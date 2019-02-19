المكسيكية آنابيل خيرنانديز تفوز بجائزة DW لحرية الرأي

منحت مؤسسة DW الإعلامية الألمانية جائزة "Freedom of Speech Award" أو جائزة "حرية التعبير عن الرأي" لعام 2019 للكاتبة والصحفية المكسيكية آنابيل خيرنانديز. DW قالت إن خرنانديز استحقت الجائزة لشجاعتها في الكفاح ضد الفساد وضد نشاط مافيات المخدرات، بالإضافة إلى ممارسة حقها في التعبير عن رأيها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ومرت بها وسائل الإعلام الحرة في المكسيك.

وقالت آنابيل خيرنانديز حال تلقيها نبأ تكريمها بالجائزة الألمانية "بكل شكر وامتنان وبكل أمل أتقبل هذا التكريم وذلك بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الصحفيين الشجعان الذين ينجزون أعمالهم يوميا".

وأصبحت خيرنانديز قدوة رائعة للتحقيقات الصحفية الشجاعة ليس في المكسيك فحسب، بل أيضا في العالم، حيث كانت في تحقيقاتها الصحفية قريبة دوما من جوهر القصص اليومية للفاسدين ومتابعتهم لسنوات مما ساعد في جمع أدلة كافية لتقديم المعنيين إلى القضاء. وبات كفاحها ضد محاولات التهرب من المسؤولية ملهما للكثيرين في العالم، خصوصا في دول أمريكا اللاتينية.

وبعد اختطاف ومقتل والدها في التسعينيات من القرن الماضي وجهت آنابيل خيرنانديز اهتمامها إلى فضائح الفساد والتواطؤ في أجهزة الدولة المكسيكية وكشفت الكثير من الفضائح في المؤسسات القضائية وغيرها من الأجهزة المهمة.

وأصبح كتابها بعنوان "Narcoland" الذي صدر في عام 2010 أكثر الكتب مبيعا في أسواق القارة الأمريكية برمتها إلى جانب الدول الأوروبية. فقد كشف الكتاب المثير العلاقة المريبة بين احتكارات المخدرات والسياسة والأجهزة الأمنية.

وسيكون حفل تسليم الجائزة ذروة "منتدى الإعلام العالمي"، الذي تنظمه مؤسسةDW سنويا. ومن المقرر أن يعقد هذا العام يومي 27 أيار/مايو و28 منه في بون وبحضور قرابة 2000 ضيف ومشارك.

ح.ع.ح/أ.ح (DW)