شهدت المملكة المغربية في السنوات الماضية انفتاحاً ملحوظاً عزز التعددية السياسية دون تقليص لسلطات الملك، ويدل على الكثير من التغيرات الأخرى التي شهدتها البلاد أنها ليست بمنأى عن رياح التغيير التي سادت المنطقة العربية.

سياسيا يتصدر ملف الصحراء الغربية والتوترات مع الجزائر الساحة السياسية منذ عقود. على الصعيد الاقتصادي حقق المغرب خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات ملموسة في توطين صناعات تحويلية هامة والحفاظ على دور السياحة. غير أن معدلات النمو الجيدة لم تنعكس بشكل ملموس على فئات الدخل المحدود بسبب سوء توزيع الثروة وعوائدها.