإحدى الشخصيات المميزة في القرن العشرين ولغاية اليوم. وسيتولى الآن ابنها وولي عهدها تشارلز، دوق كورنوال وأمير ويلز، عرش ملوك إنجلترا. زابينه بيشل، كلاوس كريمر/ ز.أ.ب