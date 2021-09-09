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الملاكمة

الملاكمة رياضة أصحاب الأعصاب والقلوب القوية. في هذه الرياضة يواجه المرء خصمه بقبضات موجعة على الجبهة أو فوق الخصر بهدف تحقيق نقاط أكثر والفوز بالمبارزة.

يُطلق على الملاكمة "رياضة الملوك" أو "الفن النبيل". في هذه الرياضة يهاجم رياضيان من أصحاب الأوزان المماثلة بعضهما البعض بقبضات وقفازات خلال جولات تستمر الواحدة حتى 3 دقائق. يفوز بالمباراة الشخص الذي حقق أكبر عدد من الضربات النظيفة على الجبهة. ويمكن تحقيق النصر أيضا إذا سقط أحد الملاكمين وأصبح غير قادر على النهوض بعد أن يعد الحكم إلى عشرة.

2018 Winter Olympic Games - Opening Ceremony, PYEONGCHANG-GUN, SOUTH KOREA - FEBRUARY 09: Fake TRUMP during the Opening Ceremony of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at PyeongChang Olympic Stadium on February 9, 2018 in Pyeongchang-gun, South Korea. XXIII. OLYMPIC WINTER GAMES PYEONGCHANG opening ceremony on 9. February 2018, fee liable image, copyright © ATP / Hiro YAKUSHI

"أحب المعارك الكبيرة".. ترامب يعود للساحة كمعلق على مباريات ملاكمة 09.09.2021

بعد أن كانت تصريحاته ومواقفه محل جدل دائم حول العالم، هدأت الضجة المحيطة بدونالد ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض. جديد الرئيس الأمريكي السابق هو التعليق الرياضي على سلسلة مباريات في الملاكمة.
Demonstrators kneel in front of U.S. Secret Service uniformed division officers during a protests against the death in Minneapolis custody of George Floyd, near the White House in Washington, D.C., U.S., June 1, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

بطل ملاكمة يتحمل تكاليف جنازة فلويد والطب الشرعي يثبّت مقتله 02.06.2020

سيتحمّل بطل الملاكمة المعتزل فلويد مايويذر جونيور تكاليف جنازة جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى قتيلاً بضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه، فيما وصف تقرير طبيب شرعي محلي وفاة جورج فلويد، بأنها "جريمة قتل".
15.12.2019 Arsenal's German midfielder Mesut Ozil reacts to his substitution by kicking his gloves along the touchline during the English Premier League football match between Arsenal and Manchester City at the Emirates Stadium in London on December 15, 2019. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by BEN STANSALL/AFP via Getty Images)

عندما تصطدم السياسة بالرياضة 17.12.2019

أثار دعم اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل أقلية الإيغور في الصين وانتقاده صمت الدول الإسلامية على اضطهادها موجة من ردود الفعل السياسية. فيما يلي نظرة على بعض الاحتجاجات السياسية في عالم الرياضة.
Boxing - Andy Ruiz Jr v Anthony Joshua - IBF, WBA, WBO & IBO World Heavyweight Titles - Diriyah Arena, Diriyah, Saudi Arabia - December 7, 2019. Andy Ruiz Jr in action with Anthony Joshua. Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

بحضور بن سلمان: جوشوا يثأر من رويز ويستعيد ألقابه 07.12.2019

استعاد جوشوا ألقاب رابطة الملاكمة العالمية "دبليو بي إيه" ،ومنظمة الملاكمة العالمية "دبليو بي أو"، والاتحاد الدولي للملاكمة "أي بي إف" والمنظمة الدولية للملاكمة "أي بي أو" للوزن الثقيل بالفوز على بطل العالم أندي رويز.
Andy Ruiz Jr v Anthony Joshua - Press Conference - Riyadh. Andy Ruiz Jr (left), Prince Abdulaziz Al Saud, chairman of the country's General Sports Authority (centre left), Boxing promoter Eddie Hearn (centre right) and Anthony Joshua (right) at the Diriyah Season Hospitality Lounge in Riyadh, Saudi Arabia. Picture date: Wednesday December 4, 2019. The heavyweight rematch Andy Ruiz Jr. vs. Anthony Joshua takes place at the Diriyah Arena on Saturday. See PA story BOXING Saudi Arabia. Photo credit should read: Nick Potts/PA Wire URN:48790808 |

نزال جوشوا ضد رويز - تلميع صورة السعودية عبر الرياضة؟ 06.12.2019

نزال الملاكمين المحترفين أنتوني جوشوا وأندي رويز جونيور يعد أول بطولة للملاكمة للوزن الثقيل في الشرق الأوسط – وهو جزء من حملة سعودية للعلاقات العامة. منظمة العفو الدولية تتحدث عن "غسيل عبر الرياضة".
Portrait of shirtless professional wrestlers fighting in boxing ring: tackling opponent to floor and headlocking, suffocating him

ملاكم أمريكي يفقد حياته عقب هزيمته على الحلبة  17.10.2019

يتعرض ممارسوا الملاكمة لعدة مخاطر، والتي وصلت للوفاة تلك المرة، حيث فقد الملاكم الأمريكي باتريك داي حياته بعد إصابته أثناء مباراة .. فما الذي حدث على الحلبة وتسبب في وفاة الملاكم الشاب؟ وكيف كان رد اللاعب المنافس؟
März 2019 A young Yazidi girl rests while she waits for her turn to spar in the makeshift boxing ring in one of the ISO boxes in Rwanga camp.

العراق.. رياضة الملاكمة تعيد للإيزيديات الثقة بالنفس 03.08.2019

في رحلتهن الطويلة إلى التعافي من آثار الصدمة، اختارت بعض النساء والفتيات الإيزيديات الناجيات من الإبادة الجماعية والعبودية الجنسية، التي ارتكبها "داعش" بحقهن، الملاكمة. وسيلة تساعدهن أيضاً على استعادة الثقة بأنفسهن.

سعوديات يقتحمن حلبة الملاكمة 15.10.2018

بدأت سيدات سعوديات في ممارسة رياضة الملاكمة في محاولة منهن لتغيير نظرة المجتمع إلى من يمارسن الرياضة. ومع موجة الإصلاحات التي انطلقت في السعودية، بدأت السعوديات في ممارسة أمور حرمن منها لفترات طويلة.
Sendung Gast&Story Datum 12.03.17 Gast Zeina Nassar Ort Berlin Datum 04.03.17 Fotograf Aslan Khassan Rechte Frei Schlagwörter: Boxen , Islam , Gesellschafft

بطلة الملاكمة المحجبة زينة نصار: "لن أسمح لأحد أن يخضعني" 09.10.2018

على الرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالتها، غير أنها لم تفقد إصرارها على متابعة حلمها على حلبة الملاكمة. زينة نصار الملاكمة اللبنانية الأصل تعتبر أن الدين لن يكون عائقا أمام ممارستها للرياضة. فماذا قالت عن حجابها؟
ARCHIV - Der Box-Weltmeister Muhammad Ali am 15. Mai 1975 während des Trainings in München vor dem Kampf gegen den Engländer Richard Dunn. Foto: Istvan Bajzat dpa (zu dpa: Trauer um Muhammad Ali - Größter Boxer der Geschichte ist tot vom 04.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/I. Bajzat

ترامب يريد العفو عن أسطورة الملاكمة محمد علي.. فكيف ردت العائلة؟ 09.06.2018

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن رغبته في العفو عن أسطورة الملاكمة محمد علي بسبب غرامة مالية لرفضه الخدمة في الجيش الأمريكي إبان حرب فييتنام. لكن هناك مشكلة قانونية في إصدار هذا العفو وضحتها عائلة الملاكم الراحل.
Heba Ebied,  20 years, A boxing player from Gaza  . Gaza Frauenboxen. Foto: Abdel Kareem Hana / DW

من حلبة الملاكمة..غزاوية تتحدى التقاليد المحافظة 17.03.2018

رغم التقاليد المحافظة ونظرة المجتمع السلبية إلى ممارستها لرياضة تتطلب الكثير من القوة، إلا أن الشابة الغزاوية هبة عبيد تصر على ممارسة الملاكمة بدعم عائلتها ومدربها، حالمة بالألقاب العالمية.
25.11.2017 Sieger Manuel CHARR (GER) mit dem WM Guertel und Manager Christian JUNG r. (AUT/ Unternehmern) auf der Pressekonferenz, Manuel CHARR (GER) vs. Alexander USTINOV (RUS), Boxen WBA-Weltmeisterschaft im Schwergewicht, am 25.11.2017 in Oberhausen/ Deutschland. | Verwendung weltweit

لغط بشأن جنسية الملاكم شعار يفسد فرحة انتظرتها ألمانيا لعقود 29.11.2017

منذ خسر ماكس شميلينغ لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل عام 1932 لم يفز ألماني بالبطولة. والآن فاز الملاكم مانويل شار باللقب مجدداً، وأحتفى الإعلام به كأول ألماني يفوز منذ شميلينغ، غير أن الفرحة أصبحت الآن لغزاً.
Paris St Germain's Zlatan Ibrahimovic celebrates his goal during the French league one soccer match between PSG and Caen, in Paris, France, Saturday, Feb. 14, 2015. (AP Photo/Christophe Ena) Fußball; Sport; APTOPIX France Soccer League One; SOC; WSOC; Men's soccer; International soccer; Soccer; Men's sports; Sports; soccer; Zlatan Ibrahimovic; s

في عيد ميلاده 36..مقولات لا تُنسى لزلاتان إبراهيموفيتش 03.10.2017

"أحيانا أتمنى لو كانت الملاكمة جزءا من رياضة كرة القدم"، مقولة واحدة من بين عشرات التصريحات المثيرة لإبراهيموفيتش طيلة مسيرته الاستثنائية. لاعب يونايتد يحتفل الثلاثاء بعيد ميلاده 36..مناسبة للوقوف عند بعض أهم مقولاته.

عنوان: كيف تربح 200 مليون دولار خلال ثلاثين دقيقة! 27.08.2017

ربح بطل العالم في الملاكمة بوزن المتوسط الأميركي فلويد مايوذر 200 مليون دولار بعد فوزه في نزال فريد من نوعه أمام بطل فنون القتال المختلطة ماكغريغور. مايوذر أعلن اعتزاله نهائياً في سن الأربعين، بينما ما يزال المجال مفتوحاً أمام الإيرلندي البالغ من العمر 29 عاماً فقط.
Aug 26, 2017; Las Vegas, NV, USA; Floyd Mayweather Jr. lands a hit on Conor McGregor during a boxing match at T-Mobile Arena. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

"مالك نادي التعري" يفوز على "السباك السابق" في نزال الملاكمة 27.08.2017

كما توقع كثيرون لم ينتصر كونور مكغريغور على فلويد مايوذر في لقاء الملايين، فتقنيات الملاكمة تختلف عن تقنيات الفنون القتالية المختلطة. في النهاية حصد ماكغريغور 100 مليون دولار رغم الهزيمة، فما الذي حصده مايويذر؟
Wladimir Klitschko File Photo. File photo dated 29-04-2017 of Wladimir Klitschko Issue date: Thursday August 3, 2017. Wladimir Klitschko has announced his retirement from boxing with immediate effect. See PA story BOXING Klitschko. Photo credit should read Nick Potts/PA Wire. URN:32271657 |

أسطورة الملاكمة كليتشكو يترجل الحلبة بعد مسيرة حافلة 03.08.2017

بدأ فلاديمير كليتشكو الملاكمة وهو ابن 14 عاما والآن بعد 27 عاما أعلن اعتزاله الملاكمة ليبدأ "سليما وسعيدا" رحلة أخرى مشوقة. لم يكن يتوقع أن يبقى كملاكم تلك الفترة الطويلة ويحقق ذلك النجاح الذي ختمه بهزيمتين متتاليتين.

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