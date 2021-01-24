 المغرب يعلّق رحلاته مع بلدان أوروبية بسبب كورونا المتحوّرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.02.2021

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أخبار

المغرب يعلّق رحلاته مع بلدان أوروبية بسبب كورونا المتحوّرة

قرّر المغرب تعليق رحلاته إلى ثلاث دول أوروبية منها ألمانيا بسبب الإجراءات الاحترازية من سلالة كورونا المتحورة. وسجل المغرب قبل أسابيع أول إصابة بهذه النسخة المتحورة التي أقلقت العالم المنهك من الجائحة.

مطار مراكش يوم 15 مارس/آذار

في مطار مراكش خلال أولى أيام جائحة كورونا

علقت المملكة المغربية حركة النقل الجوي من وإلى ألمانيا بسبب الخوف من انتشار طفرات كورونا الجديدة، وفق ما أعلنته السفارة الألمانية في الرباط استنادا إلى الحكومة المغربية.

وأوضحت السفارة أن هذه القيود ستسري اعتبارا من اليوم الثلاثاء (23 فبراير/شباط 2021) ومن المنتظر أن تستمر حتى الحادي والعشرين من آذار/مارس المقبل.

مختارات

في الوقت الذي تسير فيه الدول المتقدمة نحو تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، لا تزال دول عربية تجاهد للحصول على كميات كافية من اللقاحات. كيف يرى المواطنون هذا التخبط من قبل حكوماتهم؟ وهل تنكرت أوروبا لوعودها للدول الفقيرة؟

تمر اليوم الذكرى الثانية والسبعين لميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبشرية عالقة بين أنياب كورونا الحاصد للأرواح والمدمر للاقتصاديات. بيد أن ذلك ليس كل شيء؛ إذ عمدت نظم عربية لاستغلال الجائحة للإطباق على الرقاب.

اتفقت المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية الـ16 على تمديد الإغلاق حتى السابع من مارس/ آذار المقبل. كما تم الاتفاق على إجراءات أخرى منها ما يتعلق بالمدارس أيضا وذلك بعد اجتماع قمة عبر الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر عدم السماح للأشخاص الذين كانوا متواجدين في ألمانيا بغض النظر عن جنسياتهم بالقدوم إلى المغرب، كما أن الدخول عبر السفر من بلد ثالث لن يكون ممكنا أيضا.

وإلى جانب ألمانيا، علقت المملكة المغربية الرحلات الجوية من وإلى سويسرا والنمسا "لأسباب تتعلق بالسياسة الصحية" حسبما ذكرت السفارة النمساوية في الرباط.

وكان المغرب قد فرض حظرا للرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وجنوب إفريقيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب الطفرة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت هناك، وعلّق المغرب لاحقا الرحلات الجوية مع عدة دول أخرى كالدانمارك وأستراليا والبرازيل.

وأعلن المغرب يوم 18 يناير/كانون الثاني عن أوّل إصابة بالسلالات المتحورة من كورونا، وتصل عدد حالات الإصابة بهذه السلالات في المغرب إلى 24 حالة حسب آخر رقم من وزارة الصحة، فيما سجلت ألمانيا عشرات الإصابة بهذه السلالة ما دفع الحكومة إلى استمرار الإغلاق العام حتى السابع من مارس/آذار مع استثناءات.

وسجلت ألمانيا تراجعا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، ولم تسجل اليوم الثلاثاء سوى 3.3 ألف خلال 24 ساعة، فيما كانت قد سجلت في 18 كانون الأول/ديسمبر حوالي 33.77 ألف إصابة، لكن معدل تراجع الفيروس لم يعد قويا خلال الأيام الماضية.

إ.ع/ه.د(د ب أ)

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الحكومة الألمانية ترى "خطرا جسيما جدا" في سلالة كورونا المتحورة

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