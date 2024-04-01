الملايين يتجمعون في شمال أمريكا لمشاهدة الكسوف
مع حجب القمر لأشعة الشمس، تجمع الملايين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لرؤية الحدث النادر. كان كسوف الشمس يوم الاثنين8 أبريل/نيسان هو الأول الذي يمكن رؤيته في الولايات المتحدة منذ عام 2017.
على أنغام موسيبقى حرب النجوم!
كانت مدينة مازاتلان المنتجعية الواقعة على شاطئ البحر في المكسيك أول منطقة مشاهدة رئيسية. وتجمع الآلاف عند المنتزه الساحلي، وفرشوا كراسي الاستلقاء وارتدوا نظارات خاصة واقية من الشمس، بينما عزفت أوركسترا موسيقى فيلم "حرب النجوم" بينما تظلم السماء تدريجيا.
"كونوا حاضرين. انسوا أجهزتكم"
يمثّل هذا الحدث أيضاً فرصة اقتصادية لمناطق كثيرة شهدت تدفقاً كبيراً للسياح، وللعلماء المهتمّين بالظواهر الفلكية. وكتبت عالمة الفلك في "ناسا" جين ريغبي "الكسوف الكلي هو أحد أكثر الأحداث العاطفية التي يمكن للمرء تجربتها"، مضيفة "كونوا حاضرين. انسوا أجهزتكم. لا تحاولوا تسجيل المشهد. فقط كونوا حاضرين. استمتعوا. ابكوا. اضحكوا".
متعة واسترخاء
زيمنا (7سنوات) وماجدالينا (11 سنة) تستمتعان بوقتهما في انتظار الكسوف الكلي في استاد سالوكي في كاربونداله، الينوي في الولايات المتحدة. بمدة وصلت إلى أربع دقائق و28 ثانية أصبح الكسوف الحالي أطول من الكسوف الكلي الذي حدث عبر أجزاء من الولايات المتحدة في عام 2017، والذي استمر نحو دقيقتين و42 ثانية.
سماء صافية ورؤية واضحة
يحدث الكسوف الكلي عندما يتموضع القمر تماماً بين الأرض والشمس، ما يحجب ضوء الشمس موقتاً في وضح النهار. والشمس أكبر بنحو 400 مرة من القمر وأبعد بـ400 مرة أيضاً عن الأرض، فيظهر النجمان تالياً وكأنهما يتمتعان بالحجم نفسه.
مرة كل عدة أشهر..
حجب القمر الشمس لفترة وجيزة، وظهر كجرم سماوي مظلم في الأمام وخلق حلقة رقيقة من الضوء وسط ظلام دامس. تحدث هذه الظاهرة الطبيعية مرة كل 11 إلى 18 شهرًا في مكان ما حول العالم. وكان آخر كسوف كلي شوهد من الولايات المتحدة في عام 2017.
على أثر الكسوف الكلي..
سافر عشاق الكسوف من أماكن بعيدة لإلقاء نظرة على الظاهرة على طول "مسار الكسوف الكلي". يمكن أن تستمر فترة الكسوف الكلي لمدة تصل إلى أربع دقائق ونصف في مكان واحد. وحث الخبراء على استخدام النظارات الشمسية الواقية للوقاية من النظر مباشرة إلى الشمس، مما قد يؤدي إلى تلف العين.
تمثال الحرية يشهد الكسوف الجزئي!
من مدينة إلى أخرى، تتالت صيحات الاندهاش بين الحشود الذين تجمهروا في مناطق أميركية مختلفة، ثم تنقّل الحدث عابراً أولى الولايات الأميركية الخمس عشرة في المسار- من تكساس إلى ماين - قبل أن يتجه نحو شرق كندا، حيث ينهي مساره. وتبلغ المدة الإجمالية التي يعبر خلالها ظلّ القمر فوق البلدان الثلاثة في أميركا الشمالية خلال هذه الظاهرة ساعة ونصف ساعة تقريباً.
متعة وتعلم!
تلسكوب وورقة لمتابعة انعكاس الكسوف على ورقة: ظاهرة الكسوف تجذب لا تجذب محبي الطبيعة فقط، لكنها أيضاً فرصة فريدة لمحبي العلم.
فوق أطول منصة مراقبة خارجية في نصف الكرة الأرضية الغربي
العشرات يتجمعون في منصة مراقبة ايدح في هودسن يارد في نيويورك، في انتظار الكسوف الجزئي للشمس، يوم الاثنين 8 أبريل/نيسان 2024.
احتفالات وأفراح
تم تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات وحفلات المشاهدة لمتابعة الكسوف. حتى حفلات الزفاف الجماعية تم ترتيبها لتتزامن مع الظاهرة الطبيعية النادرة. اجتمع الناس في الحانات والملاعب وأرض المعارض والحدائق العامة.