 المغرب: عفو ملكي عن بعض نشطاء ″حراك الريف″ | أخبار | DW | 21.08.2018

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أخبار

المغرب: عفو ملكي عن بعض نشطاء "حراك الريف"

بمناسبة عيد الأضحى أصدر الملك المغربي عفوا شمل 889 سجينا بينهم أحد عشر معتقلا من نشطاء الريف. وحسب محامين فإن العفو الملكي شمل نشطاء تم الحكم عليهم بثلاث سنوات أو أقل، أي أنه لم يشمل النشطاء الأساسيين.

Marokko Anit-Regierungsproteste (Reuters/Y. Boudlal)

أصدر الملك محمد السادس عفوا عن 11 معتقلا من ناشطي "الحراك الشعبي" بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به العالم الإسلامي، وفق ما أفاد محامون. ووردت أسماء السجناء الـ11 ضمن قائمة تضم 889 شخصا شملهم العفو الملكي ونشرتها وزارة العدل الثلاثاء 021 آب/ أغسطس 2018)، بحسب ما قال المحامي محمد أغناج لفرانس برس.

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لا تخفي ابنة محمد بن عبد الكريم الخطابي انشغالها بمصير معتقلي "حراك الريف" بعد الأحكام القاسية التي صدرت بحقهم، كما لا تنسى التأكيد على مطلب عائلتها بنقل جثمان الأب الراحل من القاهرة إلى المغرب. (31.07.2018)

حراك الريف المغربي واعتقال نشطاء شاركوا بالاحتجاجات، دفعا بنساء للتمرد على التقاليد الاجتماعية المحافظة والخروج من البيت للعمل وإعالة أسرهن. DW عربية التقت إمرأتين من هؤلاء النسوة اللواتي اقتحمن سوق العمل لإعالة أسرهن. (31.07.2018)

وكان الناشطون الـ 11 يقضون عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات في مدينة الدار البيضاء لمشاركتهم في احتجاجات "الحراك" في منطقة الريف شمالي البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017.

ونقل موقع هسبريس المغربي عن المحامي، محمد أغناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، قوله إن  المستفيدين من العفو الملكي الـ 11 "يقبعون في سجن عكاشة"، مؤكدا أن "الأمر يتعلق بالنشطاء الذين توبعوا بتهم خفيفة، وأدانهم القضاء بأقل من ثلاث سنوات".

ولم يؤكد المحامي ذاته ما إن كان العفو الملكي شمل أيضا باقي المعتقلين الريفيين القابعين في باقي سجون المملكة.

كما نقل موقع هيسبرس عن بشرى الرويسي، عضو هيئة دفاع معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، أن الأمر يتعلق بـ"خالد البركة، محمد المحدالي، محمد النعيمي، أحمد حاكمي، أحمد هزاط، فهيم غطاس، محمد مكوح، جواد بلعلي، محمد الهاني، بدر بولحجل وعزيز خالي".

أ.ح/ م.م (أ ف ب)

  • Screenshot Facebook Aktivistin Nawel Benissa (facdebook/NawelBenissa)

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  • Marokko | Proteste in Rabat (Getty Images/AFP/F. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

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  • Marokko | Proteste in Rabat (Getty Images/AFP/F. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    مع تصاعد حدة الاحتجاجات زار وفد وزاري كبير الحسيمة. وأكد الوفد للمحتجين أن الحكومة بصدد إنجاز مشاريع هامة للتنمية والبنية التحتية استجابة لمطالبهم التي يتصدرها محاربة "العزلة والتهميش".

  • Marokko Rabat Demonstrationen (picture-alliance/AA/J. Morchidi)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

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  • Marokko Proteste (picture-alliance/AP Photo/A. Mohamed)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تحوُّل ناصر الزفزافي إلى رمز للاحتجاجات الشعبية في منطقة الريف ولمع نجمه بعد تزعم الحراك حين طالب بمشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية لمدينة الحسيمة وشن حملة منتقدا فيها بشدة الحكومة والسلطات العمومية.

  • Marokko Demonstration gegen Behördenwillkür (Reuters)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    المظاهرات في الريف اتخذت منعطفا آخر، وتحولت من الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل بائع السمك فكري محسن بمدينة الحسيمة إلى المطالبة بتحقيق العدالة وتحسين الظروف المعيشية ومحاربة العزلة والتهميش.

  • Marokko Proteste in Al-Hoceima (picture-alliance/dpa/A. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن مغربية منددين بقتل بائع السمك محسن فكري سحقا في شاحنة نفايات ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتله.

  • Marokko Proteste in Al-Hoceima (picture-alliance/dpa/A. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تسبب مقتل فكري بموجة من الغضب والحزن تحولت إلى احتجاجات ساكنة مدينة الحسيمة، الواقعة في منطقة الريف شمال المغرب. هذه الاحتجاجات باتت تعرف اليوم بحراك الحسيمة.

  • Marokko Beerdigung in Al-Hoceima (Reuters/Stringer)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

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مختارات

احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

تعيش مدينة الحسيمة المغربية منذ أزيد من ستة أشهر على وقع احتجاجات متواصلة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل محسن فكري، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكان المنطقة. فما هي المراحل التي مر بها "حراك الريف" حتى الآن؟. (01.06.2017)  

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