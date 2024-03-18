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سياسةأفريقيا

المغرب يرد على اتهامات جزائرية له بالسطو على عقارات بالرباط

١٨ مارس ٢٠٢٤

نفى المغرب اتهامات الجزائر له بالسطو على عقارات تابعة للسفارة الجزائرية في الرباط، وذلك غداة تنديد الخارجية الجزائرية بما أسمته "استفزازات" و"عملية سلب متكاملة الأركان"، وقال المغرب إن الرد الجزائري "لا أساس له".

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العلم الجزائري بجوار العلم المغربي على أوراق ممزقة - صورة تعبيرية
تشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف عام 2021صورة من: daniel0Z/Zoonar/picture alliance

قال مصدر دبلوماسي مغربي إن اتهامات الجزائر للرباط "بالسطو" على عقارات تابعة لها في المغرب "لا أساس له"، وتندرج في نطاق "روح تصعيدية غير مبررة".

جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية "باستفزازات" و"عملية سلب متكاملة الأركان" لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل إعلام. وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الحكومة الجزائرية " سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة".

لكن مصدراً دبلوماسياً مغربياً اعتبر أن الرد الجزائري "لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة".

وأوضح لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية عام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغراً منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.

وأضاف: "دبّر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت" على الطلب المغربي لكن العملية "مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد".

وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيراً إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.

هذا وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف عام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق النزاع بين البلدين حول الصحراء الغربية وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على هذا الإقليم المتنازع عليه.

ع.ح/ف.ي (أ ف ب، د ب ا)

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