المغرب: عفو ملكي عن 2476 شخصا يشمل ثلاثة صحفيين ومؤرخا

بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا يشمل 2476 شخصا. وشمل العفو الملكي، حسب مصادر، ثلاثة صحفيين ومؤرخا وهم: توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني والمعطي منجب.

قال مصدر حكومي إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمر اليوم الإثنين (29 يوليو / تموز 2024) بالإفراج عن ثلاثة صحفيين مسجونين هم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، ضمن قرار بالعفو شمل 2476 شخصا.

وشمل العفو أيضا المعطي منجب، وهو مؤرخ وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، وفق ما أفاد مسؤول مغربي وكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.

وقال المصدر الحكومي "هذا موقف إنساني بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، حيث تم إلغاء العقوبة السجنية مع الحفاظ على حقوق الضحايا".

بدوره قال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة في وزارة العدل هشام الملاطي في تصريح لفرانس برس إن "العفو الملكي يتميز بطابعه الإنساني، وقوبل بامتنان عميق من جانب أسر الذين تم العفو عنهم".

ويمنح الدستور المغربي الملك حق العفو أو تخفيف الأحكام، وهو قرار يتخذ عادة في الأعياد الوطنية والدينية.

وكان الصحفيون الثلاثة من منتقدي السياسات العمومية، وقد أدينوا جميعهم بتهم من بينها الاعتداء الجنسي. ونفى الصحفيون الثلاثة التهم الموجهة إليهم.

كما ندد مدافعون عن حقوق الإنسان بمحاكماتهم ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية.

وحُكم على رئيس التحرير توفيق بوعشرين بالسجن لمدة 12 عاما في عام 2018، فيما حُكم على عمر الراضي وسليمان الريسوني في عام 2021 بالسجن لمدة ست سنوات وخمس سنوات على الترتيب.

وذكرت وزارة العدل المغربية أن الملك أصدر عفوا أيضا عن 16 سجينا أدينوا في قضايا التطرف والإرهاب "بعد مراجعة مواقفهم".

ع.م / أ.ح (رويترز، أ ف ب)