 المغرب ..″سد الرمق″ أم تجريم الأفطار العلني .. ما الأولى بالنقاش؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.04.2022

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سياسة واقتصاد

المغرب .."سد الرمق" أم تجريم الأفطار العلني .. ما الأولى بالنقاش؟

عاد موضوع الإفطار العلني في المغرب إلى الواجهة. هذا العام أثار إيقاف شباب بأحد المقاهي، ردود فعل متباينة. البعض أيّد إلقاء القبض، فيما طالب آخرون "بسد رمق" المواطن أولا في ظل موجة غلاء لا ترحم.

Marokko Juden Jüdisches Viertel Mellah Marrakesch

مخاوف حقوقيين على الحريات الفردية للأجيال القادمة!

في واقعة لا تعد الأولى من نوعها في المغرب، داهمت السلطات الأمنية أحد مقاهي مدينة الدار البيضاء وألقت القبض على مجموعة من الشباب المغاربة، منهم زبائن وعاملون بالمقهى، أمس الأربعاء 27 أبريل/ نيسان، بتهمة  "الإفطار العلني" ، وفق ما أفادت صحيفة هيسبريس المغربية. فيما ذكرت الصحيفة أنه لم يتم اعتقال شباب آخرين كانوا يجلسون للعمل في المقهى، وكذلك الأجانب. وأن المقهى الواقع وسط العاصمة الاقتصادية للمملكة اعتاد على تقديم خدماته للزبائن في مواسم شهر رمضان أيضاً.

بين الإستفزاز وخرق القانون!

الإفراج عن الشباب المعتقلين في اليوم نفسه، وفق ما تداولته وسائل إعلام مغربية، لم يخمد شرارة النقاش المتجدد في شهر رمضان من كل عام على مواقع التواصل الإجتماعي. من جهة أشاد عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بـ "التدخل الأمني" في واقعة مقهى الدار البيضاء، معتبرين ما قام به هؤلاء الشباب "استفزازاً لمشاعر المسلمين" في شهر الصيام. 

من جانبها استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إقدام أكثر من 50 شابا و شابة على الإفطار العلني بمقهى بمدينة الدار البيضاء، معتبرة ذلك خرقا سافرا للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار جهرا في رمضان. في المقابل انتقد كثيرون الواقعة معتبرينها مؤشراً خطيراً على وضع الحريات الفردية في المغرب ومستقبل الأجيال القادمة.

وفي هذا الصدد علقت الكاتبة والناشطة المغربية، سناء العاجي، على حسابها على موقع "تويتر" باللغة الفرنسية، على واقعة إلقاء القبض قائلة "في غضون سنوات قليلة في المغرب، سيتعين على المواطنين أن يشرحوا لأحفادهم أنه قد زج بهم في السجن لمجرد احتساء فنجان قهوة"!

"تأويل تعسفي للقانون"

يعتبر "الإفطار دون موجب شرعي" في  شهر رمضان، جنحة يعاقب عليها القانون المغربي. وبموجب الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب "بالسجن من شهر إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما”・كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهَر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي".

على إثر هذه الواقعة ، تصاعدت مجدداً الأصوات الرافضة للفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني في شهر الصيام. وفي هذا الصدد تحدثت، الناشطة الحقوقية، كريمة ندير، عن ما وصفته بـ "محاكم التفتيش" في تدوينة لها على حسابها الشخصي على فيسبوك. واعتبرت ندير أن ذلك لا يتماشى مع "النموذج التنموي" الذي تنتهجه المملكة.

"إيقاف شبان من فضاء خاص (مقهى) بتهمة الإفطار العلني في شهر رمضان (...)، تأويل متعسف للنص القانوني في حد ذاته"، بهذا أشار رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، سامي لمودني، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وأضاف أن الإشكالية تكمن في المفهوم الخاص بالفضاء العمومي والفضاء الخاص.

من جهة أخرى، طالبت عدة أصوات بإعادة النظر في الفصل 222 من القانون الجنائي، أو حتى إلغاءه إن تطلب الأمر، كما كتب الناشط الحقوقي المغربي، نجيب البقالي، في تعليق له على واقعة مقهى الدار البيضاء، على حسابه الشخصي على  "فيسبوك" :"يمكن إعادة النظر في المادة المُجرّمة بكثير من النقاش والهدوء إما بالإلغاء أو إعادة النظر في العناصر التكوينية للجريمة أو العقوبة"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يحتاج إلى كثير من اللغط، وأن ارتفاع الأسعار أولى بالمناقشة والمتابعة".

الأولى سد رمق المواطن!

في صفحتها على موقع "تويتر"، نشرت حركة "خارجة على القانون"، مقطع صوتي نُسب إلى إحدى الفتيات اللاتي تم إيقافهن بتهمة الإفطار العلني في رمضان وأطلق سراحهن فيما بعد. الفتاة زعمت أنها تعرضت وفتيات معها للتفتيش الموضعيّ من قبل إحدى الشرطيات للتأكد من مرورهن بفترة الحيض، وهوما يعتبر عذراً شرعيا ويبيح الإفطار في الشريعة الإسلامية.

في تعليقه على ما تم تدوله بخصوص خضوع فتيات للتفتيش الموضعي، اعتبر المهندس المغربي، مروان المحرزي العلوي، أنه في حالة تأكد حدوث مثل هذا الأمر بالفعل، على الدولة معاقبة من تسبب في الإهانة الجسدية والنفسية للفتيات".

الأمر الذي نفاه مصدر أمني في حديث إلى هسبريس، قائلاً: "إن الادّعاءات التي نصّت على إخضاع شرطيةٍ الفتيات المضبوطات لتفتيش أو خبرة جسدية، كاذبة"، وأضاف أن "الأمر اقتصر فقط على إنجاز محاضر استماع حررتها ضابطات للشرطة القضائية مع الفتيات المضبوطات، من دون إخضاعهن لأي إجراء مشوب بالتجاوز أو مقيد للحرية".

في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها المغرب، عبر مغاربة عن سخطهم من "التدخل الأمني منعاً للشباب من الإفطار العلني في رمضان، في حين لا يجد مغاربة ما يسد رمقهم في رمضان دون أن يلتفت لهم أحدا".

يذكرأن ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية في الفترة الأخيرة يثير غضب مواطنين في المغرب، حيث تظاهر مواطنون احتجاحاً على الغلاء. كما يواجه المغرب هذه السنة جفافا هو الأسوأ منذ 40 عاما. ويتوقع أن يؤثر هذا الجفاف بشدة على أداء القطاع الزراعي ويحرم البلاد من محاصيل زراعية هو في أشد الحاجة إليها.

إيمان ملوك

  • الحريرة المغربية في رمضان

    بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية

    الحريرة

    يقال إن أصلها يعود إلى الأندلس وتشهد رواجا كبيرا كأول وجبة عند الإفطار في المغرب وغرب الجزائر. مكوناتها الأساسية الحمص والعدس ولحم البقر أو الغنم والطماطم والقسبر ومزيج من التوابل يعرف في المنطقة المغاربية برأس الحانوت.

  • فوائد التمر في رمضان

    بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية

    طبق التمر

    يفطر الكثير من الصائمين بحبة تمر، اتباعا لسنة تعود للنبي محمد، مما يزيد من استهلاك هذه الثمرة حتى في البلدان التي لا تعرفها تقليديا كجنوب شرق آسيا وأوروبا. يتمتع التمر بنسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وتساهم نسبة السكريات فيه التي تصل 66 في المائة في رفع مستوى السكر في الدم المتدني جراء الامتناع عن الأكل والشرب.

  • البوراك التونسي

    بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية

    البوراك

    أكلة خاصة بالمطبخ العثماني لا يستغنى عنها على موائد الإفطار في تونس وشرق الجزائر. تحشى أوراق البوراك أو البريك بالبطاطا واللحم المفروم والجبن والبيض، ويمكن استبدال اللحم بالجمبري أو سمك التونة. وبعد لف الأوراق إلى مثلثات أو أصابع تقلى في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا. شهية طيبة!

  • قطايف رمضان

    بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية

    القطايف

    القطايف من الحلويات العربية الشهيرة والتي تعتبر ملازمة لشهر رمضان. وتنتشر في بلاد الشام بشكل رئيسي. وهي عبارة عن عجينة يتم خبزها، ثم حشوها بالقشطة أو الجبنة أو الجوز. ثم يتم قليها أو تؤكل بدون قلي. وأخيرا يضاف لها القطر.

  • زلابيا رمضان من الجزائر

    بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية

    الزلابيا

    تتمتع هذه القنبلة السكرية بشعبية كبيرة في رمضان من المحيط إلى الخليج، بل وحتى في جزر المحيط الهندي والهند والهيمالايا حيث تسملى جاليبي. طريقة تحضيرها سهلة، إذ تقوم في الأساس على إعداد عجينة الطحين أو السميد التي تنكه بالهيل أو الفانيلا ثم تقلى في الزيت وتغطس في ماء السكر أو العسل.

  • شراب التمر الهندي في رمضان

    بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية

    شراب التمر الهندي

    لتحضير الشراب يغلى التمر الهندي في الماء ثم ينكه بماء الورد ويحلى بكميات هائلة من السكر. التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم. خاصية مهمة جدا لمقاومة التخمة في ليالي رمضان.

  • طبق الفتوش الشامي في رمضان

    بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية

    فتوش

    تتمتع الوجبة بشعبية كبيرة في بلاد الشام خاصة في رمضان. يعود اسم الوجبة إلى فتات الخبز المحمص الذي يضاف إلى سلطة تصنع من الخيار والطماطم والخس والبقدونس.

  • شراب الخشاف في رمضان

    بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية

    الخشاف

    مشروب خاص برمضان في مصر وبلاد الشام يقال أن أصوله عثمانية. يعتمد في تحضيره تقليديا على الفواكه الجافة كالبرقوق والمشمش والزبيب والتمر، بالإضافة للمكسرات وماء الزهر وماء الورد. يساعد بفضل الكمية الكبيرة من الألياف المتوفرة فيه على الهضم.

  • الهريس في رمضان

    بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية

    الهريس

    أكلة شائعة جدا في دول شبه الجزيرة العربية، لكنها تعرف رواجا كبيرا أيضا في أرمينيا والهند. وصفتها الأساسية معروفة منذ القرن العاشر وتعتمد على القمح المهروس والسمن ولحم الغنم أو الدجاج. وتوجد أيضا وصفات حلوة للهريس خالية من اللحوم.

  • الكنافة الرمضانية

    بالصور.. أطباق تزين الموائد الرمضانية

    الكنافة

    مسك الختام مع طبق الكنافة الذي يعقب الإفطار ويكون حاضراً في ليالي رمضان. وقد انتشر في الأردن ومصر والعديد من الدول العربية لكن اسمها ظل مرتبطا باسم مدينة نابلس. تُحضر الكنافة مما يعرف بعجينة الكنافة التي تباع على شكل خيوط بعد فرمها وخلطها بالسمن والجبنة المحلاة (الخالية من الملح) وماء السكر المعروف في بلاد الشام بالقطر وكمية من الفستق الحلبي المفروم التي ترش فوق الكنافة قبل تناولها ساخنة.