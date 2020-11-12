 المغرب يوافق على دي ميستورا مبعوثا أمميا للصحراء الغربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.09.2021

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المغرب يوافق على دي ميستورا مبعوثا أمميا للصحراء الغربية

بعد اقتراح أسماء أكثر من عشرة مرشحين، كلهم رفضوا من طرفي النزاع أو واحد منهما، نال ستافان دي ميستورا ثقة المغرب والبوليساريو، ومن المنتظر تعيينه قريباً لشغل منصب بقي شاغرا منذ عامين.

دي ميستورا دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة

دي ميستورا دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة

أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة أن المملكة وافقت على تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثا خاصا للأمم المتحدة للصحراء الغربية، وهو منصب شاغر منذ 2019.

وقال الدبلوماسي عمر هلال في حوار مع وكالة الأنباء المغربية الرسمية "لقد تم التشاور، بطبيعة الحال، مع المغرب مسبقا بشأن هذا التعيين، وقد أبلغت المملكة السيد أنطونيو غوتيريش موافقتها". وأضاف سفير المغرب في الأمم المتحدة أن "المشاورات جارية" وسيتم الإعلان عن تسمية دي ميستورا في الأيام القادمة بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي.

مختارات

واصلت كل من الرباط ومدريد تبادل الاتهامات عشية مثول زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني. وأثار دخول غالي الأراضي الإسبانية بشكل سري منتصف أبريل / نيسان أزمة ديبلوماسية كبرى بين البلدين.

بعد تصعيد مغربي ضد برلين على خلفية ملفات مثيرة للجدل، قالت الخارجية الألمانية إن القرار المغربي "مؤسف" ولم يكن "مناسبا". وكررت برلين توضيح موقفها بخصوص نزاع الصحراء.

اسم جديد على رأس بعثة المينورسو ولتمثيل الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، لكن لا يزال منصب المبعوث الأممي الخاص شاغرا منذ استقالة الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر.

وتابع هلال "تأتي موافقة المغرب انطلاقا من ثقته الدائمة ودعمه الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي".

والصحراء الغربية موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي منطقة تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

ولم يتم استبدال آخر مبعوث خاص للأمم المتحدة الألماني هورست كولر بعد استقالته في أيار/مايو 2019. وكان غوتيريش قد اقترح أكثر من عشرة مرشحين في العامين الماضيين لخلافة كولر، ولكن لم يحصل أي منهم على إجماع الأطراف المعنية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن قد أيام تعيين الروسي ألكسندر إيفانكو، ممثلا خاصا له في الصحراء الغربية، ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الإقليم (مينورسو)، محل الكندي كولين ستيوارت، وفق ما ذكره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ودي ميستورا دبلوماسي متمرس شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة. وقد كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا (2014-2018) والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق (2007-2009) وأفغانستان (2010-2011).

وأكد السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال أنه "بمجرد تعيينه، كما نأمل ذلك، يمكن للسيد دي ميستورا أن يعول على تعاون المغرب ودعمه الثابت في تنفيذ مهمته لتيسير التوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي".

وقد باءت كل محاولات حلّ النزاع بالفشل حتى الآن. ومنذ استقالة آخر مبعوث للأمم المتحدة، توقفت المفاوضات الرباعية التي تضم المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وطُرح اسم دي ميستورا في الربيع الماضي لاستبدال كولر وإعادة إطلاق الحوار السياسي. وقد أعلنت حينها جبهة بوليساريو قبولها تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي كمبعوث جديد.

إ.ع/أ.ح (أ ف ب)

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