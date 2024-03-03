الاتحاد المسيحي: تقنين القنب مخالفة قانونية دولية وأوروبية

لم يستسلم الاتحاد المسيحي المعارض بعد في معركته الشرسة ضد تقنين القنب الذي يدفع به الائتلاف الحاكم. وقال إن هذه الخطوة تمثل مخالفة للقوانين الدولية والأوروبية، محذراً من أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ إجراءات ضد ألمانيا.

اعتبر رئيسا كتلتي الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) التقنين المزمع للقنب في ألمانيا بمثابة مخالفة للقانون الدولي والقانون الأوروبي. وجاء في مسودة قرار تعتزم كتلتا الاتحاد إقرارها خلال مؤتمرها المنعقد في بروكسل اليوم الأحد (الثالث من آذار/ مارس 2024)، القول إن "القانون الدولي يسمح باستخدام القنب لأغراض علمية وطبية في نطاق ضيق فقط، ولكنه لا يسمح بزراعته لأغراض تجارية ولا بالإتجار به".

يذكر أن الاتحاد المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. واطلعت وكالة الأنباء الألمانية على هذه الوثيقة.

وأضافت الورقة أن "التقنين الشامل للقنب كما تنوي الحكومة الألمانية القيام به، تقيمه أجهزة الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات باعتباره انتهاكاً للاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات"، وتابعت الورقة أنه نظراً لأن الاتحاد الأوروبي أصبح طرفاً في الاتفاقية الرئيسية للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات منذ عام 1988، فإن أحكامها تصبح جزءاً من القانون الأوروبي أيضاً.

ونوهت الكتلتان في الورقة إلى أن قانون القنب يخالف أيضاً اتفاقية شينغن التنفيذية الصادرة عام 1990 والقرار الإطاري الصادر عن المجلس الأوروبي عام 2004 "لذا، ستكون الحكومة الألمانية قد انتهكت القانون الأوروبي عن علم وستتسبب في فتح إجراء ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية بدعوى انتهاك العقود".

قانون في ألمانيا يضفي الشرعية على القنب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وكان البرلمان الألماني قد صوت يوم الجمعة الماضي لصالح تقنين خاضع للرقابة للقنب. وينص القانون الذي وافقت عليه أغلبية النواب على السماح المشروط بحيازة وزراعة المخدر بالنسبة للأشخاص البالغين، بحلول مطلع نيسان/ أبريل المقبل.

يمهد التصويت الطريق أمام خطط الحكومة الائتلافية في برلين لتوفير القنب بشكل قانوني محدود مع ربط ذلك بالعديد من القواعد واللوائح والقيود.

وصوتت أغلبية تضم 407 عضو من البرلمان لصالح القانون مقابل 226 عضوا صوتوا ضده فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت. ومن المتوقع أن يتم إقرار القانون من قبل مجلس الولايات في 22 آذار/ مارس الجاري.

وسيتم السماح بزراعة وحيازة كميات صغيرة للاستهلاك الشخصي للبالغين اعتباراً من مطلع نيسان/ أبريل المقبل، في حين سيتم السماح بإنشاء أندية لزراعة القنب لأغراض غير تجارية اعتباراً من مطلع تموز/ يوليو.

وكان مشروع القانون قوبل بانتقادات كبيرة من جهات مختلفة من بينها جمعيات طبية ومسؤولون من الجهاز القضائي وساسة محليون.

واعتباراً من مطلع نيسان/ أبريل، سيُسمح للشخص البالغ بزراعة ما يصل إلى ثلاثة نباتات من القنب في المنزل وحيازة 50 غراماً. أما في الأماكن العامة، فسيُسمح للشخص البالغ بحيازة ما يصل إلى 25 غراماً للاستهلاك الشخصي. واعتباراً من مطلع تموز/ يوليو المقبل، سيُسمح بتأسيس أندية لزراعة القنب بشكل مشترك لأغراض غير تجارية.

خ.س/ع.غ (د ب أ)