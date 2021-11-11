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المغرب

شهدت المملكة المغربية في السنوات الماضية انفتاحاً ملحوظاً عزز التعددية السياسية دون تقليص لسلطات الملك، ويدل على الكثير من التغيرات الأخرى التي شهدتها البلاد أنها ليست بمنأى عن رياح التغيير التي سادت المنطقة العربية.

سياسيا يتصدر ملف الصحراء الغربية والتوترات مع الجزائر الساحة السياسية منذ عقود. على الصعيد الاقتصادي حقق المغرب خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات ملموسة في توطين صناعات تحويلية هامة والحفاظ على دور السياحة. غير أن معدلات النمو الجيدة لم تنعكس بشكل ملموس على فئات الدخل المحدود بسبب سوء توزيع الثروة وعوائدها.

flags of Algeria and Morocco painted on cracked wall

حوار الخميس: الجزائر والمغرب.. تصعيد محسوب بدقة أم حرب تلوح في الأفق؟ 11.11.2021

العلاقات الجزائرية المغربية متوترة منذ عقود، لكنها دخلت منعطفا خطيرا بعد مقتل سائقي شاحنات جزائريين قرب موقع بئر لحلو. فهل يكون ذلك شرارة حرب يحذر منها كثيرون؟ أم في الأمر مبالغة والتصعيد بين البلدين محسوب بدقة؟

11.08.2021 Nasser Bourita (2.v.r), Außenminister von Marokko, und Jair Lapid (2.v.l), Außenminister von Israel, unterzeichnen Kooperationsabkommen zwischen den beiden Ländern. Israels Außenminister Lapid hat erstmals seit Wiederaufnahme der vollen diplomatischen Beziehungen zu Marokko das nordafrikanische Land besucht. Israels Regierung sprach von einem «historischen Besuch». +++ dpa-Bildfunk +++

الجالية والسياحة..المغرب يطلق لأول مرة خطا جويا مباشرا مع إسرائيل 09.11.2021

بعدما أعاد المغرب علاقاته مع إسرائيل يسعى الآن "للاستجابة لتطلعات" جالية مغربية هناك تقدر بـ700 ألف شخص، وتمكين السياح ورجال الأعمال من السفر للمغرب، وستطلق الخطوط المغربية ثلاث رحلات أسبوعيا بين الدار البيضاء وتل أبيب.

King Mohammed VI of Morocco delivers a speech to the Nation during the Throne Day, on July 31, 2021 at the Royal Palace in Fez, Morocco. Photo via Azzouz Boukallouch/DNphotography/ABACAPRESS.COM

الملك محمد السادس: المغرب "لا يتفاوض" على الصحراء الغربية 06.11.2021

في خطاب يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الجزائرية توترا ملحوظا، قال الملك محمد السادس إن المغرب "لا يتفاوض على صحرائه". بيد أنه جدد في المقابل التزام بلاده بالخيار السلمي ووقف إطلاق النار في الصحراء الغربية.
epa03540765 An undated handout photograph released by the British Petroleum (BP) company on 16 January 2013 shows the gas facility in Amenas, some 1300 km southeast Algiers, Algeria. Reports on 17 January 2013 state 34 hostages were killed and 26 freed during an attack by the Algerian military on the site where Islamist gunmen were holding a group hostage, France Info radio reported. EPA/BP / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

قطع الغاز ـ من سيدفع فاتورة العواقب الجيوسياسية للقرار الجزائري؟ 03.11.2021

عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الواصل بين الجزائر وإسبانيا عبر المغرب هو خسارة لكل الشركاء المعنيين، خصوصا وأن القرار الجزائري يتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية وبداية فصل الشتاء في أوروبا.
flags of Algeria and Morocco painted on cracked wall

مقتل ثلاثة جزائريين في قصف نُسب إلى المغرب في الصحراء الغربية 03.11.2021

في واقعة تلقي الضوء على مخاطر التصعيد بين البلدين، قالت الجزائر في بيان إن ثلاثة من مواطنيها قتلوا في قصف نُسب للمغرب. مصدر مغربي وصف ما ورد في البيان بـ"اتهامات مجانية" قائلا إن بلاده "لن تنجر لحرب مع جارتها الجزائر".
flags of Algeria and Morocco painted on cracked wall

الجزائر توقف أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي عبر المغرب 31.10.2021

قررت الجزائر عدم تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر المغرب، حسبما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية. وقف أنبوب الغاز الأوروبي المغاربي عبر المغرب يشكل أحدث حلقة في مسلسل تدهور العلاقات بين الجارتين

In this Friday, Nov. 22, 2019 photo, Moroccan rapper Madd performs at a rap concert as part of the Visa for Music festival in Rabat, Morocco. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

رفضها كثيرون.. معارك "قاعٍ" بين "رابورات" مغاربة وجزائريين 22.10.2021

الخلاف الجزائري- المغربي ليس جديدا، لكن الأيام الماضية شهدت حرب "كلاشات" بين عدد من المغنيين المنتسبين إلى فن الراب، وهي ظاهرة رفضها الكثيرون بسبب ما تؤدي له ظواهر مماثلة من رفع التوتر ومحاولة الوقيعة بين الشعبين.
Employee wearing masks as he disinfect to avoid contamination with the COVID-19 virus at the Mohammed V airport in Casablanca, Morocco, Tuesday June 16, 2020. The ONDA (National Office of the Airport) in Casablanca, has taken various measures to implement social distancing against COVID-19 while awaiting a reopening expected on July 10 in Morocco.(AP Photo / Abdeljalil Bounhar) |

ما أسباب تعليق المغرب رحلاته مع ألمانيا وهولندا وبريطانيا؟ 20.10.2021

قرار جديد يهم الجالية المغربية والألمان المتجهين إلى المغرب بعد تعليق الرباط كل الرحلات. القرار كان مفاجئاً خصوصاً مع غياب تفسير رسمي وربط مواقع له بحالات كورونا.
21.09.2007 Workers manufacture Kangoo in the Morocco factory in September 21, 2007. Since its launch in 1997, more than 1.5 million Kangoo cars have been sold worldwide. The Kangoo has also been leader in its market segment in Europe since 1998. Other than France and Malaysia, the Kangoo is also produced in Argentina and Morocco. Foto: Joelle Vassort/MAXPPP +++(c) dpa - Report+++ |

إفريقيا وفرصة تحولها إلى مصنع سيارات العالم! 18.10.2021

حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟

French President Emmanuel Macron, center, applauses after he honored with the legion of honor Salah Abdelkrim a former harki who was wounded, left, and general Francois Meyer who refused to execute order from above as he was a young soldier during a meeting in memory of the Algerians who fought alongside French colonial forces in Algeria's war, known as Harkis, at the Elysee Palace in Paris, Monday, Sept. 20, 2021. Macron's speech is the latest step in his efforts to reconcile France with its dark colonial past, especially in Algeria. (Gonzalo Fuentes/Pool Photo via AP)

الجزائر وفرنسا.. ماذا وراء التصعيد والخلاف الدبلوماسي؟ 15.10.2021

يستمر التصعيد بين فرنسا والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرد الجزائري. لكن ما هي خلفيات هذا التصعيد؟ ما هي رسائل وأهداف الطرفين من هذا التشدد في المواقف؟ هل لازالت هناك فرصة لاحتواء الأزمة؟

King Mohammed VI of Morocco chairs launching Ceremony of Project to Generalize Social Protection and Signing of First Related Agreements, on April, 2021 in Fez, Morocco. Photo by Aziz Boukallouche via DNphotography / ABACAPRESS.COM

العاهل المغربي يسمي الوزراء الجدد مع بقاء الوزارات السيادية على حالها 07.10.2021

عين الملك محمد السادس أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، بعد شهر على فوزه بالانتخابات البرلمانية. وزراء الحقائب السيادية احتفظوا بمناصبهم، فيما ضمت التشكيلة وجوها جديدة، جلهم من التكنوقراط.
19.05.2017 UN Special Envoy for Syria Staffan de Mistura speaks during a press conference following a round of Syria peace talks on May 19, 2017 at the United Nations Offices in Geneva. / AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

بعد رفض 12 مرشحا - دي ميستورا مبعوثاً للصحراء الغربية 06.10.2021

اتفق المغرب وجبهة البوليساريو على تعيين الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً لملف الصحراء الغربية، بعد رفضهما 12 مرشحاً للمنصب. وذكرت الأمم المتحدة أن دي ميستورا لديه أكثر من 40 عاماً من الخبرة الدبلوماسية.
The vehicle of United Nations chief Ban Ki-moon enters a UN base in Bir-Lahlou, in the disputed territory of Western Sahara, situated 220 kilometres (137 miles) southwest of the Algerian town of Tindouf, on March 5, 2016. / AFP / Farouk Batiche (Photo credit should read FAROUK BATICHE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/F. Batiche

غوتيريش: الوضع في الصحراء الغربية يتدهور وإمكانية التصعيد قائمة 03.10.2021

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي من تدهور الوضع في الصحراء الغربية. وأشار غوتيريش إلى أن هناك خطر واضح من التصعيد بين الأطراف المتنازعة في ظل الوضع السياسي الحالي.
In this photo provided by the Israeli Government Press Office, Israel's Foreign Minister Yair Lapid, left, and his Bahraini counterpart Abdullatif al-Zayani, sign documents during the first high-level visit to the small Gulf state by a senior Israeli official since the signing of a landmark agreement to establish diplomatic ties between the two countries last year, in Manama, Bahrain, Thursday, Sept. 30, 2021. (Shlomi Amshalem/GPO via AP)

احتجاجات في البحرين ضد فتح السفارة الإسرائيلية 01.10.2021

اندلعت مظاهرات في البحرين غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لفتح سفارة لبلاده في المنامة، ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية والبحرينية. ولم ترد تقارير عن اعتقالات بحق المتظاهرين حتى الآن.
Laayoune (El Aaiun), MOROCCO: Fishermen work in the port of Laayoune, Western Sahara, the world's largest sardine port, 07 November 2005. Some 400 people including elected officials marked 06 November the 30th anniversary of Morocco's Green March into Western Sahara. On this date in 1975, the late Moroccan king Hassan II encouraged some 350,000 Moroccans armed with the Koran and the national flag to march to the border with Western Sahara in a show of support for Morocco's annexation of the former Spanish colony. Morocco's claim to the land is contested by the Polisario Front, an Algerian-backed independence movement. Moroccan King Mohammed VI said yesterday he would consult with his country's political parties about autonomy for Western Sahara. AFP PHOTO/ABDELHAK SENNA (Photo credit should read ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images)

حكم قضائي يعقد الشراكة التجارية بين المغرب وأوروبا.. ما هي حيثياته؟ 29.09.2021

في حكم يضرّ بمصالح الاتحاد الأوروبي والمغرب بينما يعطي دفعة لجبهة البوليساريو، تقرر محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتين، فما هما وبما تتعلقان؟ وكيف استقبل نواب أوروبيون هذا القرار؟ وماهي حيثياته التاريخية؟
French President Emmanuel Macron meets residents Algiers, Wednesday, Dec.6, 2017. Macron is traveling to Algeria for a one-day working visit aimed at boosting the security and economic cooperation between the two countries. Macron hopes to reshape the troubled relationship between Algeria and France, complicated by the countries' shared history. (AP Photo/Anis Belghoul) |

بعد المغرب.. الجزائر تنتقد قرار فرنسا بتشديد منح التأشيرات لمواطنيها 29.09.2021

احتجت الجزائر رسميا على قرار جديد اتخذته فرنسا بخصوص تشديد منح التأشيرات. وصعدت الجزائر الاحتجاج لدرجة استدعاء السفير الفرنسي.
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