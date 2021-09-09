الملاكمة رياضة أصحاب الأعصاب والقلوب القوية. في هذه الرياضة يواجه المرء خصمه بقبضات موجعة على الجبهة أو فوق الخصر بهدف تحقيق نقاط أكثر والفوز بالمبارزة.
يُطلق على الملاكمة "رياضة الملوك" أو "الفن النبيل". في هذه الرياضة يهاجم رياضيان من أصحاب الأوزان المماثلة بعضهما البعض بقبضات وقفازات خلال جولات تستمر الواحدة حتى 3 دقائق. يفوز بالمباراة الشخص الذي حقق أكبر عدد من الضربات النظيفة على الجبهة. ويمكن تحقيق النصر أيضا إذا سقط أحد الملاكمين وأصبح غير قادر على النهوض بعد أن يعد الحكم إلى عشرة.
ربح بطل العالم في الملاكمة بوزن المتوسط الأميركي فلويد مايوذر 200 مليون دولار بعد فوزه في نزال فريد من نوعه أمام بطل فنون القتال المختلطة ماكغريغور. مايوذر أعلن اعتزاله نهائياً في سن الأربعين، بينما ما يزال المجال مفتوحاً أمام الإيرلندي البالغ من العمر 29 عاماً فقط.