الملك تشارلز الثالث

بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح الأمير تشارلز، أكبر أبنائها ووريث العرش، ملكا لبريطانيا. كانت حياة الأمير الخاصة والعامة مادة للإعلام، فما هي خلفيات ذلك وما هي التحديات التي قد يواجهها الملك الجديد تشارلز الثالث؟

ولد الأمير تشارلز في لندن عام 1948 وهو الابن البكر للملكة إليزابيت الثانية وزوجها الأمير فيليب. وعلى عكس حياته السياسية الرتيبة، فإن حياته الخاصة بقيت مثار جدل على ضوء خيانته لزوجته الراحلة الأميرة ديانا وطلاقه منها. تزوج من حبيبته كاميلا دوقة كورنوال بعد وفاة ديانا وصديقها دودي الفايد في حادث سير وقع في العاصمة الفرنسية باريس.