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المعارضة المصرية

تشتكي قوى المعارضة المصرية التي تضم قوى ليبرالية وإسلامية ويسارية من التشتت وقمع السلطات المصرية. في هذا الإطار تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، إضافة إلى سجن العديد من الناشطين في مجال الحريات.

يعد حزب الوفد أعرق الأحزاب المصرية المعارضة. وقد برزت مؤخرا تيارات معارضة أبرزها التيار الديمقراطي بزعامة حمدين صباحي، وحزب المصريين الأحرار بزعامة نجيب ساويرس وحزب مصر القوية بزعامة عبد المنعم أبو الفتوح. ومن الشخصيات المعارضة الأخرى البارزة أحمد ماهر زعيم حركة 6 أبريل، والمحامي زياد العليمي الذي ينتمي إلى "تحالف الأمل" الذي يضم نشطاء من تيارات سياسية متعددة المشارب.

25.6.2021, Kombibild: Der ägyptischer Journalist und Youtuber Mohamed Nasser Ali (l) und dem ägyptischen Journalist Moataz Matar

الإعلام المصري المعارض.. حطب عودة الدفء لعلاقات أنقرة والقاهرة؟ 25.06.2021

طلبت تركيا رسميا من إعلاميين مصريين بارزين التوقف عن نشاطهم فوق أراضيها. تنازل من أنقرة لإظهار حسن النوايا أمام مصر. فهل تقبل القاهرة؟ وما تفاصيل هذا القرار؟ وهل يؤكد استخدام أنقرة للإعلام كورقة سياسية؟
Links: Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi speaks during a press conference with French President following their meeting at the Elysee presidential Palace on December 7, 2020 in Paris, as part of al-Sisi's three-day controversial state visit to France, with activists warning Paris not to turn a blind eye to Cairo's rights record with a red carpet welcome. (Photo by Michel Euler / POOL / AFP) Rechts: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a speech as he holds a press conference following the cabinet meeting at the Presidential Complex in Ankara, on February 1, 2021. - President Recep Tayyip Erdogan said on February 1 it may be time for Turkey to adopt a new constitution, feeding speculation that he could seek a way to extend his rule. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

التقارب المصري التركي.. براغماتية سياسية ضحيتها "الإخوان"؟ 16.04.2021

بعد سنوات من القطيعة، تلوح في الأفق بوادر عودة الدفء للعلاقات المصرية التركية. ورغم أن هذا التقارب حتمته مصالح مشتركة، إلا أن الأنظار تتجه الآن إلى تأثير ذلك على المعارضة المصرية في تركيا وتحديدا "جماعة الإخوان المسلمين"
July 11, 2016 - Cairo, Cairo, Egypt - Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi meets with the minister of immigration and Expatriates Nabila Makram, in Cairo, Egypt, on July 11, 2016 |

تهديد المعارضة المصرية في الخارج..نهج جديد أم زلة لسان؟ 25.07.2019

كلمات قالتها وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم في لقاء مع مصريين بكندا أقامت الدنيا ولم تقعدها. الوزيرة أشارت بعلامة الذبح حين جاءت على ذكر من يتحدثون عن مصر بسوء في الخارج. فهل تعني الوزيرة ما تقول؟ أم أن الأمر زلة لسان؟
April 17, 2019 - Cairo, Egypt - Billboards and panels are displayed in the streets of Cairo to encourage citizens to vote ''yes'' during the referendum of the 20th to the 22d of April about amendments in the Constitution.The latter could notably allow President Abdel Fatah al-Sissi's mandate to last until 2014, and institutionnalise the political role of the army. (Credit Image: © Chloe Sharrock/Le Pictorium Agency via ZUMA Press |

التعديلات الدستورية في مصر.. لا صوت سوى صوت "نعم" 21.04.2019

يصوّت المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 وتعزز قبضته والجيش على السلطة. بيد أن الكثيرين يشككون في "نزاهة" و"حرية" الاستفتاء. DW تطلعكم على الأجواء من القاهرة.
A woman casts her vote during the referendum on draft constitutional amendments, at a polling station in Cairo, Egypt April 20, 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

معارك طاحنة.. هكذا تفاعلت المواقع الاجتماعية مع الاستفتاء في مصر 20.04.2019

في أول أيام الاستفتاء الخاص بالدستور المصري، انقسمت الآراء بشدة، ليس فقط بين الرافضين والمؤيدين، بل كذلك بين من دعوا للتصويت بـ"لا" وبين من حثواء على عدم النزول والمشاركة. فكيف تفاعلت المواقع الاجتماعية؟

People stand in line to cast their vote during the referendum on draft constitutional amendments, at a polling station in Cairo, Egypt April 20, 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

أبرز التعديلات الدستورية في مصر ... ما لها وما عليها 20.04.2019

يجمع معظم المراقبين على أن نتيجة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر محسومة سلفاً فيما يرضي الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما هي أبرز تلك التعديلات، وكيف يدافع عنها مؤيدوها؟ وما هي المآخذ التي يراها المعارضون؟
(180602) -- CAIRO, June 2, 2018 (Xinhua) -- Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi (L) reacts during his swearing-in ceremony in Cairo, Egypt on June 2, 2018. President Abdel Fattah al-Sisi was sworn in on Saturday as the President of Egypt for a second term until 2022, state-run Nile TV reported. (Xinhua/MENA)(rh) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

البرلمان المصري يقر تعديلات دستورية تتيح للسيسي الاستمرار في الحكم 16.04.2019

أقر البرلمان المصري تعديلات مقترحة على دستور 2014، يمكن أن تبقي الرئيس السيسي بالسلطة حتى عام 2030. وفي حين يرى نواب ضرورة تلك التعديلات، يرفضها آخرون وقال ممثل شهير "إنها ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى".
epa03516240 Egyptian Film Director Khaled Youssef casts his ballot during the second round of a referendum for the new Egyptian constitution, at a polling station in Giza, Egypt, 22 December 2012. More than 25 million eligible Egyptians were called to cast their ballots 22 December in the final phase of a referendum on a disputed draft constitution that has sparked demonstrations by pro- and anti-government protesters. Voting was taking place in 17 electoral districts that are considered to be broadly conservative, meaning a yes vote is expected to prevail. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

مصر- ملفات شائكة تفتحها قضية الفيديوهات الفاضحة 13.02.2019

جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في قضية الفيديوهات الفاضحة المُتهم فيها المخرج المصري خالد يوسف، ويتخذ هذا الجدل أبعادا جديدة مع ربط البعض نشر الفيديو بإعلان خالد اعتراضه على التعديلات المُقترحة على الدستور المصري.
Blogger schreiben für DW. Emad El-Din Hussein Copyright: Emad El-Din Hussein, Kairo, 2016

عماد الدين حسين: المعارضة تلوم الحكومة..حسنا..وماذا بعد؟! 15.02.2018

في مقاله* لـ DW عربية يتساءل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عن مسؤولية الأحزاب السياسية في ظل حالة موت السياسة في مصر. مسؤولية الحكومة قائمة ولكن ماذا عن الأحزاب؟
Blogger schreiben für DW. Emad El-Din Hussein Copyright: Emad El-Din Hussein, Kairo, 2016

عماد الدين حسين: مقاطعة الانتخابات لن تحل المشكلة 01.02.2018

قرار بعض أحزاب المعارضة المصرية مقاطعة الإنتخابات الرئاسية المقبلة، لن يحل مشاكل مصر، كما يقول الكاتب الصحفي عماد الدين حسين في مقاله* لـ DW عربية، معللا رأيه بالحجج التالية:
Blogger schreiben für DW. Emad El-Din Hussein Copyright: Emad El-Din Hussein, Kairo, 2016

عماد الدين حسين: هل يحتاج الجيش المصري إلى الرافال والميسترال والغواصات؟! 07.09.2017

في مقاله* لــ DW عربية يتناول عقد الجيش المصري صفقات أسلحة مختلفة، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلد من أزمات خانقة، معتبراً أن التحديات الأمنية على حدود مصر تستدعي مثل هذه الصفقات.
Blogger schreiben für DW. Emad El-Din Hussein Copyright: Emad El-Din Hussein, Kairo, 2016

عماد الدين حسين: كيف تستفيد الحكومة المصرية من كارثة قطاري الإسكندرية؟ 17.08.2017

في مقاله* لــ DW عربية يتناول الكاتب الصحفي عماد الدين حسين كيف كشف حادث تصادم القطارين عن سوء إدارة منظومة السكك بمصر، لكنه يتيح فرصة كبيرة للاستعانة بالقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات متعلقة بالسكة الحديد.
Blogger schreiben für DW. Emad El-Din Hussein Copyright: Emad El-Din Hussein, Kairo, 2016

عماد الدين حسين: الأم والجنين والمستشفى.. والطبيب 10.08.2017

في مقاله* لـ DW عربية يسلط الكاتب الصحفي عماد الدين حسين الضوء على خيارات الحكومة المصرية في رفع مستوى اقتصاد البلد، معتبراً أنه "الدواء المر" الذي على الجميع تجرعه حتى يتم شفاء المريض: الاقتصاد المصري.
Blogger schreiben für DW. Emad El-Din Hussein Copyright: Emad El-Din Hussein, Kairo, 2016

عماد الدين حسين: مؤتمرات الشباب.. هل تكون بديلاً للأحزاب؟ 27.07.2017

يسلط الكاتب الصحفي عماد الدين حسين في مقاله* لـ DW عربية الضوء على الآفاق التي تفتحها "مؤتمرات الشباب" باعتبارها بديلاً محتملاً للأحزاب التقليدية، إذ باتت متنفساً سياسياً لأن الأحزاب والقوى السياسية لا تمارس وظيفتها.
Blogger schreiben für DW. Emad El-Din Hussein Copyright: Emad El-Din Hussein, Kairo, 2016

عماد الدين حسين: أزمات طاحنة.. ومعارضة غائبة 06.07.2017

يتساءل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين في مقاله* لـ DW عربية عن وضع المعارضة المصرية التي باتت "شبه غائبة" رغم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تستدعي وجود معارضة حقيقية وفاعلة.
Blogger schreiben für DW. Emad El-Din Hussein Copyright: Emad El-Din Hussein, Kairo, 2016

عماد الدين حسين: تيران وصنافير توحد المعارضة المصرية 16.06.2017

يتساءل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين في مقاله* لـ DW عربية، إن كانت الحكومة المصرية هي من يوحد المعارضة الآن. قراءة في مواقف قوى المعارضة من قضية تيران وصنافير تكشف ذلك.
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