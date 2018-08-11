المغرب: إصابة مهاجرين ورجال شرطة في اقتحام لمعبر سبتة

أعلنت السلطات المغربية إيقاف مئات المهاجرين الأفارقة صباح اليوم الجمعة (30 أغسطس/ آب)، ومنعهم من دخول مدينة سبتة شمال المغرب عبر مركز بليونش الحدودي.

وحسب إفادة إدارة الأمن في منطقة "المضيق-الفنيدق" التابعة لإقليم تطوان، فقد تم توقيف ما يقارب 400 مهاجر ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء وأغلبهم من غينيا حاولوا في الساعات الأولى من الصباح اقتحام مدينة سبتة الخاضعة للحكم الاسباني، وأضافت أن ما لايقل عن 150 شخصاً اخترقوا السياج الشائك مستغلين وجود الضباب في الجو، فيما حاول 250 شخصا توسيع السور المزدوج الممتد على طول الحدود والبالغ ارتفاعه 6 أمتار. وقالت وسائل إعلام إسبانية أن بعضهم قفز بينما اقتحمت الأغلبية باباً في السياج.

وأسفر تدخل الأمن المغربي عن إصابة تسعة مهاجرين بجروح طفيفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى بمدينة الفنيدق للحصول على المساعدة الطبية الضرورية، فيما أصيب نحو 12 عنصراً من الشرطة خلال محاولتهم التصدي للاجئين. وأعلنت إدارة الأمن عن توقيف 90 فرداً من المقتحمين وأحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم، فيما يجري البحث عن باقي المهاجرين.

مشاهدة الفيديو 02:45 شارك إسبانيا - جدار سبتة في وجه المهاجرين الأفارقة إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/344C8 إسبانيا - جدار سبتة في وجه المهاجرين الأفارقة

وقال متحدث باسم مكتب الحكومة المركزية في سبتة إن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها المهاجرون من اقتحام السلك الشائك الذي يفصل سبتة عن المغرب بشكل جماعي منذ عام.

وكانت آخر محاولة اقتحام جماعية للحدود بين المغرب وسبتة ومليلية اللتان تتبعان إسبانيا قد وقعت في أغسطس/آب من العام الماضي عندما وصل 118 مهاجرا إلى الأراضي الإسبانية، إلا أن معظمهم أعيدوا لاحقا إلى المغرب.

ويوجد لإسبانيا جيبان في شمال إفريقيا، هما سبتة ومليلية وهي الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا. ومنذ بداية العام، نجح 3427 مهاجرا في الوصول إلى هاتين المدينتين، بنسبة أقل بنحو 18,1 في المئة عن عام 2018، وفقاً لآخر أرقام وزارة الداخلية. وقد وصل إلى سبتة 671 من إجمالي هذا العدد. وبمجرد الوصول إلى الأراضي الإسبانية، يتم عادة نقل المهاجرين إلى مركز للاستقبال حيث يمكنهم طلب اللجوء.

وينظم المهاجرون غير الشرعيين هجمات منظمة من حين لآخر على معبر سبتة سعياً لدخول الأراضي الإسبانية، أسفر بعضها عن سقوط قتلى وإصابات متفاوتة الخطورة بينهم.

ع.ح./ع.ج. (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)