 المعارضة التركية وحيرة البحث عن مرشح قوي لمنافسة أردوغان! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.09.2022

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سياسة واقتصاد

المعارضة التركية وحيرة البحث عن مرشح قوي لمنافسة أردوغان!

ستشهد تركيا العام القادم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتسعى المعارضة منذ الآن إلى توحيد صفوفها وخوض الانتخابات بمرشح رئاسي مشترك. لكن هل تتفق وتجد مرشحا مناسبا يستطيع منافسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان؟

قادة حزب الشعب الجمهوري التركي: كمال كليتشدار أوغلو، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش

قادة من حزب الشعب الجمهوري.. من منهم سيقود المعارضة التركية ضد أردوغان في انتخابات 2023؟

بعد سنوات من المحادثات واللقاءات استطاعت المعارضة التركية تشكيل تحالف نهاية العام الماضي، أطلق عليه اسم "الطاولة السداسية"، حيث يضم ستة أحزاب لم يكن أحد يتصور إمكانية تعاونها وتحالفها سابقا.

مختارات

الهدف الرئيسي لهذا التحالف، هو إنهاء سيطرة حزب العدالة والتنمية والعودة إلى النظام البرلماني، وبالتالي الحد من صلاحيات وسلطة رئيس الدولة، وهذا يستجيب لإرادة الكثير من الناخبين. ففي استطلاع حديث للرأي أجراه معهد ينيليم " Yِneylem" أعرب 65 بالمائة من المشاركين فيه عن رغبتهم بالعودة إلى النظام البرلماني، في حين أعرب 30 بالمائة فقط عن تأييدهم للنظام الرئاسي. كما قال 63 بالمائة إن "حكم حزب العدالة والتنمية سيء"، وأكد 58 بالمائة أنهم  لن يصوتوا للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات القادمة.

استبعاد حزب الأكراد

هناك الآن فرصة أفضل من أي وقت مضى، لإنهاء سيطرة وحكم حزب العدالة والتنمية في انتخابات الصيف القادم 2023، إذا حافظت المعارضة على وحدتها وتحالفها "الطاولة السداسية" والذي يضم حزب الشعب الجمهوري والحزب القومي، وحزب السعادة الإسلامي والحزب الديمقراطي وحزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو وحزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" الذي أسسه وزير المالية والخارجية الأسبق علي بابا جان.

وبقدر ما يبدو هذا التحالف كبيرا ومبهرا، فإنه لا يضم رسميا أحد أكبر أحزاب المعارضة وهو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. حيث لا يزال التحالف مع الأحزاب الكردية في  تركيا موضع خلاف ومثير للجدل. وفي الأعوام الماضية كانت هناك  محاولات عديدة لحظر هذا الحزب بسبب المزاعم حول ارتباطه بحزب العمال الكردستاني (PKK)، المصنف في تركيا وأوروبا والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

لكن من غير الواضح حتى الآن من يمكن أن يقود هذا التحالف السداسي في الانتخابات القادمة،  ضد الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

اجتماع قادة تحالف الطاولة السداسية في أنقرة 21.08.2022

قادة تحالف الطاولة السداسية يناقشون خطط المستقبل لمواجهة أردوغان وحزبه في انتخابات 2023

ثلاثة مرشحين لقيادة المعارضة

هناك حديث الآن عن ثلاثة مرشحين لقيادة تحالف المعارضة وهم: كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة وهو الأوفر حظا حاليا وقد أعرب عن استعداده لذلك. وبقيادته حقق الحزب فوزا تاريخيا في الانتخابات البلدية عام 2019 حيث انتصر مرشح الحزب في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول، اللتين سيطر عليهما لعقود حزب العدالة والتنمية. لكن تجدر الإشارة إلى أن كليتشدار أوغلو نفسه لم يفز في أي انتخابات، لذلك يشكك منتقدوه في قدرته على الفوز وهزيمة أردوغان.

ولهذا فإن  عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، من حزب كليتشدار أوغلو، مرشح محتمل أيضا، وهو يتمتع بشعبية حتى لدى الناخبين الآخرين الذين لا يؤيدون حزبه الشعب الجمهوري. فهو يقدم نفسه كعمدة لكل إسطنبول وسكانها، وليس لناخبيه ومؤيدي حزبه فقط. ولكن يؤخذ على إمام أغلو أنه خلال أزمات أو كوارث وقعت في الأعوام الماضية، كان في إجازة، وهو ما ينتقده الرأي العام.

عمدة العاصمة أنقرة، منصور يافاش، هو الآخر من حزب الشعب الجمهوري، يتمتع بشعبية كبيرة. فمنذ بداية تولي منصبه عام 2019 وضع مكافحة الفساد وحماية البيئة على رأس أولوياته، وهو ما لاقى التأييد والاستحسان لدى الرأي العام. لكن يافاش تركي قومي، وهو ما يبعد عنه الناخبين الأكراد ويحرمه من أصواتهم، التي تعتبر مهمة للغاية في الانتخابات. ولكن رغم ذلك فإنه ليس من المستبعد أن يصوت له الكثير من الأكراد أيضا لأسباب استراتيجية ولغياب البدائل. حيث أن السياسي الكردي المعروف وذو النفوذ القوي صلاح الدين دميرتاش والكثير من رفاقه في حزب الشعوب الديمقراطي، معتقلون في السجن، وهناك  استياء كبير بين الأكراد من حكومة حزب العدالة والتنمية.

صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق

صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق يتمتع بشعبية واسعة جدا ببن الأكراد رغم أنه يقبع في السجن منذ عدة أعوام

وما ليس في صالح المرشحين، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، هو أن عليهما ترك منصبهما الحالي، عمدة اسطنيول وأنقرة، ما يعني أن المعارضة ستفقد عمدة هاتين المدينتين الكبيرتين المهمتين، حيث أن حزب العدالة والتنمية يملك الأغلبية في مجلس المدينتين وبالتالي سينتخب العمدة من بين صفوفه.

واحد من أجل الجميع والجميع من أجل واحد؟

تؤكد سيرين سلفين كوركماز، الباحثة ومديرة معهد إسطنبول للأبحاث السياسية، أن شخصية القائد تلعب دورا مهما في الثقافة السياسية التركية. وتضيف "ما يهم الناس قبل كل شيء هو القائد وماذا يدعى. وفي النظام الحالي هناك شخص واحد في المقدمة. من سيملك كل هذه الصلاحيات مستقبلا؟ من هو المؤهل للحكم؟ الناس يطرحون هذه الأسئلة".

والنقاش حول هذه القضية محتدم في تحالف "الطاولة السداسية". ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن اسم المرشح المشترك للتحالف بداية العام المقبل. وأيا كان مرشح المعارضة، فإن لديه الفرصة للفوز وهزيمة  أردوغان، بشرط أن يكون فعلا المرشح الوحيد للمعارضة وأن يستمر هذا التحالف السداسي الهش على الأقل حتى الانتخابات في شهر يونيو/ حزيران 2023.

بوراك أونفرين/ عارف جابو

  • في الصورة: توقيع معاهدة روما التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام 1957

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    أول اتفاقية مع الجماعة الأوروبية

    وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي عام 1963. وكان من المفروض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.

  • علما شمال قبرص وتركيا

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    جمهورية قبرص التركية تعمّق الخلاف

    عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 1987، لكن ظهر جليا وجود معارضة داخلية أوروبية قوية لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.

  • توقيع اتفاقية ماستريخت

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الاتحاد يتأسس دون تركيا

    تأسس الاتحاد الأوروبي فعليا عام 1992 دون تركيا. استمرت هذه الأخيرة في محاولاتها، واستطاعت إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها عام 1995، غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي ساهم سلبا في استمرار إبعاد تركيا نظرا لكثرة المرشحين الجدد، قبل أن يتم إعلان أن تركيا ولأول مرة مرشحة فعليا للانضمام، وذلك بعد قمة هلسنكي عام 1999.

  • أردوغان ويلدرم عام 2003

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    عهد أردوغان

    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

  • فرد من أفراد الشرطة التركية

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

  • احتفالات بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام