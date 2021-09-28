"الملكية الأردنية" تستأنف رحلاتها إلى سوريا بعد تسع سنوات من التوقف

قرر الأردن وسوريا استئناف رحلات طيران الملكية الأردنية بينهما، اعتبارا من الأحد المقبل (الثالث من أكتوبر/تشرين الأول) بعد توقف دام نحو تسع سنوات بسبب النزاع في سوريا.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن القرار جاء في ختام اجتماعات عقدها وفد وزاري سوري في عمان على مدى يومين "بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية".
وأوضحت الوكالة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عودة طائرات شركة الخطوط الملكية الأردنية لتسيير رحلاتها لنقل الركاب بين الأردن وسوريا اعتبارا من الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر. وكانت الملكية الاردنية علقت في تموز/يوليو 2012 رحلاتها الى دمشق وحلب.
وقال وزير النقل وجيه عزايزة في بيان إن الملكية الأردنية ستلتزم بكامل الشروط الصحية لجهة حيازة المسافرين فحص كورنا سلبيًا من المختبرات المعتمدة وإجراء الفحص لدى وصولهم إلى عمان.
وأشارت وكالة بترا إلى أن الجانبين السوري والأردني توصلا إلى "رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل".
ووصل الوفد السوري الإثنين عبر معبر جابر/نصيب الحدودي الرئيسي بين البلدين والذي قررت عمان إعادة فتحه أمام حركة الشاحنات والمسافرين اعتبارا من الأربعاء بعد نحو شهرين من إغلاقه بسبب تصعيد عسكري جنوب سوريا.
واستقرت الأوضاع جنوب سوريا مع انتشار الجيش السوري بموجب اتفاق رعته موسكو بدأ تطبيقه في 12 أيلول/سبتمبر.
وتأتي اجتماعات الوفد السوري في عمان بعد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدين كان آخرها اجتماع وزيري خارجية البلدين في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي.
كما أجرى وزير الدفاع السوري علي أيوب مباحثات الأحد الماضي في عمان مع نظيره الأردني تناولت أمن الحدود ومكافحة الارهاب وتهريب المخدرات.
وقال مسؤولون إن الأردن، وهو حليف قوي للولايات المتحدة، وكان يدعم مقاتلي المعارضة الذين يحاربون رفضا لحكم الرئيس السوري بشار الأسد، دفع باتجاه التقارب مع دمشق في الأشهر القليلة الماضية.
وتستقبل المملكة نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمّان عدد الذين لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع بنحو 1,3 مليون.
هـ.د/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين
في شمال شرق الأردن على الحدود مع سوريا، تحديدا بالقرب من الحدلات، يعيش 7200 لاجئ سوري عالقين في مخيم في ظل ظروف قاسية في ما يشبه المنطقة المحرمة. الحدلات تقع على بعد نحو 335 كيلومترا من العاصمة الأردنية عمان. وفي مخيم آخر في الركبان، الواقعة على بعد 90 كليومترا شمالا، يعيش أكثر من 50 ألف شخصا عالقين في الصحراء في انتظار مواصلة طريقهم.
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عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين
الناس يعيشون هنا في منطقة صحراوية تحت خيام مهترئة لا تقيهم قيظ الصيف ولا صقيع الشتاء، يقتاتون على المساعدات التي تقدمها لهم المنظمات الإنسانية. وما يزيد الطين بلة أن دخول هذه المنطقة صعب جدا، حتى أن الصحفيين لا يجوز لهم دخولها إلا بترخيص خاص من الجيش الأردني.
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عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين
بعض اللاجئين السوريين يقبعون هنا منذ بضعة أسابيع، البعض الآخر منذ عدة شهور. كما أنهم ينحدرون من كل المناطق السورية: من حمص والرقة وحلب ودرعا. العديد منهم وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع أموال لمهربين حتى يتمكنوا من الوصول إلى هذه المنطقة الحدودية. وقد ساهم تصاعد التوتر الذي تشهده حلب في الآونة الآخيرة في ارتفاع عدد اللاجئين مرة أخرى.
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عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين
حرس الحدود الأردني هو من يحدد من يمكنه من اللاجئين السوريين الدخول إلى أراضي المملكة الهاشمية. الأردن قالت إنها استقبلت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من مليون لاجئ سوري، منهم 670 ألف مسجلون لدى المفوضية العليا التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ووفقا لمعطياتها، فإن نحو 100 ألف لاجئ يقيمون في مخيمات، فيما تعيش أغلبية السوريين في المدن والقرى.
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عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين
الأربعاء الماضي سُمح لهذه المرأة ولأطفالها صحبة نحو 300 لاجئ سوري آخر بمغادرة المخيم. هذه الأسرة فرت قبل بضعة أشهر من الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. "لا أعرف ما الذي ينتظرني ولكني أريد أن أحط الرحال في أي مكان"، كما تقول المرأة التي أنهكها التعب.
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عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين
ينقل اللاجئون السوريون، الذين سمحت لهم السلطات الأردنية بدخول البلاد بعدها إلى مخيم الأزرق، الواقع على بعد 120 كيلومترا شرق العاصمة عمان. المملكة الأردنية تسمح خاصة للنساء الحاضنات لأطفال والأسر والمرضى والعجّز بدخول أراضيها. بيد أن عملية استقبالهم وإيوائهم بطيئة جدا، على ما تنتقد منظمات انسانية. في غضون ذلك، يزداد الوضع في المخيمات العشوائية سوءا يوما بعد يوم.
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عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين
ومن لم يحالفه الحظ بالانتقال إلى مخيم منظم، وهم كثيرون، فعليهم البقاء في مخيم يفتقد لأدنى مقومات العيش الكريم. ولاعجب أن يتهافت الناس للتزود بالماء. "نحن نفتقد لكل شيء"، على ما يقول رجل من حمص. لكنه يضيف بحسرة بأنه لا يوجد سوى هذا المكان الذي يلجأ إليه، بعدما تحولت كل سوريا إلى ساحات قتال.
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عالقون في صحراء الأردن - مصير آلاف اللاجئين السوريين
حتى هؤلاء الأطفال سيبقون حتى إشعار آخر في هذه المنطقة الصحراوية النائية. هنا ينتظرون دورهم لمئ صفائحهم بالماء. لقد عاشوا الحرب والدمار ولا يتحدثون إلا عن مخاوفهم. بيد أنهم هنا - على الأقل- لم يعودوا مجبرين على رؤية أشلاء القتلى، كما لا يخشون أن تسقط على رؤوسهم القنابل.
الكاتب: تانيا كريمر من منطقة الحدلات الأردنية/ ش.ع