المعكرونة والبطاطس والأرز..أطعمة تناولها "باردة" لهذا السبب!

ينصح دوماً بالابتعاد عن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات عند الرغبة في إنقاص الوزن. لكن الباحثين وجدوا الآن أن النشا الذي تحتوي عليه يمكن أن يجعل المرء يفقد بعض الوزن، إذا اتبع خدعة بسيطة. فما هي يا ترى؟

المعكرونة، البطاطس و الأرز، أطعمة يحبها معظم الناس. ولكن بسبب احتوائها على كميات عالية من الكربوهيدرات على شكل نشا، تعتبر من الأطعمة المسببة للسمنة بالدرجة الأولى. غير أن دراسة حديثة في مجلة "Nature Metabolism" ونشرت نتائجها على صحيفة "دي فيلت" الألمانية بددت هذا التخوف وكشفت عن خدعة بسيطة قد تعمل على فعل العكس بجسمك.

إذا كنت تستهلك الكربوهيدرات كل يوم في شكل ما يسمى بـ "النشا المقاوم"، والذي يتكون عند تبريد الأطعمة بعد الطهي فيمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، كما أفاد أطباء من شنغهاي وفق نتائج دراسة أجريت على 37 مريضاً يعانون من زيادة الوزن والسمنة مع مؤشر كتلة جسم يفوق 24 عند بدء الدراسة. لمدة ثمانية أسابيع حصل هؤلاء المرضى على "النشا المقاوم" في شكله النقي على شكل مسحوق، أي 40 غراماً منه. ثم توقفوا عن استخدام المادة لمدة ثمانية أسابيع. طوال هذه المدة، لم يتبع المرضى المشاركون في الدراسة نظاماً غذائياً، ولكن تم إعطاؤهم ثلاث وجبات يومياً، والتي كان ينبغي عليهم تناولها للحفاظ على وزنهم.

تتكون الكربوهيدرات أحيانًا من جزيئات سكر فردية، وأحيانًا من عدة جزيئات سكر مرتبطة بسلاسل.عادة ما يتم تحويلها إلى سكريات بسيطة، لذلك فهي توفر الكثير من الطاقة وتجعلك سميناً. لكن إذا تركت المعكرونة أو البطاطس أو الأرز لمدة يوم بعد طهيها، فإن النشا يتغير إلى "نشا مقاوم"، كما أثبت الباحثون الصينيون الآن في الدراسة ويتحول إلى أداة مساعدة لإنقاص الوزن.



إ.م