نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

الملك تشارلز الثالث

بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح الأمير تشارلز، أكبر أبنائها ووريث العرش، ملكا لبريطانيا. كانت حياة الأمير الخاصة والعامة مادة للإعلام، فما هي خلفيات ذلك وما هي التحديات التي قد يواجهها الملك الجديد تشارلز الثالث؟

ولد الأمير تشارلز في لندن عام 1948 وهو الابن البكر للملكة إليزابيت الثانية وزوجها الأمير فيليب. وعلى عكس حياته السياسية الرتيبة، فإن حياته الخاصة بقيت مثار جدل على ضوء خيانته لزوجته الراحلة الأميرة ديانا وطلاقه منها. تزوج من حبيبته كاميلا دوقة كورنوال بعد وفاة ديانا وصديقها دودي الفايد في حادث سير وقع في العاصمة الفرنسية باريس.

بسبب وفاة الملكة رواج بمحلات الهدايا والحزن سيد الموقف

بسبب وفاة الملكة رواج بمحلات الهدايا والحزن سيد الموقف 12.09.2022

اعتادت المتاجر والفنادق الأقرب إلى المقرالرسمي للنظام الملكي في لندن على كسب المال من وجودها قرب العائلة المالكة. لكن هذه المرة بدا الأمر مختلفا، فبالرغم من ازدهار البيع والتجارة، إلا أن الحزن هو سيد الموقف.
إعلان تشارلز الثالث رسميا ملكا على بريطانيا خلفا لإليزابيث الثانية

إعلان "تشارلز الثالث" رسميا ملكا على بريطانيا خلفا لإليزابيث الثانية 10.09.2022

أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا اليوم "تشارلز الثالث" ملكا على بريطانيا، بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وقال المجلس "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث".
تشارلز الثالث ـ محطات في حياة ملك بريطانيا الجديد

تشارلز الثالث ـ محطات في حياة ملك بريطانيا الجديد 10.09.2022

بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح الأمير تشارلز، أكبر أبنائها ووريث العرش، ملكا لبريطانيا. كانت حياة الأمير الخاصة والعامة مادة للإعلام، فما هي أبرز المحطات في حياته؟ وما هي التحديات التي قد يواجهها الملك الجديد؟

الملك تشارلز الثالث ، ملك بريطانيا الجديد 09.09.2022

بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، خلفها ابنها الأكبر تشارلز أمير ويلز السابق. قضى الرجل البالغ من العمر 72 عاماً وقتًا أطول من أي فرد ملكي آخر في انتظار اعتلاء العرش. في السنوات الأخيرة، تولى العديد من واجبات الملكة.
سقط جسر لندن ـ هكذا تودع بريطانيا ملكتها إليزابيث الثانية

"سقط جسر لندن" ـ هكذا تودع بريطانيا ملكتها إليزابيث الثانية 09.09.2022

الخطط السرية بشأن مسار الأحداث التي تشهدها بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية جرى التحضير لها منذ وقت طويل فيما يُطلق عليها "عملية جسر لندن". وهذه هي تفاصيل خطة الأيام العشر من إعلان الوفاة وحتى الدفن.
قلق على صحة الملكة إليزابيث واستنفار في صفوف العائلة المالكة

قلق على صحة الملكة إليزابيث واستنفار في صفوف العائلة المالكة 08.09.2022

ما أن أعلن قصر باكنغهام أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية "قلقون" بشأن صحتها، حتى هرع أفراد العائلة المالكة إلى قلعة بالمورال بإسكتلندا حيث تقيم. الأطباء أوصوا بأن تبقى الأكبر عمرا بين ملوك العالم "تحت المراقبة الطبية".

الملكة إليزابيث تخضع للإشراف الطبي والأطباء قلقون بشأن صحتها

الملكة إليزابيث تخضع للإشراف الطبي والأطباء "قلقون" بشأن صحتها 08.09.2022

حالة من القلق على صحة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا التي أوصى الأطباء بوضعها تحت الملاحظة الطبية، فيما توجه أفراد أسرتها لمقر إقامتها في قلعة بالمورال باسكتلندا.
كل يحزن لوحده!.. وليام وهاري لن يلتقيا في الذكرى الـ25 لرحيل ديانا

كل يحزن لوحده!.. وليام وهاري لن يلتقيا في الذكرى الـ25 لرحيل ديانا 30.08.2022

مازال موتها بذلك الشكل المأساوي يثير الحزن في قلوب كثير من الناس في أنحاء العالم. وعلى عكس الماضي، سيحيي ولداها، الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري، الذكرى الـ25 لوفاة "أميرة القلوب"، وهما على شقاق ومتفرقين.

إليزابيث الثانية تمنح كاميلا لقب ملكة وتحتفل بيوبيلها البلاتيني

إليزابيث الثانية تمنح كاميلا لقب ملكة وتحتفل بيوبيلها البلاتيني 06.02.2022

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية الأحد بالذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا غداة إعلانها أنها تأمل في أن تحمل كاميلا زوجة ولي العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجته عند اعتلائه العرش. خطوة تنهي الجدل بين البريطانيين.
الأمير وليام يوجه انتقادات مبطنة للأثرياء المهووسين بالفضاء!

الأمير وليام يوجه انتقادات مبطنة للأثرياء المهووسين بالفضاء! 14.10.2021

وجه الأمير البريطاني وليام انتقادات مبطنة لأصحاب المليارات المنخرطين في سباق سياحة الفضاء، في الوقت الذي تواجه فيه الأرض مشكلات بيئية لم يوجد لها حل حتى الآن، على حد تعبيره. فمن كان يقصد بكلامه؟
تشارلز يطرد ابنه هاري وميغن من العائلة الملكية بصفة نهائية!

"تشارلز" يطرد ابنه هاري وميغن من العائلة الملكية بصفة نهائية! 29.04.2021

التصريحات النارية للأمير هاري وزوجته ميغن ضد القصر الملكي البريطاني أحدثت زلزالا لم تسترح منه العائلة الملكية ليومنا هذا، ويبدو أن طردهما رسميا من العائلة الملكية بات أمرا محسوما. وهل هو ثمن لتصريحاتهما المزلزلة؟

بعد ولي العهد.. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مصاب بكورونا

بعد ولي العهد.. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مصاب بكورونا 27.03.2020

بعد الأمير تشارلز، أصيب رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا، في وقت سجلت فيه المملكة المتحدة ارتفاعاً غير مسبوق في أرقام الوفيات بسبب الفيروس ذاته. وبعد أقل من ساعتين خرج وزير الصحة البريطاني ليعلن هو الآخر عن إصابته.
إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بكورونا

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بكورونا 25.03.2020

أعلن مقر إقامة ولي العهد البريطاني إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا، مؤكداً أنه "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد".
قرن على دستور فايمار.. النبلاء الألمان ألقاب بدون امتيازات

قرن على دستور فايمار.. النبلاء الألمان ألقاب بدون امتيازات 17.08.2019

مع بدء سريان "دستور فايمار" في ألمانيا قبل 100 عام، فقدت طبقة النبلاء امتيازاتها. ومع ذلك لا يزال هناك جدل في ألمانيا عن النبلاء وإرثهم، أما الفضل في ذلك فيعود إلى صحافة القيل والقال ونشاط لوبيات المصالح المختلفة.
الأمير تشارلز يتعهد بـالهدوء لو أصبح ملكاً

الأمير تشارلز يتعهد بـ"الهدوء" لو أصبح ملكاً 08.11.2018

قطع الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، عهداً غريباً على نفسه فيما يخص عدداً من تصريحاته الإعلامية تجاه بعض القضايا إذا ما أصبح ملكاً. كما أنه سيلتزم بالحدود الدستورية الممنوحة للملك.
Prince Harry kisses Meghan Markle (Reuters/B. Birchall)

زفاف أسطوري يتوج قصة حب خيالية بين الأمير هاري وميغان 19.05.2018

اصطف عشرات الآلاف حول قصر ويندسور، لحضور مراسم الزفاف الأسطوري للأميرهاري وميغان ماركل. وانطلق العروسان بعد ذلك في جولة وسط الجماهير على متن العربة الملكية الشهيرة التي تجرها الخيول. فكيف كانت مراسم الاحتفال؟
مزيد من المقالات