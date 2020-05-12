المغرب.. مسلمون ومسيحيون ويهود على مائدة إفطار "افتراضي"

عبر تطبيق "زوم ميتينغ" لمحادثات الفيديو عبر الإنترنيت، نظمت جمعية "مغاربة بصيغة الجمع" يوم الأحد (10 مايو/ أيار 2020) بشراكة مع مركز الطائفة اليهودية سيمون بينتو ( SOC-Simon Pinto)، الدورة الثامنة لمبادرة "الإفطار الجماعي" بمشاركة مسلمين ومسيحيين ويهود.
وركزت هذه الدورة على "إبراز قيم الأخوة والأمل التي باتت اليوم تحظى بأهمية قصوى في مجابهة فيروس كورونا"، حسبما نقلت وسائل إعلام مغربية عن رئيس جمعية "مغاربة بصيغة الجمع" أحمد غياث.
وقال غياث "كان من المستبعد بالنسبة لنا أن يمنعنا فيروس كورونا من عقد هذا اللقاء للعيش المشترك، والذي نحن بحاجة له أكثر من أي وقت مضى، لكن، بعدما حال العزل الصحي دون اجتماعنا، جاءت فكرة تنظيم هذا الإفطار الافتراضي".
وشارك في هذا اللقاء شخصيات دينية مسلمة ومسيحية ويهودية، بالإضافة إلى فنانين وشباب من عدة مدن مغربية استجابوا لدعوة المشاركة في هذا اللقاء، الذي كانت متابعته متاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعرف هذا اللقاء مداخلات عبر تقنية الفيديو نوهت بقيم التضامن والعيش المشترك. ومن بين المتدخلين كان هناك بيير سيبوني رئيس مركز الطائفة اليهودية بالدار البيضاء، وغدريس اليزمي الرئيس السابق للمركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والبروفيسور جعفر هيكل الأخصائي في علم الأوبئة، ومولاي عبد الله الشريف الوزاني الباحث في الدراسات الإسلامية، وسفير الفاتيكان في المغرب فيتو رالو، والكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو أسقف مدينة الرباط.
ع.ش/ع.ج
-
الإسلام واليهودية والمسيحية في المغرب..قصة تعايش عريقة
ينص الدستور المغربي على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية. كنيسة القديس بيير شيدت سنة 1923 في الرباط، وتعتبر نقطة التقاء روحي للمسيحيين الكاثوليك في المغرب.
-
الإسلام واليهودية والمسيحية في المغرب..قصة تعايش عريقة
يناهز عدد المساجد بالمغرب 50 ألف مسجد. ويعتبر مسجد حسان، المعروف باسم صومعة حسان، من أقدم دور العبادة بالعاصمة الرباط، إذ يعود تشييده إلى القرن الثاني عشر ميلادية إبان حكم دولة الموحدين.
-
الإسلام واليهودية والمسيحية في المغرب..قصة تعايش عريقة
في أبريل 2014 فتحت الكنيسة البروتستانتية ونظيرتها الكاثوليكية في المغرب معهد تكوين لاهوتي لتخريج أطر دينية من المهاجرين الأفارقة، ويتمحور التكوين حول الحوار بين الثقافات والأديان وتاريخ العلاقات بين الإسلام والمسيحية.
-
الإسلام واليهودية والمسيحية في المغرب..قصة تعايش عريقة
يعاقب القانون المغربي بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات كل من يُدان بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى".
-
الإسلام واليهودية والمسيحية في المغرب..قصة تعايش عريقة
بالرغم من مظاهر التعايش فإن السلطات المغربية تقوم من وقت لآخر بمنع مبشرين من القيام بأنشطتهم وتهدد بعضهم أيضا بالمتابعة القضائية ويتم ترحيلهم خارج البلاد ما ينتج عنه انتقادات منظمات حقوقية دولية.
-
الإسلام واليهودية والمسيحية في المغرب..قصة تعايش عريقة
الإسلام دين الدولة في المغرب وغالبية المغاربة يعتنقون الإسلام بذلك فصوامع المساجد والمآذن تعلو فوق باقي البنايات بالمدينة مثل هذا المسجد القديم وسط قصبة الأوداية الأثرية بالعاصمة الرباط.
-
الإسلام واليهودية والمسيحية في المغرب..قصة تعايش عريقة
يعيش حاليا في المغرب حوالي 4000 شخص يعتنقون الديانة اليهودية وقد تقلص عددهم كثيرا في العقود الأخيرة، غالبيتهم تعيش بالدار البيضاء وهم يتوفرون على معابد وجمعيات وأندية ثقافية ومدارس. الصورة لمتحف صغير مفتوح في وجه الزوار بمدينة فاس.
-
الإسلام واليهودية والمسيحية في المغرب..قصة تعايش عريقة
يهود مغاربة في زيارة لبعض المآثر التاريخية اليهودية بمدينة فاس وهي مبادرة أقدمت عليها جمعية طلبة مغاربة بجامعة الأخوين بمدينة إفران وتهدف إلى تشجيع الحوارالثقافي والتعايش بين الديانات.
-
الإسلام واليهودية والمسيحية في المغرب..قصة تعايش عريقة
لوحات فنية تعرف باللباس المغربي التقليدي لفنانة عصامية اسمها كلودين مستاري ولدت بباريس من أم فرنسية وأب جزائري وهي تقيم في مراكش. اللوحات عرضت في مقر جمعية لليهود المغاربة بمدينة فاس وحضرها جمهور متنوع. الكاتب: بوعمرو العسراوي - الرباط.