 الملف الحقوقي في الإمارات: دعوى في فرنسا ومطالبة أممية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الملف الحقوقي في الإمارات: دعوى في فرنسا ومطالبة أممية

يعود ملف حقوق الإنسان في الإمارات إلى الواجهة، إذ تستهدف شكوى مقدمة في فرنسا مسؤولا إماراتيا يعمل مندوبا أمنيا لدى الجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بدعوى "تعذيب" المعارض والناشط الحقوقي أحمد منصور.

المعارض والناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

المعارض والناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور

تستهدف شكوى منذ الإثنين في فرنسا مسؤولا كبيرا في الإمارات العربية المتحدة عن قوات الأمن يعمل أيضا مندوبا لدى الجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بتهم "تعذيب" المعارض أحمد منصور المعتقل في حبس انفرادي منذ أكثر من أربع سنوات. وتقدمت المنظمة غير الحكومية "مركز الخليج لحقوق الإنسان" بالشكوى في فرنسا متهمة اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي "بأعمال تعذيب ووحشية" ضد منصور المسجون منذ آذار/مارس 2017، كما ذكر محامي المنظمة لوكالة فرانس برس، كما ذكر محامي المنظمة لوكالة فرانس برس.

مختارات

كشف موقع "شبيغل أونلاين" أن الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس رفض الحصول على جائزة الشيخ زايد للكتاب بقيمة ربع مليون يورو تقريبا. هابرماس قال إن قبوله التكريم في البداية كان "قرارا خاطئا، تم تصحيحه الآن".

بعد زيارة للإمارات للاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم الألماني ماريو غوتسه، تعرضت كاثرين غوتسه لانتقادات واسعة بسبب منشور تقاسمته مع جمهورها العريض في تطبيق "إنستغرام". فماذا قالت بالضبط؟

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن سيدة بريطانية شابة كانت تشرف على تنظيم مهرجان أدبي في الإمارات تعرضت لاعتداء جنسي من نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الذي نفى مكتب المحاماة الخاص به التهمة.

رغم أن إحصائيات دولية تشير إلى أن الإمارات تحتل الصدارة بين دول الشرق الأوسط عندما يتعلق الأمر بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، إلا أن حال النساء الإماراتيات يظهر واقعاً مراً. وتقول خبيرات إن أمام الإمارات طريق طويل.

اتهمت السلطات القطرية مدوناً وناشطاً كينياً معتقلاً لديها بتلقي أموال من مصادر أجنبية لنشر "معلومات مضللة" عن قطر، فيما عبرت المنظمات الحقوقية عن قلقها من أن يكون اعتقاله "انتقاماً" لنشاطه الحقوقي.

بعد ظهور نساء عاريات في شرفة فندق ونشر صورهن على وسائل التواصل، أمرت سلطات دبي بترحيل المجموعة التي شاركت في عملية التصوير باعتبار الواقعة "تمس بقيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي".

ورفعت هذه الشكوى بشأن "التعذيب والهمجية" بحق اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الاثنين الماضي، أمام المحكمة القضائية في باريس.

وقالت المحكمة ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن منصور محتجز في أبو ظبي "في ظروف أقرب إلى العصور الوسطى تشكل أعمال تعذيب".

وكان الناشط دفاعا عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه قام بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة الإماراتية وبتشويه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ 20 آذار/مارس 2017 "احتُجز في حبس انفرادي" في سجن الصدر "لمدة تتجاوز مهلة الـ15  يوما التي حددتها المعايير الدولية"، في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة، "بدون فراش ولا حماية من البرد" ولا إمكان "الوصول إلى الطبيب والنظافة والمياه والمرافق الصحية"، بحسب الشكوى.

وقالت المنظمة غير الحكومية صاحبة الشكوى إن "دور" اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن مراقبة قوات الأمن منذ 2015 ، "في أعمال التعذيب التي تعرض لها أحمد منصور مثبت".

وبالإضافة إلى مهامه في بلاده يعمل الريسي مندوبا في اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومقرها مدينة ليون بفرنسا. وهو مرشح لمنصب رئيس هذه الهيئة الدولية الذي سيتم اختياره في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب المنظمة غير الحكومية ووسائل إعلام.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم يتمكن متحدث باسم الإنتربول من تأكيد هذه المعلومات، مكتفيا بالإشارة إلى أن الترشيحات للرئاسة "لا تقدم ولا تقبل رسميا قبل بدء الجمعية العمومية "، المقرر عقدها بين 23 و25 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال وليام بوردون محامي "مركز الخليج لحقوق الإنسان" لفرانس برس إن منصور "معتقل في ظروف غير إنسانية منذ 2017، أي بعد أكثر من أربع سنوات" على توقيفه. وأضاف أن "ما لا يمكن وصفه بغير أعمال تعذيب يجب إدانته بشدة اليوم من قبل القضاء". وتابع أن "زيارة مقبلة" للريسي "إلى الأراضي الوطنية كجزء من حملته لتولي رئاسة الوكالة المتمركزة في ليون من شأنه أن يجعل من الممكن القيام بملاحقات في فرنسا طبقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية".

وفي اتصال أجرته فرانس برس، قالت سفارة الإمارات في باريس إن ممثليها ليسوا مفوضين التحدث إلى الصحافة.

وأثار اعتقال منصور في آذار/مارس 2017 احتجاجات منظمات حقوق الإنسان الدولية الكبرى بما في ذلك منظمة العفو الدولية. وفي بيان صدر في كانون الثاني/يناير 2020، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن تأكيدات المنظمات غير الحكومية حول مصير منصور "لا أساس لها".

وكان حكم على منصور حائز جائزة مارتن اينالز التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، بالسجن ثلاث سنوات في 2011 - في بداية "الربيع العربي" - بسبب "استخدامه الإنترنت لشتم قادة الإمارات". وأطلق سراحه في السنة نفسها بموجب عفو رئاسي لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج.

مشاهدة الفيديو 00:54

غياب الأميرة لطيفة الاماراتية يثير القلق

وفي سياق الملف الحقوقي في الإمارات، حثت خبيرة بالأمم المتحدة اليوم الجمعة (11  حزيران/يونيو) الحكومة الإماراتية على إطلاق سراح خمسة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان على الفور بعد احتجازهم ثمانية أعوام في ظروف قاسية.

والناشطون الخمسة هم محمد المنصوري وحسن محمد الحمَد وحافظ راشد عبد الله العويس وعلي سعيد الكِندي وسالم حمدون الشحي، وحوكموا في القضية المعروفة باسم (الإمارات 94) والتي تضم 94 من المحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان صدرت عليهم أحكام بالسجن لعشرة أعوام في تموز/يوليو 2013 بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.

وقالت ماري لولر، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان "أحكامهم بالغة القسوة وأعلنت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجازهم تعسفي". وأضافت "لم يكن لينبغي احتجازهم في المقام الأول لأنهم كانوا يمارسون بصورة مشروعة حريات مكفولة للجميع".

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على طلب للتعقيب.

وسبق أن رفضت السلطات الإماراتية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها خاطئة وبلا أساس.

وبعد الربيع العربي في 2011 أدين عشرات الإسلاميين في الإمارات، كثيرون منهم كان يُشتبه في انتمائهم لجماعة الإصلاح، بتهم التخطيط لقلب نظام الحكم في جلسة انتقدتها جماعات حقوقية. وجماعة الإصلاح متهمة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات.

ع.أ.ج/ خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تقع منطقة أم نهد قرب مدينة دبي وتبعد عنها نحو نصف ساعة بالسيارة. وفي هذه المنطقة يقع مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، الذي ينتج حليب النوق "كاميليشيس" منذ سنة 2006.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يحتوي المصنع على نحو 4200 رأسا من الإبل تعيش في خيم صممت خصيصا لها. وتبلغ مساحة المزرعة أكثر من 1.5 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل نحو 210 ملاعب لكرة قدم.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تحتوي كل خيمة على 25 إبلا على الأكثر. وتربية الإبل تختلف عن تربية بقية الحيوانات. ولا يمكن وضع الإبل في حظيرة مشابهة لحظيرة أبقار الحليب، لأن الإبل تفضل العيش في مجاميع.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تُعطى للإبل أغذية طبيعية، مثل الجزر والحشائش ونبات الفلفا الذي يشبه البقوليات ويمتاز بغناه بالمواد الغذائية والفيتامينات.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تُوصف الإبل بأنها حساسة وعنيدة جدا. ولا تسمح النوق بحلبها إلا بعد إكمال إرضاع صغيرها، وكذلك عند حلبها لا تسمح بذلك إلا بوجود رضيعها إلى جانبها.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يمكن للناقة إنتاج سبعة لترات من الحليب يوميا. فيما يمكن للبقرة التي تعيش في وسط أوروبا إنتاج 25 إلى 40 لترا من الحليب يوميا.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يتم حلب الإبل مرتين في اليوم. ويُسمح لهم بالحركة في مناطق محاطة بجدران عازلة بين عمليتي الحلب. ويحتوي حليب الإبل على نسبة قليلة من الدهون تعادل نصف الدهون الموجودة في حليب الأبقار.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    ينتج المصنع نحو 6000 لتر من الحليب يوميا. وتقوم أجهزة خاصة ببسترة الحليب (تسخين الحليب للقضاء على البكتيريا والجراثيم). يحتوي الحليب على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وكذلك على نسب كبيرة من فيتامين "سي" وفيتامين "بي" والكاليسيوم وغيرها من المعادن.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    يُباع نحو ثلثي إنتاج الحليب بصورة مباشرة، بينما يحول ثلثه إلى مسحوق حليب.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    تُصنع شوكولاته خاصة من مسحوق حليب الإبل منذ سنة 2008. ويُرسل مسحوق الحليب إلى النمسا ليُصنع منه نحو 100 طن سنويا من الشوكولاته.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    الشوكولاته المصنعة في النمسا تحتوي على كاكاو مستورد من ساحل العاج وفانيلا من مدغشقر وحليب الإبل من دبي. وتُعلب الشوكولاته في الإمارات. يبلغ سعر قطعة صغيرة وزنها 70 غراما من هذه الشوكولاته نحو ستة يورو.

  • Kamelmilch aus Dubai

    حليب الإبل .. "الذهب الأبيض" من دبي

    شركة "النسمة" هي الشركة المصنعة للشوكولاته. وتعود أسهم 51 بالمائة من الشركة للإماراتيين، فيما تملك شركة قابضة نمساوية بقية الأسهم.

    الكاتب: ميشائيل ماريك من دبي / زمن البدري