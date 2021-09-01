المكسرات من الأطعمة الصحية والمفيدة، فهي تحتوي على البروتينات، وكميات من الدهون التي تزود الجسم بالطاقة اللازمة، وللمكسرات أنواع متعددة، ولكل منها فوائده الخاصة. فالمكسرات معروفة بقدرتها على الحد من خطورة بعض الأمراض.

تحظى المكسرات بشعبية واسعة لدى الكثيرين وخاصة الجوز واللوز والفستق والبندق ، فإلى جانب طعمها اللذيذ، فإن للمكسرات فوائد كثيرة على الصحة. ربما يعتقد البعض أن المكسرات تسبب زيادة في الوزن لاحتوائها على الدهون، لكن أغلب الدراسات تؤكد أن الدهون الموجودة في المكسرات أغلبها دهون غير مشبعة وغنية بأوميغا 3 المفيدة للجسم. ولتجنب أخطار السمنة وزيادة الوزن يفضل أن يتم تناول المكسرات بشكل معتدل على شكل وجبات صغيرة لا تتجاوز ملعقة أكل يوميا.