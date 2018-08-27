الملكة توافق جزئيا على تخلي الأمير هاري وميغان عن مهامهما الملكية

وصفت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، النقاشات التي أجرتها مع حفيدها، الأمير هاري (35 عاماً) والدوقة ميغان (38 عاماً) خلال اللقاء الطارئ اليوم الاثنين (13 كانون الثاني/يناير 2020) في ساندرينغهام، شرقي إنجلترا، بأنها كانت "بناءة جداً". وقالت الملكة إنها تدعم هي والعائلة الملكية رغبة هاري وميغان في "توفير حياة جديدة كأسرة شابة"، مشيرة إلى أنه كان هناك توافق على أن تكون هناك "فترة انتقالية يقضي فيها دوق ودوقة ساسيكس (هاري وميغان) وقتهما في كندا وبريطانيا". وأشارت الملكة (93 عاماً) عقب اللقاء الذي تم في مقرها الريفي شرق إنجلترا، إلى ضرورة أتَخاذ المزيد من القرارات بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.
وانضمت ميغان للمقابلة عبر الهاتف من كندا. وشارك في المقابلة أيضاً عدد من أبرز أفراد العائلة الملكية، على رأسهم شقيق هاري، وليام (37 عاماً) وولي العهد، الأمير تشارلز (71 عاماً).
وكان الأمير هاري وزوجته ميغان، قد أعلنا بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي عن خططهما بشأن تحقيق استقلال مالي لهما وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأمريكا الشمالية.
وانتقد العديد من المراقبين الملكيين والصحف البريطانية إعلان هاري وميغان. وتصاعدت حدة الانتقادات يوم الجمعة الماضي بعد أن أكد القصر أن الممثلة الأمريكية السابقة ميغان قد سافرت إلى كندا، حيث عاشت أثناء تصوير المسلسل الدرامي التلفزيوني الشهير "سوتس". وأعلن الزوجان أنهما يعتزمان الحد من وصول الإعلام إليهما والانسحاب من نظام تناوبي للتغطية الإعلامية لأنشطة العائلة الملكية. ويأتي الإعلان المفاجئ بعدما أدان الزوجان الملكيان التغطية المتطفلة
وغير الدقيقة في الصحافة البريطانية والدولية، والانتقادات القاسية التي وجِهت إليهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينها هجمات عنصرية ضد ميغان لأن والدتها سمراء.
وليام وهاري ينفيان ما تردد عن توتر العلاقات بينهما
وفي سياق ذي صلة، وصف الأميران وليام وهاري، حفيدا الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ما نشرته صحيفة بريطانية بشأن العلاقات المتوترة بينهما بأنه "لا أساس له من الصحة". وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام أنه "على الرغم من النفي الواضح، ورد اليوم خبر زائف بصحيفة بريطانية يتضمن تكهنات بشأن العلاقة بين دوق ساسكس ودوق كامبريدج".
وأضاف البيان "بالنسبة لشقيقين يهتمان للغاية بالقضايا المتعلقة بالصحة العقلية، يعتبر استخدام اللغة المثيرة بهذا الشكل أمرا عدائياً ومن المحتمل أن يكون ضاراً".
ولم يشر البيان المشترك إلى اسم الصحيفة، ولكن متحدثا باسم القصر الملكي قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن البيان يشير إلى صحيفة تايمز، التي نشرت خبراً في الصفحة الأولى حول وجود خلاف بين الشقيقين. وقالت الصحيفة إن هاري وزوجته ميغان دوقة ساسكس يشعران أنهما تعرضا لأسلوب "تنمر" من جانب وليام.
خ.س/ز.أ.ب (د ب أ)
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
حياة حرة
استراحتهما المؤقتة خلال فترة نهاية السنة التي تكون عادة مليئة بمواعيد القصر الرسمية شكلت في حد ذاتها أمرا غير اعتيادي. فسحة من الوقت للتفكير، ولقضاء حياة خاصة هادئة مع العائلة في كندا. قرار الانسحاب المدروس بعناية، على ما يبدو، أعلن على إنستغرام، في خطوة تتماشى مع "دورهما التقدمي" كما أعلن الثنائي.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
زفاف الأحلام
التقى الأمير هاري بميغان وهي ممثلة أمريكية لأول مرة في يوليو/ تموز 2016 وتعرفا على بعضهما البعض عن طريق أصدقاء مشتركين. وبعدها بسنة أصبح الأمر رسميا وأعلنا أنهما في علاقة حب. في 19 ماي أيار 2018 احتفلا بحفل زفافهما في دير وستمنستر في لندن. ويعتبر الأمير هاري السادس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
مولود ذكر
في السادس من مايو 2019 حان الوقت أخيرا: ابن ميغان وهاري يرى النور. اسم آرتشي الذي اختير له بقي سريا في البداية، وكذلك صورته التي تم انتظار نشرها رسميا للعلن كما جرت عليه العادة عند ولادة عضو جديد من العائلة. يشار إلى أنه حسب القانون، لن يحظى هذا الطفل بلقب أمير ما لم تمنحه الملكة، استثناء، لقب النبيل.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
هاري الصغير
لم تكن حياة الأمير الشاب بالسهلة. في عام 1984 ولد هاري أمير ويلز والإبن الأصغر للأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا. طغى على طفولته طلاق والديه والموت المبكر لوالدته الليدي ديانا. الصورة تظهر الأسرة الملكية وهي ماتزال متماسكة، خلال حضور مناسبة عامة في لندن في أغسطس 1995.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
وفاة الأم
توفيت الأميرة ديانا في حادث سيارة مروع في باريس عام 1997. لم يكن عمر هاري يتجاوز وقتها الثانية عشر من عمره بينما كان أخوه الأمير ويليام يبلغ الخامسة عشر. الصورة تظهر الأميرين الحزينين خلال تشييع جثمان والدتهما. هذا الحدث المأساوي أثر بشكل عميق على الأمير هاري كما صرح في وقت لاحق خلال مقابلة شخصية.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
حزن طويل
في بداية العام 2018، كشف الأمير هاري أيضا كيف كافح بقوة طيلة حياته للتغلب على هذه الصدمة القوية. وخلال دعمه لحملة تعنى بالصحة العقلية، صرح هاري في مقابلة مع الديلي تلغراف أنه كان قريبا جدا من الانهيار في عدة مناسبات.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
أمير الحفلات!
عندما كان أصغر سنا، نادرا ما غاب الأمير هاري عن الحفلات والسهرات، وهو ما كان يغذي فضائح العائلة الملكية. كان هاري يسعى للتقرب من النساء الجميلات، لدرجة أن الصحافة الصفراء دأبت على وصفه بـ "الشاب اللعوب" لفترة طويلة. سبق أن اعترف الأمير لصحيفة نيوزويك أنه يتمنى "الخروج" من العائلة المالكة.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
محبوب وواع بالواجبات
خدم الأمير هاري القوات البريطانية المسلحة لمدة عشر سنوات. وصرح فيما بعد أن خدمته العسكرية كانت "أفضل هروب له على الإطلاق". بعد مساره العسكري الذي قاده مرتين إلى أفغانستان، تحول هاري إلى واحد من أكثر أفراد العائلة المالكة شعبية ليس داخل بريطانيا وحدها وإنما في جميع أنحاء العالم.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
ميغان ماركل
قلة من البريطانيين فقط كانت تعرف من هي ميغان ماركل عندما بدأت تظهر على الصفحات الأولى للصحافة عام 2016. ولدت ماركل في لوس أنجليس عام 1981، وأصبحت معروفة بعد أدائها دور محامية في سلسلة “Suits” التلفزيونية الشهيرة. لم تفرش الصحافة البريطانية الورود للوافدة الجديدة على العائلة المالكة، ووصلت بعض التعليقات إلى حد العنصرية والتمييز الجنسي.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
التزام اجتماعي
كما هو الحال بالنسبة للأمير هاري، انخرطت ميغان في العمل لصالح منظمات اجتماعية مختلفة. ميغان هي أيضا سفيرة للجميعة الخيرية الكندية World Vision Canada التي تعنى بتعزيز فرص التعلم لأطفال البلدان النامية. بالإضافة إلى التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين داخل الأمم المتحدة.
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هاري وميغان: قصة حب تتمرد على القصر
بمباركة الملكة
"الملكة ودوق إدنبرة سعيدان للزوجين ويتمنيان لهما كل الخير"، هكذا أعلن قصر باكينغهام حفل زفاف هاري وميغان. عندما يدخل ورثة العرش القفص الذهبي، ينبغي أن تبارك الملكة زيجاتهم. يعتبر الزواج بشريك مطلق أمر لم يكن يمكن حتى تصوره في بريطانيا العظمى قديما. ومن غير المعروف كيف تنظر الملكة إليزابيث لخطط حفيدها هاري الجديدة.