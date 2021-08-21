 ″الملعب الأفغاني″ ـ ساحة تنافس محتملة بين قطر والسعودية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.08.2021

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سياسة واقتصاد

"الملعب الأفغاني" ـ ساحة تنافس محتملة بين قطر والسعودية؟

ما الذي يحدث في الملف الأفغاني بين السعودية وقطر؟ هل تتنافس الدولتان الخليجيتان على مساحات أوسع للعمل والتأثير في "الملعب الأفغاني"؟ أم أن الرياض فقد القدرة على منافسة الدوحة، التي تمسك بأوراق الملف الأفغاني من وقت مبكر؟

مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية السابقة وطالبان بالدوحة (أرشيف)

استضافت قطر حوار طالبان والحكومة الأفغانية بالدوحة ما مهد لاتفاق بخروج القوات الأمريكية من البلاد لاحقاً

بعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها شبه الكاملة على أفغانستان - وربما قبل ذلك بفترة ليست بالقصيرة - كان من الواضح أن قطر تلعب دوراً كبيراً في الملف الأفغاني، خاصة مع استضافتها للمباحثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في الدوحة، لكن في الوقت نفسه كان هناك ما وصفه البعض بـ "التحفظ السعودي" تجاه الانخراط في هذا الملف الشائك والمعقد.

مختارات

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان، لكنها شددت على رفض أي اتفاقات غير مشروطة مع الحركة. وقالت: "الواقع الجديد مر لكن علينا مواجهته".

طالب ساسة بارزون في التحالف المسيحي باستقالة وزير خارجية ألمانيا الاشتراكي الديمقراطي هايكو ماس على خلفية تعامله مع الأزمة في أفغانستان، فيما اتهمت مرشحة الخضر للمستشارية الحكومة بالفشل في التعامل مع تطورات الوضع.

قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقعت منذ استولت طالبان على السلطة في أفغانستان، فيما دعت الصين إلى محاسبة الجيش الأمريكي وحلفائه على انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان ارتكبتها هناك.

 

قطر والملف الأفغاني.. دور مزدوج؟

يرى محللون أن الدور القطري لم يكن مجرد وساطة بين طالبان والحكومة الأفغانية أو بين طالبان والغرب وحسب، وإنما كان هناك نوع من الدعم للحركة التي بسطت سيطرتها مؤخرا على البلاد.

في هذا السياق يقول الدكتور خالد الجابر، أستاذ برنامج دراسات الخليج بجامعة قطر، إن بلاده كان لها دور كبير خلال الفترة التي سبقت سيطرة طالبان على أفغانستان، ويبدو أن هذا الدور سيستمر لفترة ليست بالقصيرة. يأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن هناك تحفظاً سعودياً على زيادة مساحة الدور الذي يمكن أن تلعبه الرياض في الملف الأفغاني، على الرغم من الدور السعودي القديم في هذا الملف منذ الغزو الروسي في الثمانينات وما قدمته السعودية من دعم كبير على كافة المستويات "للمجاهدين الأفغان" سواء سياسياً أو عسكرياً أو مالياً.

ويشير الخبير السياسي القطري في حوار هاتفي مع DW  عربية إلى أن قطر خلال الفترة الماضية تمكنت من بناء علاقات وثيقة مع حركة طالبان التي يبدو أنها تثق في الدور القطري بشكل كبير، واستغلت الدوحة تلك العلاقات الوثيقة من أجل التوسط بين طالبان والولايات المتحدة للوصول لاتفاق يضمن الانسحاب الأمريكي، "بالتالي فإن الورقة القطرية في غاية الأهمية، حيث تريد قطر البناء على هذه الشراكة مع حركة طالبان من أجل أن يكون لها القدرة على التأثير في مجريات الأمور في أفغانستان، خاصة وأن طالبان بحاجة ماسة أيضاً للدور القطري لأسباب منها قدرة قطر على التوسط في الخلافات وعلاقة قطر القوية بالولايات المتحدة بما يضمن على الأقل إيجاد قواعد جديدة للعبة متفق عليها".

ويرى خبراء ومحللون أن قطر تريد الاستمرار في لعب دور الوسيط، يقودها في ذلك اعتقادها بإمكانية تدخلها إن استجدت المشاكل في أفغانستان وتقديم أرضية أخرى للحوار لنزع فتيل أي أزمات مستقبلية.

ويرى الخبير الألماني الدكتور غيدو شتاينبيرغ خبير الشرق الأوسط في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، أن قطر تقدم نفسها كوسيط منذ عقدين وحتى اليوم، وأن "الإمارة الخليجية لا تظهر أي تخوف على الإطلاق من التواصل مع الجهات الفاعلة في هذا الملف، مضيفاً أن "قطر عرضت نفسها كوسيط لطالبان على وجه التحديد في المحافل الدولية وأن سبب ذلك هو العلاقات التي أسستها الدوحة مع قيادات الحركة الأفغانية في وقت مبكر نسبيًا"، بحسب ما قال شتاينبيرغ لـ DW عربية

"الرياض تعمل بصمت"

على الجانب الآخر، يرى البعض أن هناك تحفظاً سعودياً في المسالة الأفغانية على الرغم من الدور السعودي التاريخي في المسألة الأفغانية.

ويعتقد متابعون للشأن الأفغاني أن هذا "التحفظ" السعودي مرده إلى التوجهات السعودية الجديدة فيما يتعلق بالتعامل مع أي حركة إسلامية تمارس العمل السياسي، فيما يرى آخرون أن السعودية لا تريد التورط في ملف يبدو ظاهرياً أن قطر تستحوذ على الكثير من أوراق اللعب فيه.

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في هذا الإطار، يرى العميد حسن ظافر الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، أن "السعودية ترى أفغانستان دولة صديقة وشقيقة وأنه من الضروري أن تعود الحياة إلى طبيعتها هناك، بعد أن عانت البلاد على مدى ثلاثة عقود، تشرد فيها الشعب وتوقفت التنمية وانعدم الاستقرار ما جعلها مكانا يستقطب خفافيش الظلام من الإرهابيين"، بحسب ما قال لـ DW عربية خلال اتصال هاتفي.

ولا يرى الخبير السياسي السعودي أن لدى بلاده هذا التحفظ تجاه الانخراط في الملف الأفغاني، مشيراً إلى أن السعودية تهتم كثيراً بما يجري في أفغانستان، "كما أن السعودية ترتبط بعلاقات وثيقة للغاية بكل الأطراف الفاعلة في هذا الملف سواء باكستان أو تركمانستان أو أوزبكستان أو روسيا، وبالتالي فإن السعودية منخرطة بالفعل في العمل مع الدول المؤثرة، إضافة إلى علاقاتها ببعض القيادات مثل الرئيس السابق أو حامد كرزاي".

وأشار الشهري إلى أن السعودية استقبلت قبل فترة علماء الدين الأفغان من كل الطوائف الأفغانية في مكة، مؤكداً على أن سياسة المملكة الخارجية لا تعتمد على الضوضاء والإعلام لكنها تعمل وبصمت وأن كل ما سبق ينفي فكرة "التحفظ السعودي".

تخوف سعودي من "عبء جديد" 

لكن الدكتور خالد الجابر أستاذ برنامج دراسات الخليج بجامعة قطر يرى أن السعودية بالفعل تحجم عن التدخل بشكل كبير وواضح في الملف الأفغاني وأن سبب ذلك هو أمران:

الأول أن السعودية مشبعة بالمشاكل الإقليمية "فهي متورطة في اليمن، وفي سوريا لعبت دورا كبيرا للغاية وخسرته، وفي لبنان لا أحد يعلم إلى أين تتجه الأمور. كما أن هناك تحديات داخل السعودية حيث تعاني من وضع مالي غير جيد بسبب تقلبات أسعار النفط، وبالتالي فإن أي تورط في أفغانستان هو عبء جديد على السياسة الخارجية السعودية، خصوصاً أنه قد يرتبط ببعد مالي، وهو ما تقوم به قطر حالياً".

وأشار الجابر إلى أن البعد المالي القطري في الملف الأفغاني يتضمن يتمثل في أن "قطر تنفق الكثير على استضافة الحوارات السياسية على أراضيها، وأن الوضع المالي لقطر هو أفضل حالياً من السعودية التي لديها الكثير من الالتزامات ولا تريد أن تتورط في الملف الأفغاني المعقد للغاية".

ويتابع الجابر قائلاً إن الأمر الآخر هو "أن السعودية تعرف أن ثقة الأفغان في القطريين أكبر، حيث تتدخل الدوحة من دون أجندات قد تضر أي طرف من الأطراف وتقدم نفسها على أنها الدور القادرة على لعب دور الوسيط وتقديم المقترحات التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف، وهو دور لا تجيد السعودية لعبه إطلاقا. وهناك شكوك داخل أفغانستان بأن السعودية قد تنحاز لطرف ما أو أنها قد يكون لديها أجندات خاصة".

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وأشار الخبير السياسي القطري إلى أن "هذا ربما يكون السبب الذي جعل السعودية تنتظر ولا تريد التورط في المسألة الأفغانية إلى أن تنجلي الأمور، وربما تندخل في مرحلة لاحقة، كما حدث في الأزمة السورية حيث تدخلت متأخراً واستلمت الملف "، مشيراً إلى "وجود الكثير من الأمور غير المحسومة داخل أفغانستان كالدور التركي، وقد لا تريد السعودية الدخول في منافسة مع دول أقوى منها في هذا الملف".

قطر استثمرت كثيرا في الملف الأفغاني

مع كل ما سبق يبرز السؤال المهم: هل تتنافس الرياض والدوحة على مساحات أوسع لكل منهما في الملف الأفغاني؟ 

يرى العميد حسن ظافر الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي أن بلاده تتعاون مع الجميع ممن لهم ارتباط بالملف الأفغاني وأنها "تولي في ذلك اهتماماً أكبر بالدور الذي تلعبه الدول المحورية كالصين وروسيا ودول جوار أفغانستان إلى جانب باكستان، التي خرجت من رحم مخابراتها تلك الحركة. وحتى تتعاون مع قطر وإن كان دور قطر في نظري وظيفي أكثر منه تأثيري، لكن دور السعودية مع الدول صانعة القرار هو دور تكاملي وليس تنافسي في أي قضية".

أما الدكتور خالد الجابر الخبير السياسي القطري فلا يعتقد أن هناك تنافس بالمعنى الحقيقي، "فالمشكلة الأفغانية أعقد بكثير مما يمكن أن يسمح فيه الوقت بالتدخل السعودي الآن، خاصة وأن الأمر يحتاج إلى أطقم عمل واستثمار كبير في العلاقات والمباحثات، وهو ما غابت عنه السعودية في آخر 3 سنوات، فيما استثمرت فيه قطر بشكل كبير، بالتالي فإن أي دور سعودي هنا لن يكون له تأثير كبير، خاصة وأن قطر ربما لا ترتاح لأي دور سعودي الآن".

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طالبان "ترتاح" للعمل مع قطر

ويضيف الخبير السياسي القطري قائلاً: "الأمر الثاني هو أن هناك أدوار تكميلية لكن دون أن يكون هناك تخطيط مسبق لذلك، فربما السعودية في فترة لاحقة عندما تتضح مسارات الأزمة الأفغانية وإلى أي فضاءات هي ذاهبة، قد تتدخل بشكل ما، لكن بالمجمل فإن السعودية لا تملك خبرة التوسط الفعال والمقنع لكل الأطراف، وهذه صفة امتازت بها الدبلوماسية القطرية في السنوات الأخيرة لما تتمتع به من قوة ناعمة وقدرة مالية لمساندة هذه القوة بعكس التدخل السعودي وما ينتج عنه، ورأينا ذلك في لبنان وسوريا وفلسطين، التي انحازت فيها ضد حماس بشكل كامل وواضح، ما أفشل كل الحوارات. فربما لا تريد السعودية أن تضيف إلى سجلها مشكلة جديدة".

واختتم الدكتور الجابر حديثه بالقول: "اليوم الطرف المهيمن والمسيطر في أفغانستان هو طالبان، وهذا الطرف يرتاح للعمل مع الجانب القطري، ولا يستريح للعمل مع الجانب السعودي بحكم التجربة خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن السعودية تدرك أن قطر قطعت بالفعل قبلها أشواطاً في الاستثمار في هذا الملف".

عماد حسن

  • وزراء خارجية السعودية والبحرين ومصر والإمارات: من اليمين: عادل الجبير، خالد بن أحمد آل خليفة، سامح شكري ثم عبدالله بن زايد (المنامة 30 يوليو/ تموز 2017)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    إعلان المقاطعة

    في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، الأمر الذي نفته الدوحة.

  • رسم كاريكاتوري للأزمة بين قطر وجيرانها من مجلس التعاون الخليجي

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    اتهامات واختراقات

    في 24 أيار/ مايو 2017: أعلنت الدوحة أن موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية تعرّض "لعملية اختراق من جهة غير معروفة"، مشيرة إلى أنه تم نشر "تصريح مغلوط" منسوب لأمير قطر. التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، تناولت إيران وحزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، وانتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقامت وسائل إعلام خليجية بنشر هذه التصريحات رغم نفي الدوحة، التي فتحت تحقيقا.

  • صورة من الجانب القطري لمنفذ أبوسمرة الحدودي مع السعودية

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    إغلاق الحدود

    في الخامس من حزيران/ يونيو2017، أعلنت السعودية وحلفاؤها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وترافق ذلك مع إجراءات اقتصادية من بينها إغلاق الحدود البرية والبحرية مع قطر، ووقف الرحلات الجوية وفرض قيود على حركة القطريين في هذه الدول.

  • قاعة الأخبار الرئيسية بقناة الجزيرة في الدوحة

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    لائحة شروط

    في 22 حزيران/ يونيو، عرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من 13 طلبا وحدّدت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها. ومن ضمن المطالب إغلاق قناة "الجزيرة" والحدّ من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الإمارة الخليجية. وبعدها في الرابع من تموز/ يوليو، أكدت قطر أن "اللائحة غير واقعية" وغير قابلة للتطبيق.

  • الشيخ المصري الأصل يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية القطرية

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    شخصيات ومجموعات مطلوبة

    في 25 تموز/ يوليو2017، نشرت السعودية وحلفاؤها لائحة سوداء تضم أسماء "إرهابيين"، على حسب تعبير اللائحة، وفيها أسماء 18 مجموعة وشخصا على ارتباط بقطر. وتضم اللائحة حاليا حوالى تسعين شخصا ومجموعة، وشملت الشيخ يوسف القرضاوي المصري المقيم في قطر.

  • صورة لمتسوقين في أحد متاجر الدوحة عقب إعلان المقاطعة الخليجية.

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحالفات لفك العزلة

    في بداية الأزمة تعرضت قطر إلى صعوبات لكنها اعتمدت على تحالفاتها، فقد سعت إيران وتركيا منذ بداية الأزمة إلى مساعدة الدوحة على كسر عزلتها. ووقعت قطر مع الولايات المتحدة عقودا في قطاعات النفط والطيران والتسلح. وعززت الدوحة صناعاتها المحلية وحققت نوعا من الاكتفاء الذاتي بعد إغلاق كل المنافذ مع جيرانها الخليجيين الذين كانت تقيم معهم علاقات تجارية قوية.

  • لقطة من افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، 22 يوليو/ تموز 2017

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    السيسي وحلفاؤه

    في الثالث والعشرين يوليو تموز 2017، احتفلت مصر بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر. ووسط استعراض عسكري ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين خالد الفيصل والجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي)، في مشهد يظهر جبهة مناوئة للحلف التركي القطري.

  • الرئيس دونالد ترامب والشيخ تميم بن حمد

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    مواقف ترامب المتقلبة

    في نيسان/ أبريل 2018، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي رفضه أي تمويل للإرهاب. وأعلن ترامب أنه يعمل من أجل "وحدة" الدول في المنطقة. وكان ترامب قد علق عبر "تويتر" مباشرة بعد إعلان مقاطعة قطر قائلا إن دول الخليج قالت "إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير الى قطر".

  • لقطة لجماهير ترفع علم قطر خلال مباراة قطر واليمن في كأس الخليح بالدوحة 30/11/ 2019

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    ديبلوماسية رياضية

    في كانون الأول/ ديسمبر 2019، استضافت الإمارات كأس آسيا لكرة القدم. وفازت قطر باللقب مع أن المنتخب خاض البطولة دون مؤازرة جمهوره. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر 2019، استضافت قطر بطولة كأس الخليج في كرة القدم، وقررت السعودية والإمارات والبحرين التراجع عن قرارها بعدم المشاركة. وفازت البحرين بالكأس. بيد ان استضافة منافسات رياضية لم تخفف من وطأة الخلافات.

  • ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    بن سلمان وبن زايد

    في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2019، عُقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بغياب أمير قطر الذي أوفد بدلا منه رئيس الوزراء في حينه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأعلن وزير الخارجية القطري في كانون الثاني/ يناير 2020 تعليق محادثات كانت بدأت بخجل، بين بلاده والرياض. وتردد أن فشل مساعي المصالحة وراءه تحفظ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد.

  • صورة رمزية لطائرة الخطوط القطرية تهبط في مطار الدوحة.

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    قرارات دولية لصالح قطر

    في 16 حزيران/يونيو 2020، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية التي تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب قرصنة تعرضت لها شبكة "بي إن" القطرية من قناة "بي آوت كيو". وفي 14/7 محكمة العدل الدولية تصدر قرارا لصالح قطر في خلافها مع أربع دول أخرى اتهمتها الدوحة بفرض "حصار جوي" عليها. في 22.7 طالبت شركة الخطوط الجوية القطرية هذه الدول بتعويضات بقيمة خمسة مليارات دولار.

  • لقاء بين الأمير تميم والرئيس أردوغان في الدوحة 25/11/2019

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحالف تركي قطري

    ساهمت الأزمة بين قطر وشقيقاتها الخليجية في تعميق تعاونها مع تركيا التي لعبت تركيا دورا مهما في مساعدة الدوحة على الخروج من عزلتها. وأقامت قاعدة عسكرية في قطر، كما شهدت مجالات التعاون نموا ملحوظا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقع البلدان عشرة اتفاقيات في مجالات تعاون مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم. ويثير التحالف القطري التركي قلق مصر والإمارات.

  • صورة من الأرشيف لقمة التعاون الخليجي بالرياض (أرشيف 10/12/2019)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    قمة المصالحة

    في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر2020، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، والتوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها. وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن مجلس التعاون الخليجي أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة الى أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالمملكة في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021.

  • الملك السلمان يستقبل الأمير تميم (أرشيف)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    استقبال سعودي حار

    في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021 عقد مجلس التعاون الخليجي قمة في السعودية طغى عليها الإعلان عن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات. ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة المستقبلين لأمير قطر.

  • الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار مدينة العلا (5 يناير/ كانون الثاني 2021)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    عناق بن سلمان وتميم في مطار العلا

    ولدى استقباله في المطار بمدينة العلا السعودية التاريخية، عانق الأمير محمد بن سلمان ضيفه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مؤشر مهم على آمال وأد الخلاف بين حليفتين رئيسيتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أسبوعين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة.

  • Saudi-Arabien I Salman bin Abdulaziz Al Saud und Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحفظ مصري وإماراتي؟

    فيما كان الاستقبال السعودي لأمير قطر حارا، تتجه الأنظار إلى موقف الإمارات والبحرين والحليفة مصر، التي لم يصدر عنها بعد خطوات مشابهة للسعودية فيما يتعلق برفع إجراءات المقاطعة وفتح الحدود. وتفيد بعض المؤشرات بأن مصر ودولة الإمارات ما تزالان لديهما تحفظات بشأن التقارب مع قطر، وهنالك ملفات عديدة ما تزال محل خلاف.

  • صورة مركبة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح مع خلفه أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    دور الوساطة الكويتي

    يعتبر التقارب الخليجي ثمرة جهود وساطة حثيثة لعبت فيها دولة الكويت بالاضافة إلى إدارة الرئيس ترامب دورا كبيرا. أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (يسار الصورة) واصل جهود سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية في 29 أيلول/ سبتمبر 2020. م.س/ ص.ش (وكالات)


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