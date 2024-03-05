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سياسةأوروبا

المفوضية الأوروبية تسعى لوضع استراتيجية "لاقتصاد الحرب"

٥ مارس ٢٠٢٤

إنشاء نظام لصناعة الدفاع "مناسب للحرب عبر استراتيجية جديدة طويلة الأجل". هذا ما تسعى المفوضية الأوروبية إلى إنشائه في ظل الحرب القائمة في أوكرانيا، حسبما أكد المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون.

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ألمانيا| زيارة المستشار أولاف شولتس لأحد مواقع الإنتاج لشركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة
تسعى المفوضية الأوروبية إلى وضع استراتيجية صناعية "لاقتصاد الحرب" طويلة الأمد.صورة من: Fabian Bimmer/AFP/Getty Images

تسعى المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء (الخامس من مارس/ آذار 2024)، إلى إنشاء نظام لصناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي، مناسب للحرب عبر استراتيجية جديدة طويلة الأجل.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بريتون لإذاعة "فرانس إنفو" الفرنسية أمس الاثنين، إن حرب أوكرانيا كانت "دعوة للاستيقاظ"، مشددا على أن دول التكتل بحاجة إلى أن تحشد معا مواردها الإنتاجية الدفاعية.

وأضاف بريتون: "علينا أن ننقل صناعتنا الدفاعية إلى وضع اقتصاد الحرب، حتى نتمكن من تزويدأوكرانيا بما تحتاجه، ولكن كذلك أنفسنا، من أجل أمننا". وإضافة إلى تطوير الصناعة المحلية للاتحاد الأوروبي، تهدف الاستراتيجية الأوسع نطاقا إلى تحويل الإنتاج الدفاعي بعيدا عن وقت السلم لتلبية المتطلبات الجديدة لزيادة الاستثمار الأوروبي.

ولتحقيق ذلك، ستقترح المفوضية برنامجا أوروبيا للصناعة. وقال مسؤول أوروبي إن البرنامج سيستخدم ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم المشتريات المشتركة لجميع أنواع المعدات العسكرية.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)

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