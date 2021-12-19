المفوضية الأوروبية تحدد مدة الشهادة الصحية لتشجيع تعزيز اللقاح

حددت المفوضية الأوروبية مدة صلاحية شهادة تلقي اللقاح كاملًا ضد "كوفيد-19" بتسعة أشهر للسفر داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التشجيع على تلقيالجرعات المعزِّزة، حسب بيان نشر الثلاثاء (21 ديسمبر/ كانون الأول 2021).

وسيدخل هذا الإجراء الملزم للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد حيز التنفيذ في الأول من فبراير/ شباط، ما لم تعترض أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء أو غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي. والمفوضية - التي أجرت مشاورات مسبقة - واثقة من الحصول على الموافقة.

وقال المفوض الأوروبي ديدييه رايندرز، المسؤول عن الملف، إن فترة صلاحية شهادات اللقاح المحددة بـ270 يوماً "ستمنح المواطنين والشركات اليقين الذي يحتاجون إليه لتخطيط رحلاتهم بثقة"، مضيفاً أن "الأمر متروك الآن للدول الأعضاء لضمان منح الجرعات المعززة على وجه السرعة من أجل حماية صحتنا وضمان سلامة السفر".

وينظم الاتحاد الأوروبي استخدام شهادة التطعيم هذه في إطار السفر داخل أوروبا، لكن استخدامها من قبل الدول الأعضاء لأغراض أخرى (دخول المطاعم أو الحفلات الموسيقية أو الأحداث الأخرى) يخضع لتشريعات كل دولة.

الجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا الثلاثاء التوصية بإعطاء الجرعة التنشيطية المضادة لكورونا بعد ثلاثة شهور بدلاً من ستة شهور بعد أخذ التطعيم الكامل. وقالت اللجنة إن هذه التوصية، التي صدرت بسبب متحور أوميكرون الجديد، سيتم العمل بها على الفور بالنسبة للبالغين، مشيرة إلى أن هذه التوصية تهدف إلى تحسين الحماية من الإصابة الخطيرة بالمرض بسبب أوميكرون وتقليل انتشار المتحور.

وذكرت اللجنة أن من المتوقع أن يتحكم أوميكرون بحدوث العدوى في البلاد "في أقصر فترة زمنية". وقالت اللجنة إنه يجب إعطاء الأولوية لكبار السن وأصحاب التاريخ المرضي في أخذ الجرعة التنشيطية، وذلك بسبب ارتفاع خطر إصابة هذه الشريحة بفيروس كورونا.

كما رأت اللجنة أن اللقاحين المستخدمين في الجرعة التنشيطية، وهما لقاح "كوميرناتي" من شركتي "بيونتك" و"فايزر"، ولقاح "سبايكفاكس" من شركة "موديرنا"، متكافئان تماماً "من حيث الفعالية". وتابعت اللجنة أن البيانات الحالية تشير إلى أن الحاصلين على التحصين الأساسي يواجهون تقلصاً ملحوظاً في الحماية من متحور أوميكرون، موضحة أن هذه الحماية تقل بشكل ملحوظ بعد مضي ما يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة شهور، لكن فعالية الحماية من العدوى المصحوبة بأعراض التي يسببها متحور أوميكرون ترتفع مجدداً وبشكل ملحوظ بعد أخذ الجرعة التنشيطية.

وتابعت اللجنة بالقول: "من المفترض في الوقت الراهن أن الحماية من الأعراض الخطيرة للمرض ستزداد أيضاً مع أخذ الجرعة التنشيطية"، لكنها قالت إنها لا يمكنها الحديث الآن عن مدة هذه الحماية.

ع.ش/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)