تشتكي قوى المعارضة المصرية التي تضم قوى ليبرالية وإسلامية ويسارية من التشتت وقمع السلطات المصرية. في هذا الإطار تم تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، إضافة إلى سجن العديد من الناشطين في مجال الحريات.

يعد حزب الوفد أعرق الأحزاب المصرية المعارضة. وقد برزت مؤخرا تيارات معارضة أبرزها التيار الديمقراطي بزعامة حمدين صباحي، وحزب المصريين الأحرار بزعامة نجيب ساويرس وحزب مصر القوية بزعامة عبد المنعم أبو الفتوح. ومن الشخصيات المعارضة الأخرى البارزة أحمد ماهر زعيم حركة 6 أبريل، والمحامي زياد العليمي الذي ينتمي إلى "تحالف الأمل" الذي يضم نشطاء من تيارات سياسية متعددة المشارب.