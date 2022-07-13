المعالم الأكثر زيارة في ألمانيا - جولة مع العشرة الأوائل في 2022

بوابة براندنبورغ ـ برلين

هل تفتقدون بعض المواقع الجذابة؟ مثل بوابة براندنبورغ في برلين؟ أو ماريينبلاتس في ميونيخ؟ فهي غير موثقة في هذا الترتيب لأنه لا أحد يوثق عدد الزوار لهذه المواقع العامة، التي تأتي في مقدمة المواقع الجذابة للسياح. إعداد: كيرستين شميت/ م.أ.م/ ص.ش