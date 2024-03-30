المعارضة الألمانية: سنلغي تقنين الحشيش حال وصولنا إلى السلطة

في تطور قد يلقي بظلاله على مستقبل سياسة تقنين الحشيش في ألمانيا، أعلنت المعارضة المحافظة عن نيتها إلغاء القانون الجديد الذي يشرع استخدام القنب للاستخدام الشخصي في حال وصولها إلى السلطة.

أعلن متحدث باسم المعارضة المحافظة في ألمانياأن المعارضة ستلغي قانونا جديدا يشرع استخدام القنّب للاستخدام الشخصي إذا وصلت إلى السلطة. وقال المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي، في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغيماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (30 مارس/ آذار) "من وجهة نظرنا، تعتبر سياسة المخدرات، خاصة فيما يتعلق بحماية الشباب، قضية محورية لدرجة أننا سنلغي تقنين الحشيش حال وصولنا إلى السلطة".

يُذكر أن البرلمان الألماني أقر منذ أكثر من أسبوع تقنين الحشيش، ويدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من بعد غد الاثنين الأول من نيسان/ أبريل. ويسمح التشريع للبالغين بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من الحشيش للاستخدام الشخصي في الأماكن العامة، وبزراعة ثلاث نبتات من القنب في المنزل وحيازة ما يصل إلى 50 جراما من الحشيش للاستخدام الشخصي هناك. وقال فراي: "في أي محادثات ائتلافية محتملة، سيكون (التراجع عن التشريع) موقفا ثابتا بالنسبة لنا".

وأشار فراي إلى أن تقنين استخدام القنب لن يحل أي مشكلات، وقال: "من الوهم الاعتقاد بأن القانون الذي يسمح بزراعة (القنب) للاستخدام الشخصي سوف يستنزف السوق السوداء. لن يزرع كل متعاطٍ كميات استهلاكه الخاص أو ينضم إلى ما يسمى بالنادي الاجتماعي". وتوقع فراي أن يستمر السوق غير القانوني للقنب، وأضاف: "الآن لن يضطر تجار المخدرات - إذا كانوا يتمتعون ببعض الذكاء - إلى الخوف من الملاحقة القضائية".

قانون في ألمانيا يضفي الشرعية على القنب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

واعتبارا من يوم الاثنين المقبل الأول من نيسان/ أبريل، سيتم السماح باستهلاك الحشيش في الأماكن العامة، طالما أن المدخن على بعد أكثر من 100 متر من مرافق قُصَّر مثل المدارس، من بين قيود أخرى.

وقالت جمعية القنب إن أنصار تقنين القنب في ألمانيا يستعدون للترحيب بدخول القانون حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل من خلال تنظيم تجمع "لتدخين الماريغوانا" عند بوابة براندنبورغ في العاصمة برلين. وأشارت الجمعية إلى أن ذلك سيمثل بداية "حقبة جديدة". وذكرت الجمعية أنه اعتبارا من الساعة 11.30 مساء الأحد، فإن الجمهور مدعو للتجمع عند النصب التذكاري الشهير لتدخين الماريغوانا علنا، ولكن فقط عندما يدخل القانون حيز التنفيذ. وقالت جمعية القنب: "يمكنك أن تشعل سيجارة عند منتصف الليل".وقد تم تسجيل هذا الحدث رسميا لدى الشرطة كمظاهرة.

ومن المقرر بعد ذلك تنظيم أحداث أصغر في عيد الفصح الموافق يوم الاثنين في مدن أخرى "من جانب جمعية القنب للترحيب والاحتفال بدخول قانون القنب حيز التنفيذ". وتعد المدن الكبرى مثل لايبزيغ وهامبورغ وهايدلبرغ وريغنسبورغ ودورتموند وكولونيا من بين المدن التي من المقرر أن يكون بها تجمعات للتدخين أو فاعليات أخرى.

ع.أ.ج/ خ س (د ب ا)