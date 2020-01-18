 المغرب يستغرب استبعاده وتونس تعتذر عن المشاركة بمؤتمر برلين | أخبار | DW | 18.01.2020

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أخبار

المغرب يستغرب استبعاده وتونس تعتذر عن المشاركة بمؤتمر برلين

وجه المغرب انتقادات شديدة للحكومة الألمانية على خلفية مؤتمر برلين حول ليبيا. الخارجية المغربية أصدرت بيانا أعربت فيه عن "الاستغراب العميق" لعدم توجيه دعوة للرباط للمشاركة في المؤتمر. في المقابل اعتذرت تونس عن الحضور.

في الصورة مقاتلون تابعون لرجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر.

.يقول المغرب إنه لعب دورا كبيرا في الملف الليبي وأن حكومة السراج انبثقت عن مؤتمر الصخيرات

أعربت الخارجية المغربية اليوم السبت (18 كانون الثاني/يناير 2020) عن "الاستغراب العميق" لـ "إقصائها من مؤتمر برلين" حول ليبيا المقرر انعقاده يوم غد الأحد في العاصمة الألمانية. وقالت الخارجية المغربية في بيان رسمي اليوم: "إن المغرب كان دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".

مختارات

استبعد المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة أن يتمكن طرفا النزاع من التوصل الى اتفاق خلال مؤتمر برلين. بيد أنه شدد في المقابل على ضرورة أن يسفر المؤتمر عن "توافق دولي يغطي ويحمي ما يجب على الليبيين أن يتفقوا عليه". (18.01.2020)

السفير أحمد شفرة وصف عدم حضور بلاده بـ"الإقصاء"وكشف تفاصيل عن اتصالات وخلفيات الموقف التونسي من الأزمة الليبية. (15.01.2020)

وفي انتقاد واضح للحكومة الألمانية ذكر البيان أن الحكومة المغربية "لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع". وأشار البيان إلى الدور الحاسم الذي لعبه المغرب في إبرام اتفاق الصخيرات، الذي يشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد، الذي يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي وقبول جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا.

في المقابل اعتذرت تونس عن المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا بسبب تأخير وصول الدعوة إليها. وقالت الخارجية التونسية في بيان "بالنظر الى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر ...واعتبارا لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلا كقوة اقتراح إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية، فإنّه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر".

وكانت تونس، التي تستعد لتوافد محتمل لمهاجرين من ليبيا في حال تفاقم الأزمة التي تشهدها، أعلنت الخميس على لسان سفيرها في برلين وفي مقابلة مع DW عن "استغرابها الكبير" لعدم دعوتها للمشاركة في المؤتمر. وتتقاسم تونس حدودا بطول أكثر من 450 كلم مع ليبيا ولها مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

ولفت بيان الخارجية التونسية السبت الى أن البلاد "قد تضطرّ الى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أيّ تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا".

يشار إلى أنه سبق لتونس أن استقبلت مئات آلاف المهاجرين من جنسيات مختلفة قادمين من ليبيا في العام 2011 اثر سقوط نظام معمر القذافي. واليوم تخشى السلطات التونسية حدوث وضع مماثل إثر تصعيد الوضع في ليبيا.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    أزمة في النظام الصحي بدات تلوح في الأفق في ليبيا، والسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب. حوالي 101 من 149 قناة توزيع مياه في ليبيا تعرضت للتدمير. والسبب وراء ذلك هو العمليات القتالية العسكرية وتعطل المصالح الإدارية.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    منذ سقوط القذافي في 2011 تعم الفوضى في البلاد. فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس ضعيفة ولا تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وفي المقابل يسيطر الجنرال المنشق خليفة حفتر بجيشه الوطني الليبي على مناطق واسعة، لاسيما في شرق البلاد.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    المتمردون ليسوا وحدهم من يستغلون نظام المياه لفرض مصالحهم، إذ يوجد أشخاص أيضا يزيلون أغطية الآبار لبيع أجزائها النحاسية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت جميع الأطراف في ليبيا من استخدام الماء كسلاح حرب.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


مختارات

شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

ليبيا كانت تُعد من أغنى بلدان شمال أفريقيا بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط. لكن الحرب الأهلية قادت البلاد إلى الفوضى. وبسبب النزاع المتواصل قد تنضب المياه في أجزاء واسعة من البلاد، كما يحذر خبراء في الصحة. (03.07.2019)  

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