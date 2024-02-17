المغربي عدلي يقود ليفركوزن لتعزيز صدارته للدوري الألماني

قاد المهاجم الدولي المغربي أمين عدلي فريقه باير ليفركوزن إلى الابتعاد بثماني نقاط مؤقتا في الصدارة، بمساهمته الفعالة في فوزه على مضيفه هايدنهايم في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

عزز باير ليفركوزن صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك عقب فوزه على مضيفه هايدنهايم بهدفين لهدف، السبت (17 شباط/فبراير 2024)، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول، بفارق ثماني نقاط عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني والذي يواجه بوخوم غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم ليفركوزن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول عن طريق جيريمي فريمبونغ، قبل أن يضيف أمين عدلي الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما سجل تيم كلينيست الهدف الوحيد لهايدنهايم في الدقيقة 86. وتجمد رصيد هايدنهايم، بعد تلك الهزيمة، عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز شتوتغارت على مضيفه دارمشتات 2 / 1. وسجل سيرهو جيراسي هدف التقدم لشتوتغارت في الدقيقة 14، قبل أن يضيف محمود داود الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل آرون سيديل هدف دارمشتات الوحيد. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد دارمشتات عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل فولفسبورغ مع ضيفه بوروسيا دورتموند 1 / 1. ورفع دورتموند رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم دورتموند في الدقيقة الثامنة عن طريق نيكلاس فولكروغ، قبل أن يدرك فولفسبورغ التعادل في الدقيقة 63 عن طريق يانيك جيرهاردت.

وفي مباراة أخرى، فاز ماينز على أوغسبورغ 1 / صفر. وسجل سيب فان دن بيرغ هدف المباراة الوحيد لماينز في الدقيقة 43. ورفع ماينز رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

من جانبه، فاز يونيون برلين على مضيفه هوفنهايم 1 / صفر. وسجل برندن آرنسون الهدف الوحيد ليونيون برلين في الدقيقة 84. ورفع يونيون برلين رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 27 نقطة في المركز التاسع.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)