المغرب: مقتل سائحتين خارج مراكش عملية إرهابية

توصلت السلطات الأمنية المغربية اليوم الأربعاء (19 كانون أول/ديسمبر 2018)، إلى أن جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين كانت عملية إرهابية. وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السلطات توصلت، من خلال التحريات والتحقيقات التي أجرتها مع المشتبه فيه الذي ألقت القبض عليه أمس الثلاثاء، إلى أن الأشخاص الأربعة المشتبه فيهم يحملون فكرا متطرفا ويرتبطون بجماعة إرهابية.

بيد أن المصدر الأمني لم يقدم معلومات إضافية عن هذه "الجماعة الإرهابية" ولا اسمها، واكتفى بالقول إن السلطات تواصل تحقيقاتها وتحرياتها للقبض على الثلاثة المشتبه فيهم الآخرين، بعد أن حصلت على صورهم ومعلومات عنهم.

وتداولت صفحات على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مقطع مصور تردد أنه تصوير للجريمة، ويظهر فيه أشخاص وهم يقطعون رؤوس الضحايا. وتم حذفه بعد دقائق من فيسبوك قبل أن يتم التأكد من صحته.

وعثرت السلطات المغربية أول أمس الاثنين، على جثتي سائحتين من النرويج والدنمارك، خارج مدينة مراكش في منطقة معزولة على جبال الأطلس (10 كيلومترات عن جبل توبقال)، بعد أن قطع المجرمون رأسيهما وفصلاهما عن جسديهما بسلاح أبيض. وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إن المكتب يحتفظ بالمشتبه به تحت حراسة مشددة.

وأكد البيان على أن السلطات ستواصل التحريات لتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين، تم تشخيص هوياتهم، وذلك للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ)