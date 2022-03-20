المغرب يعيد سفيرته إلى إسبانيا بعد توضيح موقفها من الصحراء الغربية

عادت سفيرة المغرب لدى إسبانيا إلى مدريد بعد أن أيدت إسبانيا المقترحات المغربية بشأن المستقبل السياسي للصحراء الغربية، حسبما ذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية وهيئة الإذاعة العامة (آر تي في إي) اليوم الأحد (20 مارس/ آذار 2022)، نقلا عن مصادر حكومية.
وكان استدعاء المغرب لسفيرته كريمة بنيعيش إلى الرباط في مايو/ أيار 2021 احتجاجا على استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الذي كان يحمل وثائق جزائرية، لتلقي العلاج. وقال المغرب إنه لم يتم إبلاغه مسبقا بهذه الخطوة.
ويوم الجمعة الماضي ، قدمت إسبانيا دعمها للمقترحات المغربية لتحويل المنطقة إلى إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وقال مصدر بالحكومة الإسبانية اليوم الأحد إن سفيرة المغرب لدى إسبانيا ستعود إلى مدريد بعد أن أوضحت إسبانيا أنها تدعم اقتراح الرباط المتعلق بالحكم الذاتي للصحراء الغربية.
وقال الديوان الملكي المغربي في بيان "إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية". وتعكس اللغة تحولا في السياسة الإسبانية تجاه النزاع في الصحراء الغربية التي يعتبرها المغرب أرضا تابعة له لكن جبهة البوليساريو، وهي حركة مدعومة من الجزائر، تسعى لاستقلالها.
وقال مصدر بالحكومة الإسبانية لرويترز إن كريمة بنيعيش مستعدة الآن للعودة لمنصبها في مدريد. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في وزارة الخارجية المغربية للتعليق. وقالت الجزائر أمس السبت إنها ستسحب سفيرها لدى مدريد احتجاجا على دعم إسبانيا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وتقول الرباط إن المبادرة التي تقدمت بها في 2007 لمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا في إطار المملكة المغربية هو أقصى ما يمكنها القيام به كحل سياسي للنزاع. وأيدت معظم الدول، بما في ذلك إسبانيا، على مدى سنوات فكرة إجراء استفتاء لحل القضية، وهو ما تم الاتفاق عليه في إطار وقف إطلاق النار عام 1991، وهو حل طالبت به جبهة البوليساريو.
غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بخصوص كيفية إجراء الاستفتاء، وفي السنوات الأخيرة توقفت، حتى الأمم المتحدة، عن الإشارة إلى فكرة الاستفتاء وبدأت تتحدث بدلا منه عن السعي إلى اقتراح واقعي مقبول من الطرفين كحل وسط.
هل أخبرت إسبانيا الجزائر بموقفها الجديد من الصحراء؟
في غضون ذلك، أكدت الحكومة الإسبانية أنها أبلغت الجزائر مسبقًا بدعمها لمقترح المغرب القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية وهو أمر أثار غضب الجزائر، أحد موردي الغاز الرئيسيين لإسبانيا. واستدعت الجزائر الداعم الرئيسي للانفصاليين الصحراويين من جبهة البوليساريو، السبت سفيرها في إسبانيا السبت، ردًا على موقف مدريد الذي وصفته بـ "الانقلاب المفاجئ".
وقالت مصادر حكومية إسبانية مساء السبت إن "الحكومة الإسبانية أبلغت الحكومة الجزائرية مسبقًا بموقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية" المستعمرة الإسبانية السابقة. وأكدت أن "بالنسبة لإسبانيا، الجزائر هي شريك استراتيجي ذات أولوية وموثوق نرغب في الحفاظ على علاقة مميزة معه". وأعلنت الحكومة الإسبانية للمرة الأولى علنا، الجمعة دعمها لمشروع الحكم الذاتي المغربي للصحراء الغربية في حين أن مدريد كانت دائما تتبنى موقفا محايدا بين الرباط وجبهة البوليساريو.
ع.ش/ ص.ش (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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تحسن في العلاقات
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
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في 25 تموز/يوليو 1999 شارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مراسم جنازة الملك الراحل الحسن الثاني في الرباط. لكن بداية التقارب سرعان ما نسفته مجزرة أوقعت 29 قتيلا في جنوب غرب الجزائر، اتّهم بوتفليقة على خلفيتها المغرب بتسهيل تسلل إسلاميين مسلّحين إلى بلاده.
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
عودة اللقاءات
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
"اعادة النظر" بالعلاقات بين البلدين
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
قطع العلاقات
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
أسف مغربي لقطع العلاقات
وفي ردّ فعل رسمي، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن أسفها "للقرار الأحادي" الذي اتخذته الجزائر، معتبرة إياه قراراً "غير مبرر"، لكنه "متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة"، كما جاء في بيان الوزراة المغربية. (اعداد: علاء جمعة)