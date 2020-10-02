المفوضية الأوروبية: تركيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي

وصفت تركيا اليوم الثلاثاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) تقريرا للمفوضية الأوروبية بأنه "منحاز وغير بناء" قائلة إن أنقرة ترفض الانتقادات الموجهة إلى اقتصادها وديمقراطيتها ومحاكمها، وإنها لا تزال ملتزمة بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق اتهمت المفوضية الأوروبية حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بتقويض اقتصاد تركيا وانتقاص مساحة الديمقراطية وتدمير

استقلال المحاكم، وقالت إن هذه الأفعال جعلت أنقرة أبعد من أي وقت مضى عن الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأنحت المفوضية الأوروبية باللوم في تدهور الأوضاع في مجال حرية التعبير والسجون والبنك المركزي على "الإفراط" في مركزية السلطة الرئاسية، وقالت إن الحكومة تعرض تركيا أيضا "لتغييرات سريعة في معنويات المستثمرين".

وأضافت المفوضية في تقريرها السنوي بشأن تركيا إن "تركيا لم تعالج بشكل موثوق به مخاوف الاتحاد الأوروبي الجادة بشأن استمرار التطورات السلبية في سيادة القانون والحقوق الأساسية والسلطة القضائية". وقالت إن "مفاوضات انضمام تركيا (إلى الاتحاد الاوروبي) وصلت لطريق مسدود".

وفي الوقت نفسه، تتصادم السياسة الخارجية التركية بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي بخصوص السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وعلى وجه التحديد، تتهم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنقرة في هذا السياق بالقيام بـ"أعمال غير مشروعة وتصريحات استفزازية" في شرق البحر المتوسط تجاه قبرص، بسبب الصراع على الغاز.

وخلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تجددت التهديدات بفرض عقوبات على أنقرة.

مشاهدة الفيديو 38:29 شارك الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا.. ماذا بعد؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3hiYp الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا.. ماذا بعد؟

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية التركية في بيان الثلاثاء إن أجزاء من التقرير بشأن التوترات في شرق المتوسط لطخ سمعة موضوعية المفوضية، مضيفة أن أنقرة تتصرف وفق المعايير الديمقراطية والقوانين الدولية. وقالت الوزارة "نتمنى بصدق ألا ينظر الاتحاد الأوروبي إلى دولة تركيا المرشحة لعضويته عبر المصالح المحدودة والأنانية لبعض الدوائر، بل عبر المصالح الأكبر والمشتركة لقارتنا ورؤيتنا

المشتركة".

ومن جهتها أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها ستعمل من أجل تحسين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل أعربت خلال مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء،

عن تأييدها للبدء في اتخاذ خطوات سريعة لإعداد جدول أعمال لمواصلة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفقا لما تم النص عليه في النتائج النهائية للمجلس الأوروبي الأخير. وأضاف زايبرت أن ميركل أكدت من جانب آخر على ضرورة إزالة التوترات

الإقليمية في شرق البحر المتوسط.

وكان مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق الثلاثاء إن أردوغان أبلغ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن القرارات التي اتخذتها قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لا تكفي للتغلب على المشاكل في العلاقات بين أنقرة والاتحاد.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان تحدث إلى ميركل عبر الفيديو وأبلغها بأن الاتحاد الأوروبي "رضخ لابتزاز" اليونان وقبرص اللتين يدور نزاع بحري بينهما وبين أنقرة في شرق البحر المتوسط.

يذكر أن تركيا مرشحة منذ عام 2005 للانضمام للاتحاد الأوروبي، غير أن المفاوضات بهذا الشان مجمدة منذ مدة طويلة.

ع.ش/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)