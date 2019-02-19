المكسيكية آنابيل خيرنانديز تفوز بجائزة DW لحرية الرأي

منحت مؤسسة DW الإعلامية الألمانية جائزة "Freedom of Speech Award" أو جائزة "حرية التعبير عن الرأي" لعام 2019 للكاتبة والصحفية المكسيكية آنابيل خيرنانديز. DW قالت إن خرنانديز استحقت الجائزة لشجاعتها في الكفاح ضد الفساد وضد نشاط مافيات المخدرات، بالإضافة إلى ممارسة حقها في التعبير عن رأيها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ومرت بها وسائل الإعلام الحرة في المكسيك.
وقالت آنابيل خيرنانديز حال تلقيها نبأ تكريمها بالجائزة الألمانية "بكل شكر وامتنان وبكل أمل أتقبل هذا التكريم وذلك بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الصحفيين الشجعان الذين ينجزون أعمالهم يوميا".
وأصبحت خيرنانديز قدوة رائعة للتحقيقات الصحفية الشجاعة ليس في المكسيك فحسب، بل أيضا في العالم، حيث كانت في تحقيقاتها الصحفية قريبة دوما من جوهر القصص اليومية للفاسدين ومتابعتهم لسنوات مما ساعد في جمع أدلة كافية لتقديم المعنيين إلى القضاء. وبات كفاحها ضد محاولات التهرب من المسؤولية ملهما للكثيرين في العالم، خصوصا في دول أمريكا اللاتينية.
وبعد اختطاف ومقتل والدها في التسعينيات من القرن الماضي وجهت آنابيل خيرنانديز اهتمامها إلى فضائح الفساد والتواطؤ في أجهزة الدولة المكسيكية وكشفت الكثير من الفضائح في المؤسسات القضائية وغيرها من الأجهزة المهمة.
وأصبح كتابها بعنوان "Narcoland" الذي صدر في عام 2010 أكثر الكتب مبيعا في أسواق القارة الأمريكية برمتها إلى جانب الدول الأوروبية. فقد كشف الكتاب المثير العلاقة المريبة بين احتكارات المخدرات والسياسة والأجهزة الأمنية.
وسيكون حفل تسليم الجائزة ذروة "منتدى الإعلام العالمي"، الذي تنظمه مؤسسةDW سنويا. ومن المقرر أن يعقد هذا العام يومي 27 أيار/مايو و28 منه في بون وبحضور قرابة 2000 ضيف ومشارك.
ح.ع.ح/أ.ح (DW)
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
"الهوية والتنوع" شعار منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في مدينة بون الألمانية، والذي افتتح اليوم الاثنين 19 يونيو/حزيران بحضور ممثلين عن الإعلام والسياسة والمجتمع المدني.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
لم يخل افتتاح المنتدى من الجانب الترفيهي، فقد قدم مهرجان بيتهوفن فاصلاً موسيقياً في بداية المنتدى.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
يشارك في المنتدى حوالي 2000 ضيف من 130 دولة في إطار أربعين فعالية، من بينهم صناع قرار دوليين مثل الأمين العام للبرلمان الأوروبي كلاوس فيله، ونائب المدير العام لليونسكو فرانك لاروا وكارمن بيريز، إحدى مؤسسي مبادرة "مسيرة المرأة" الأمريكية.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيته زيبيرس: تشجيع المشاريع الرائدة ورجال الأعمال الشباب من أهم الأولويات السياسية الاقتصادية في عصرنا. "الشباب يجلبون الأفكار والكبار لديهم الخبرة وعلينا أن نجمع الطرفين معاً."
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
مدير عام مؤسسة DW الإعلامية بيتر لمبورغ موجهاً كلامه للطغاة: لن تستطيعوا قمع حرية الرأي للأبد، فحرية الرأي أقوى منكم.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
آشوك ألكسدندر شريداران، عمدة مدينة بون في كلمته الافتتاحية، وهو كما قدمته رئيسة التحرير في DW اينيس بول، أفضل من يمثل "الهوية والتنوع"، فهو أول عمدة للمدينة من أصول مهاجرة.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
الصحفي يوسف عمر من "سي ان ان" يعطي دروساً في التغطية الإعلامية باستخدام الموبايل ورسالته الأساسية هي أن هذه الوسيلة لغة جديدة تحتاج تجريب، وينتظر جمهورها رسالة حقيقية وتلقائية مختلفة عن البرامج التلفزيونية التقليدية.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
فرانك لا رو - المدير العام المساعد لشؤون الاتصالات والإعلام باليونسكو: "الأخبار الكاذبة ليست أمراً جديداً، وكل ما اختلف الآن هو أنها تقنية جديدة تم تطبيقها على ممارسة قديمة من حملات تضليل الجمهور"
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
كيف يمكن مواجهة نظام قمعي؟: بالسخرية، كانت هذه إجابة تكررت على مدار اليوم وأوضحها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، في فاصل ترفيهي لكنه كان أفضل رسالة للحضور.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
الكل ضحك على "النشرة الإخبارية" الساخرة التي قدمها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، ووصلت الرسالة السياسية في دقائق معدودة.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
مناقشة شيقة حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني بحضور كيله ماتيوس، نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان، ماري لامينش، باحثة في المعهد ذاته، الأستاذ أندريه غانيه، أستاذ في الدراسات اللاهوتية بجامعة كونكورديا في كندا ولاورا فاغنكنيشت، إعلامية.
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
بروفسور أندريه غانييه - أستاذ الدراسات اللاهوتية في جامعة كونكورديا بكندا في حوار حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني، يقول "يجب أن نحتاط حتى لا يتحول مجتمعنا الليبرالي لمجتمع غير ليبرالي، فهذا سيعني أن المتطرفين الإسلامويين واليمين المتطرف حققوا هدفهم"
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الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي
كيل مايتياس - نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان يؤكد انه لا يوجد إسلام واحد، ولا يجب أن يضطر المسلمون في كل مرة للدفاع عن أنفسهم بعد كل حادث إرهابي، و"لا يجب أن نقع في فخ داعش ويتحول الأمر لحرب بين المسلمين وغير المسلمين".
الكاتب: سمر كرم