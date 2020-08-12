المطبخ الألماني عريق جدا وتتنوع فيه المأكولات. يعتمد المطبخ كثيرا على اللحم والبطاطا والخبز في وجباته اليومية. غير أن الخضار دخلت بشكل متزيد في أطباقة مع تدفق المهاجرين من شرق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا للعمل في ألمانيا.

المطبخ الألماني واسع ومتنوع، ويضم العديد من أساليب الطبخ المحلية التي تختلف من منطقة ألمانية إلى أخرى. ومنذ خمسينيات القرن الماضي تغير وزاد غناه، مع تدفق الكثير من العمال المهاجرين من دول مختلفة. ولكن بقيت المأكولات التقليدية المحلية التي تعتمد على لحوم الخنزير والبقر والطيور صامدة. أما عن الأسماك فأكثرها شعبية في ألمانيا هي أسماك الرنجة والسلمون. ويعتمد الألمان في وجباتهم المطبوخة على خضروات معينة أكثر من غيرها كالبطاطا والسبانخ والجزر والملفوف والبقوليات. أما المشروب الألماني الأشهر في العالم فهو البيرة (الجعة)، مع وجود أصناف محلية تختلف من مكان إلى آخر.