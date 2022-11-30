المكسيك تبدد حلم السعودية وترافقها إلى خارج المونديال

فازت المكسيك على السعودية (2/1) وودّعتا سوياً مونديال قطر 2022 لكرة القدم، الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، بعدما تغلبت الأرجنتين على بولندا (2/0) في مباراة موازية، فمنح فارق الأهداف الأخيرة بطاقة العبور رفقة الأرجنتين إلى الدور الثاني.

وكانت المكسيك التي سجّلت هدفين عن طريق هنري مارتين (47) ولويس تشافيس (52) بحاجة إلى هدف ثالث لتعبر مع الأرجنتين، لكن هدفاً متأخراً من السعودي سالم الدوسري (90+5) أطاح بأحلام "إل تري".

صعد منتخبا الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم.

وصعد منتخبا الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 في نهائيات كأس العالم. ورغم إهدار المنتخب الأرجنتيني لضربة جزاء في الدقيقة 38 عن طريق ليونيل ميسي، إلا أنه نجح في التقدم عن طريق أليكسيس ماك ليستر في الدقيقة 46، قبل أن يضيف خولين ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن منتخب بولندا صاحب المركز الثاني. وتأهل المنتخب الأرجنتيني بصفته متصدر للمجموعة، ليلتقي مع نظيره الأسترالي في دور الستة عشر، فيما تأهل منتخب بولندا في المركز الثاني، ليلعب مع نظيره الفرنسي متصدر المجموعة الرابعة في الدور ذاته.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)