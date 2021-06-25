 المغرب- المحكمة العليا تؤيد أحكام السجن لنشطاء ″حراك الريف″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.06.2021

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أخبار

المغرب- المحكمة العليا تؤيد أحكام السجن لنشطاء "حراك الريف"

على عكس ما توقع دفاع معتقلي "حراك الريف"، أيدت محكمة النقض بالرباط أحكام السجن بحق نشطاء الحراك، الذي لديه مطالب اجتماعية واقتصادية بينما تتهمه السلطات بـ"خدمة أجندة انفصالية". وتراوحت الأحكام بين 10 سنوات و20 سنة.

صورة لمحتجين في المغرب على أحكام صدرت بحق نشطاء حراك الريف (أبريل/ نيسان 2019)

رغم دعوات وجهتها منظمات وأحزاب بينها الحزب الحاكم للإفراج عن معتقلي "حراك الريف"، أيدت محكمة النقض في الرباط أحكام السجن لمدد طويلة على نشطاء الحراك.

أفاد دفاع نشطاء "حراك الريف" اليوم الجمعة (25 يونيو/ حزيران 2021) أن المحكمة العليا في المغرب أيدت أحكام السجن التي تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة، الصادرة بحق نشطاء الحركة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها في شمال المغرب بين عامي 2016 و2017، وتعرف أيضا بـ"أحداث الحسيمة".

مختارات

أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكما بالسجن 20 عاما ضد زعيم الاحتجاجات في منطقة الريف بشمال المغرب، ناصر الزفزافي مع ثلاثة من رفاقه الآخرين. جلسة المحكمة جرت بغياب المتهمين وهيئة الدفاع كاحتجاج على سير المحاكمة.

بمناسبة عيد الأضحى أصدر الملك المغربي عفوا شمل 889 سجينا بينهم أحد عشر معتقلا من نشطاء الريف. وحسب محامين فإن العفو الملكي شمل نشطاء تم الحكم عليهم بثلاث سنوات أو أقل، أي أنه لم يشمل النشطاء الأساسيين.

وقال محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن هؤلاء المعتقلين لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض بالرباط رفضت طلبات المتهمين بمراجعة أحكام السجن الصادرة بحقهم. واعتبر أغناج القرار "غير متوقع، إذ كنا ننتظر أن يتم الإفراج عنهم".

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والدة الزفزافي تتحدث عن معاناة أمهات معتقلي حراك الريف

ووفقا لتقديرات نشطاء؛ لا يزال هناك ثمانية معتقلين منذ العام 2017، أبرزهم ناصر الزفزافي، الذي اعتبر زعيم هذه الحركة الاحتجاجية ونبيل أحمجيق المحكومان بالسجن 20 عاما.

وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بـ"خدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة".

الحزب الحاكم طالب بالإفراج عنهم!

وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء عدّة، قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات في غياب أي إحصاء رسمي.

وأفرج في أوقات لاحقة عن معظمهم بعد انقضاء مدد سجنهم أو بموجب عفو ملكي، علما بأنّ منظمات حقوقية وأحزاب سياسية طالبت بالإفراج عنهم.

ومؤخرا جددت هذه الأحزاب، وبينها حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، وأخرى من المعارضة البرلمانية المطالبة بالإفراج عنهم.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب)

  • Screenshot Facebook Aktivistin Nawel Benissa (facdebook/NawelBenissa)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    بعد اعتقال متزعم "حراك الريف" ناصر الزفزافي وأغلب النشطاء ظهرت قيادية جديدة، إنها نوال بنعيسى التي تعد من أبرز الوجوه النسائية في الحركة الاحتجاجية. بنعيسى تطالب بمواصلة الحراك والالتزام بالسلمية وعدم الاستسلام إلى حين تحقيق المطالب وإطلاق سراح المعتقلين.

  • Marokko | Proteste in Rabat (Getty Images/AFP/F. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    موازاة مع المسيرات التي شهدتها منطقة الريف بشمال البلاد، منذ سبعة أشهر احتجاجا على التهميش والفقر والفساد، نُظمت احتجاجات في عدة مدن مغربية للتضامن مع مطالب المحتجين وإطلاق سراح الزفزافي.

  • Marokko | Proteste in Rabat (Getty Images/AFP/F. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    مع تصاعد حدة الاحتجاجات زار وفد وزاري كبير الحسيمة. وأكد الوفد للمحتجين أن الحكومة بصدد إنجاز مشاريع هامة للتنمية والبنية التحتية استجابة لمطالبهم التي يتصدرها محاربة "العزلة والتهميش".

  • Marokko Rabat Demonstrationen (picture-alliance/AA/J. Morchidi)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    "حراك الريف" بين حرب الرموز والرايات: لم ينج الحراك من الاتهامات وخصوصا تهمة السعي للانفصال عن المغرب. فقد استُغلت مشاهد للمتظاهرين وهم يرفعون علم الأمازيغ وراية "جمهورية الريف" لإعطاء الحراك صبغة سياسية وليست اجتماعية ومطلبية.

  • Marokko Proteste (picture-alliance/AP Photo/A. Mohamed)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تحوُّل ناصر الزفزافي إلى رمز للاحتجاجات الشعبية في منطقة الريف ولمع نجمه بعد تزعم الحراك حين طالب بمشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية لمدينة الحسيمة وشن حملة منتقدا فيها بشدة الحكومة والسلطات العمومية.

  • Marokko Demonstration gegen Behördenwillkür (Reuters)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    المظاهرات في الريف اتخذت منعطفا آخر، وتحولت من الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل بائع السمك فكري محسن بمدينة الحسيمة إلى المطالبة بتحقيق العدالة وتحسين الظروف المعيشية ومحاربة العزلة والتهميش.

  • Marokko Proteste in Al-Hoceima (picture-alliance/dpa/A. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن مغربية منددين بقتل بائع السمك محسن فكري سحقا في شاحنة نفايات ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتله.

  • Marokko Proteste in Al-Hoceima (picture-alliance/dpa/A. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تسبب مقتل فكري بموجة من الغضب والحزن تحولت إلى احتجاجات ساكنة مدينة الحسيمة، الواقعة في منطقة الريف شمال المغرب. هذه الاحتجاجات باتت تعرف اليوم بحراك الحسيمة.

  • Marokko Beerdigung in Al-Hoceima (Reuters/Stringer)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    قتل بائع السمك محسن فكري يوم (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات حين كان يحاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.