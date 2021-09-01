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المكسرات

المكسرات من الأطعمة الصحية والمفيدة، فهي تحتوي على البروتينات، وكميات من الدهون التي تزود الجسم بالطاقة اللازمة، وللمكسرات أنواع متعددة، ولكل منها فوائده الخاصة. فالمكسرات معروفة بقدرتها على الحد من خطورة بعض الأمراض.

تحظى المكسرات بشعبية واسعة لدى الكثيرين وخاصة الجوز واللوز والفستق والبندق ، فإلى جانب طعمها اللذيذ، فإن للمكسرات فوائد كثيرة على الصحة. ربما يعتقد البعض أن المكسرات تسبب زيادة في الوزن لاحتوائها على الدهون، لكن أغلب الدراسات تؤكد أن الدهون الموجودة في المكسرات أغلبها دهون غير مشبعة وغنية بأوميغا 3 المفيدة للجسم. ولتجنب أخطار السمنة وزيادة الوزن يفضل أن يتم تناول المكسرات بشكل معتدل على شكل وجبات صغيرة لا تتجاوز ملعقة أكل يوميا.

DEU, 2003: Pekannuss, Hickorynuss (Carya illinoinensis, Carya illinoensis), eine ganze Nuss, eine halbe Nuss mit Kern und ein zerteilter Nusskern als Freisteller. [en] [Hickory Nut, Pecan Nut (Carya illinoinensis, Carya illinoensis), whole nut, one half with kernel and pieces of kernel, studio picture.] | DEU, 2003: Hickory Nut, Pecan Nut (Carya illinoinensis, Carya illinoensis), whole nut, one half with kernel and pieces of kernel, studio picture. |

دراسة تؤكد أهمية الجوز في خفض الدهون الضارة داخل الجسم 01.09.2021

كشفت دراسة أجريت في جامعة جورجيا الأمريكية أن إضافة الجوز إلى النظام الغذائي اليومي يرتبط بانخفاض مستوى الكوليسترول وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وقد كشفت النتائج عن تحسن في مستويات الدهون في الدم للمشاركين.
Weihnachtskarpfen mit Früchten und Nüssen, Zutaten, Weihnachtsdekoration

غير نظامك الغذائي لتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب! 09.08.2021

تسبب الالتهابات المزمنة أمراضا خطيرة كالسرطان والسكري والزهايمر. وهناك ما يعرف بالنظام الغذائي المضاد للالتهابات، أظهرت دراسات مختلفة أنه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. فما هو هذا النظام الغذائي؟
mixed nuts on a background

المكسرات النيئة أم المحمصة..أيهما أفضل للصحة؟ 24.02.2021

المكسرات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وينصح بها خبراء التغذية لتأثيرها الإيجابي على مستويات الكوليسترول وتقليلها مخاطر أمراض الاوعية الدموية، ولكن أيهما أفضل للصحة، المكسرات النيئة أم المحمصة؟
Nut research. EMBARGOED TO 0001 MONDAY DECEMBER 5 General view of mixed nuts including cashew, almonds, hazlenuts, walnuts, pecan nuts and pistachio nuts, as a handful of nuts a day can help to keep the doctor - and the undertaker - away, research has shown. Picture date: Saturday December 3, 2016. See PA story HEALTH Nuts. Photo credit should read: Victoria Jones/PA Wire URN:29354599 |

تناول المكسرات طريقة طبيعية للوقاية من أمراض القلب والسرطان 24.11.2020

يسود اعتقاد لدى البعض أن تناول المكسرات هو أمر غير صحي وأضرارها كبيرة على الجسم وقد تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن. بيد أن دراسات عديدة بينت أن المكسرات لها فوائد كبيرة على الجسم، وتزوده بطاقة كبيرة وتقيه من الأمراض.
Almonds, cashews pistachio and pine nuts in glass bowls, Mandeln, Cashewnüsse und Pinienkerne, verschiedene Nüsse | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

حمية جديدة تضمن لك قلباً سليماً 28.05.2020

الغذاء المفيد هو الغذاء الصحي، من هنا أطلق مختصون حمية جديدة تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. هذه الحمية التي تلعب المكسرات دورا فيها تضمن لك قلبا سليما، لكن كيف ذلك؟
Happy girl and her boyfriend eating fresh vegetable salad

حمية الطعام النيء..ما تأثيرها على الصحة؟ 25.01.2020

اتباع نظام عذائي يعتمد على الطعام النباتي غير المطهي، له الكثير من الفوائد. لكن هل هذا النظام الغذائي يناسب الجميع؟ وما الأثار السلبية على الصحة التي قد يتسبب فيها؟ باحثون يقدمون الإجابة.

Molliges Maedchen sitzt vor gesundem Fruehstueck | chubby girl with healthy breakfast | Verwendung weltweit

دراسة: شرب الحليب لا يطيل العمر! 08.12.2019

تتضارب الكثير من الدراسات حول تأثير استهلاك الحليب ومشتقاته على صحة الإنسان وسلامته البدنية. دراسة أمريكة حديثة خلصت إلى أن الإكثار من استهلاك الحليب لن يطيل عمر الإنسان، فيما قد يتسبب الإفراط في استهلاكه في مشاكل صحية.
Ballaststoffe #8377653 Granola bars on plate with nuts and dried fruits on wooden background

تناول المكسرات مفيد للتخلص من البدانة 09.10.2019

بالرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات، أكدت دراسة حديثة شارك فيها ألاف الأشخاص، أن تناول المكسرات بكل ما تحمله من سعرات يمكنه العمل على منع حدوث زيادة في الوزن .. فكيف يحدث هذا؟

woman eats sweets at night to sneak in a refrigerator

دراسة: 11 مليون إنسان يموتون سنوياً بسبب التغذية الخاطئة! 04.04.2019

في دراسة إحصائية أظهر علماء أن النقص في تناول مواد غذائية معينة والإفراط في تناول أخرى يتسبب في وفاة 11 مليون إنسان حول العالم سنوياً. وكشفت أن سكان إسرائيل وفرنسا وإسبانيا يتناولون غذاء صحياً أفضل من غيرهم حول العالم.
Mix of nuts in heart . Pecan , hazelnut , pistachios , cashew and peanuts . Love snacks

دراسة: حفنة من المكسرات يوميا تحمي قلبك وتطيل عمرك 20.02.2019

أشارت دراسة أمريكية إلى أن مرضى السكري الذين يتناولون المكسرات بانتظام ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بمشاكل القلب مقارنة بنظرائهم ممن لا يأكلونها كثيرا أو لا يأكلونها على الإطلاق.
Der Kaiserstühler Walnuss-Spezialist Anton Schott hält am Dienstag (07.10.2008) auf seinem Hof in Leiselheim am südbadischen Kaiserstuhl (Kreis Emmendingen) Walnüsse in seinen von den Walnussschalen gefärbten Händen. Die Haupternte der Walnüsse ist eingeholt und wird derzeit in freier Luft getrocknet. Auf einer Fläche von 1,5 Hektar baut Schott Walnüsse an. Die milde Lagen liebenden Walnussbäume sind typisch für die Landschaft am Kaiserstuhl und im südbadischen Oberrheintal. Foto: Rolf Haid dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++

دراسة: تناول الجوز يوميا يحميك من السكري 09.01.2019

أثبتت دراسة أميركية أن تناول حفنة صغيرة من ثمار الجوز بشكل يومي، قد يخفض خطر الإصابة بمرض السكري-النمط الثاني. إذ تحتوي النبتة على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد في الوقاية من أمراض خطيرة.
Chestnuts and autumn leaves on a wooden board. Colourbox/Marina Saprunova.

هذا مايحدث لجسمك عندما تأكل الكستناء 13.11.2018

تعتبر الكستناء أو ما تعرف بـ"أبو فروة"، أحد أنواع المكسرات المفضلة في فصل الشتاء، لما تحتويه من عناصر غذائية هامة للجسم وتمده بالدفء. تعرف على فوائدها الطبيعية وعلى المحاذير المتعلقة بتناولها.
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تسلح بالمكسرات لمحاربة السُّمْنَة بقلب سليم! 09.11.2018

كشفت دراسة طبية أمريكية جديدة أن تناول كمية قليلة من المكسرات يومياً يمكن أن يعود بنتائج خيالية على الحفاظ على الوزن وصحة القلب والأوعية الدموية، فكم نحتاج من المكسرات يومياً؟

أغذية تحسن المزاج وتجلب السعادة 27.08.2018

تعرف على المواد الغذائية التي تعد بلسما للروح، إذ تحسن المزاج وتجلب السعادة وتحارب القلق والاكتئاب.
Almonds, cashews pistachio and pine nuts in glass bowls, Mandeln, Cashewnüsse und Pinienkerne, verschiedene Nüsse | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

دراسة: المكسرات ترفع الخصوبة لدى الرجال 07.07.2018

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول حفنة من المكسرات يوميا يحسن من الخصوبة لدى الرجال ويرفع عدد الحيوانات المنوية. الدراسة الإسبانية فسرت ما توصلت إليه بتجربة علمية استمرت لأكثر من 14 أسبوعا.

نصائح بسيطة للتغلب على التعب 31.05.2018

الشعور المستمر بالتعب محبط جدا للإنسان. لكن التخلص من هذا الشعور ليس بالأمر الصعب، ويمكن القيام به عبر حيل بسيطة، تعرف عليها في هذا الفيديو.
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