 المفوضية الأوروبية تقاضي المجر وبولندا بسبب التمييز | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

المفوضية الأوروبية تقاضي المجر وبولندا بسبب التمييز

تتصاعد الخلافات بين الاتحاد الأوروبي من جهة وبين بولندا والمجر من جهة أخرى، خاصة بعدما أكدت محكمة العدل الأوروبية في قراراتها الأخيرة عدم تماشي قوانين تمّ اعتمادها حديثا في البلدين مع النظام القضائي الخاص بالتكتل.

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل

 تصاعد خلاف بولندا مع الاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون فيما تحدت المحكمة الدستورية البولندية صراحة أحد الأسس الرئيسية للنظام القضائي الخاص بالتكتل وقامت محكمة العدل الأوروبية بإبطال إصلاح قضائي أجرته البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن محكمة العدل الأوروبية القول اليوم الخميس (15 يوليو/ توز 2021)، إن النظام التأديبي البولندي للقضاة لا يتماشى وقانون الاتحاد الأوروبي. وقبل يوم قضت المحكمة الدستورية البولندية ومقرها وارسو بأن الأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل القضائية لا تتماشى والقانون البولندي وبالتالي غير قابلة للتنفيذ في البلاد.

مشاهدة الفيديو 04:59

المجر: قانون يثير غضب الممرضين

وتخشى بولندا من أن يدفع هذا الحكم المفوضية الأوروبية إلى خفض المساعدة المخصصة لها، كما تقول المجر التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بربط صرف التمويل الخاص بالتعافي من وباء كورونا بمشروع قانون مثير للجدل بشأن المثليين أقره نواب البرلمان في بودابست، متحدثة عن خطوة "تخاطر بتمزيق التكتل".

وامتنعت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين الماضي عن الموافقة على تمويل تحفيزي للمجر بقيمة 2,7 مليار يورو (5,8 مليار دولار) بينما دعمت خططا من 12 دولة أخرى.

وعزت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي القرار إلى نزاعات طويلة الأمد مع المجر بشأن الفساد وسيادة القانون، مؤكدة أن الأمرلا يتعلق بقانون مجتمع الميم.

وعلاوة على ذلك، أطلقت المفوضية إجراء قانونيا منفصلا لإجبار المجر على تعديل مشروع القانون، الذي يحظر إتاحة المحتوى الذي يتم اعتباره "مشجعا على المثلية الجنسية" للقصر.

و.ب/ع.أ.ج (أ ف ب، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:33

الاتحاد الأوروبي يهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد المجر بشأن تشريع مناهض لـ"مجتمع الميم"

مختارات

"مرحباً أيها الديكتاتور" أوربان - الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون

يحتدم صراع على السلطة والمليارات في الاتحاد الأوروبي. فمنذ صيف عام 2020 تكافح غالبية دول الاتحاد الأوروبي لوضع شروط جديدة لصرف أموال الاتحاد. فمن يلتزم بالقواعد الديمقراطية يحق له تلقي الدعم في المستقبل.  

أوربان ومحمد بن سلمان ضمن قائمة "أعداء حرية الصحافة"

أدرجت مراسلون بلا حدود لأول مرة رئيس حكومة دولة من الاتحاد الأوروبي في قائمتها لـ "أعداء حرية الصحافة"، وهو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. وتضم القائمة أيضا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري بشار الأسد.  

مواضيع ذات صلة

Hungary's Prime Minister Viktor Orban leaves at the end of the two days face-to-face European Union (EU) summit at the European Council Building in Brussels, on October 16, 2020. (Photo by JOHANNA GERON / POOL / AFP) (Photo by JOHANNA GERON/POOL/AFP via Getty Images)

بسبب قانون يتعلق بالمثليين - انتقادات أوروبية للمجر 24.06.2021

دخل حيز التنفيذ بالمجر قانون تعتبره غالبية دول الاتحاد الأوروبي ينطوي على تمييز بحق المثليين. ونفى رئيس وزراء المجر أن يكون القانون يميز ضد "مجتمع الميم"، قائلا: "لقد حاربت من أجل حرية المثليين وحقوقهم" في زمن الشيوعية.

Demonstrators protest against Hungarian Prime Minister Viktor Orban and the latest anti-LGBTQ law in Budapest, Hungary, June 14, 2021. REUTERS/Marton Monus

تهديدات أوروبية ضد المجر بشأن تشريع مناهض لمثليي الجنس 23.06.2021

صعدت المفوضية الأوروبية ضد قانون مجري يقيد وصول الشباب إلى المعلومات المتعلقة بالمثلية الجنسية، ووصفت رئيسة المفوضية القانون بأنه "عار". هذا في وقت ألغى رئيس الوزراء المجري حضوره مباراة بلاده مع ألمانيا على خلفية القضية.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** ***Archivbild** German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron and Russian President Vladimir Putin holding a joint news conference after a meeting of the Normandy four leaders at the Elysee palace in Paris, France on December 9, 2019. The leaders of Ukraine, Russia, Germany and France are holding a series of meetings since 2014 to resolve the conflict between Kiev and the breakaway republics in Ukraine's east. Photo by Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS.COM

معارضة أوروبية لدعوة ميركل وماكرون عقد قمة مع بوتين 24.06.2021

تحاول ألمانيا وفرنسا ومعهما النمسا إقناع بعض الدول المتشككة بجدوى الحوار مع روسيا وعقد قمة مع رئيسها بوتين، ولكن هذا المقترح يواجه معارضة قوية من جانب عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها دول البلطيق وبولندا.