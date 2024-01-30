المغرب يودع كأس الأمم بخسارته أمام جنوب إفريقيا بثنائية

خرج المنتخب المغربي، أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، من ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا عقب خسارته أمام نظيره الجنوب الإفريقي بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت إضاعة المغرب ركلة جزاء حاسمة. وبذلك ودع آخر منتخب عربي المنافسة القارية.

حقق منتخب جنوب إفريقيا فوزا على نظيره المغربي بهدفين نظيفين، ليودع أسود الأطلس منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار من الدور الثاني. وسجل إيفيدينس ماكجوبا وتيبوهو موكوينا هدفي جنوب إفريقيا في الدقيقتين 57 و95.

فيما أضاع النجم المغربي أشرف حكيمي ركلة جزاء في الدقيقة 85. وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة الرأس الأخضر يوم 3 شباط/فبراير المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية، بينما تبخر حلم المغرب في التتويج باللقب القاري للمرة الثانية بعدما كان أبرز المرشحين، بفضل أدائه القوي وإنجازه التاريخي باحتلال المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة.

وبهذا خرج آخر منتخب عربي بقي في البطولة، ليخلو دور الثمانية من أي منتخب عربي، لأول مرة منذ بطولة 2013.

وفي مباراة أخرى، تأهلت مالي إلى دور الثمانية أيضا، بعد فوزها على جارتها بوركينا فاسو 2-1، على ملعب أمادو غون كوليبالي في كورهوغو، لتضرب موعداً مع المضيفة كوت ديفوار في ربع النهائي السبت المقبل. وبلغ المنتخب المُلقّب بـ"النسور" ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2013، حين واصل مشواره وحقق المركز الثالث.

وبات بانتظار مالي مباراة كبيرة ضد المضيفة كوت ديفوار على ملعب السلام في بواكي، علماً أنه لم يسبق لمالي، وصيفة 1972، إحراز اللقب من قبل.

وتقدمت مالي بهدف أحرزه مدافع باير ليفركوزن الألماني وبوركينا فاسو إدموند تابسوبا بالخطأ في مرماه (3) ثم عزّزت تقدمها عبر مهاجم أوكسير الفرنسي لاسين سينايوكو (47)، قبل أنّ تقلص بوركينا فاسو النتيجة من ركلة جزاء عبر لاعب أستون فيلا الإنكليزي المتخصص برتران تراوري (57) لكنّه لم يكن كافياً للعودة رغم الدعم الجماهيري الكبير الذي تحصلت عليه.