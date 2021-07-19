المغرب: سجن الصحافي عمر الراضي ونفي للتجسس عليه ببرنامج اسرائيلي

أبدت الحكومة المغربية الاثنين (19 يوليو/ تموز 2021) استغرابها الشديد من ذكر صحف أجنبية ومنظمة للصحافة الاستقصائية أن المغرب قام باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولين في منظمات دولية، وذلك باستخدام برنامج طورته شركة تقنية إسرائيلية.

وأكدت الحكومة المغربية في بيان أورده موقع "هسبريس" الإخباري المغربي أنها "ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلاً، وتؤكد عدم ارتكازها على أساس من الواقع، على غرار ما سبقها من ادعاءات مشابهة لمنظمة العفو الدولية بهذا الخصوص".

وكان تحقيق نُشر الأحد في وسائل إعلام عدّة بينها صحف "لوموند" والغارديان و"واشنطن بوست" أشار إلى أن جهازاً أمنياً مغربياً استخدم برنامج "بيغاسوس"، الذي طوّرته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، للتجسس على نحو 30 شخصاً.

وذكّرت الحكومة المغربية الرأي العام الوطني والدولي بأن المملكة المغربية دولة حق وقانون، تضمن فيها سرية الاتصالات الشخصيةبقوة الدستور، وبمقتضى الالتزامات الاتفاقية للمملكة، وبموجب قوانين وآليات قضائية وغير قضائية تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والأمن السيبراني لكافة المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب.

كما أكد المصدر ذاته أنه لم يسبق للحكومة المغربية "أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل"، مشيراً إلى أن الائتلاف الصحفي، الذي تقوده منظمة "فوربيدن ستوريز"، وفي جميع المواد الصحفية المنشورة من قبله، عجز إلى حد الآن عن تقديم أدلة أو قرائن تثبت ما ادعاه".

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شركة "إن إس أو" الإسرائيلية طورت برنامج "بيغاسوس" .

وسبق للسلطات المغربية أن نفت بشدة العام الماضي ما أورده تقرير لمنظمة العفو الدولية من أنها استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على الهاتف المحمول للصحفي عمر الراضي، الذي اعتقل إثر ذلك لملاحقته في قضيتي "تخابر" و"اعتداء جنسي". ويرتقب أن يصدر الحكم عليه الاثنين.

حكم قضائي بسجن الصحفي عمر الراضي

وبتزامن مع نشر وسائل إعلام عدة الأحد تحقيقا يشير مجددا إلى التجسس على هاتف الصحفي عمر الاراضي، صدر حكم قضائي مساء الإثنين بسجن الصحفي.

وقد قضت محكمة مغربية في الدار البيضاء الاثنين بالسجن ستة أعوام في حق الصحافي عمر الراضي بتهمتي "تخابر" و"اعتداء جنسي"، وفق ما افاد مراسل فرانس برس.

وورد اسم الراضي الأحد ضمن لائحة صحافيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج "بيغاسوس".

وحكم على زميله الصحافي عماد استيتو (32 عاما)، الملاحق في سراح موقت، بالحبس 12 شهرا ستة منها نافذة في قضية "الاعتداء الجنسي"، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.

وفتح التحقيق مع الراضي المعتقل منذ عام في تهمة "التخابر"، بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية "بالتجسّس على هاتفه"، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.

ي.أ/ أ.ح/م.س (د ب أ، أ ف ب)