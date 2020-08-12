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المطبخ الألماني

المطبخ الألماني عريق جدا وتتنوع فيه المأكولات. يعتمد المطبخ كثيرا على اللحم والبطاطا والخبز في وجباته اليومية. غير أن الخضار دخلت بشكل متزيد في أطباقة مع تدفق المهاجرين من شرق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا للعمل في ألمانيا.

المطبخ الألماني واسع ومتنوع، ويضم العديد من أساليب الطبخ المحلية التي تختلف من منطقة ألمانية إلى أخرى. ومنذ خمسينيات القرن الماضي تغير وزاد غناه، مع تدفق الكثير من العمال المهاجرين من دول مختلفة. ولكن بقيت المأكولات التقليدية المحلية التي تعتمد على لحوم الخنزير والبقر والطيور صامدة. أما عن الأسماك فأكثرها شعبية في ألمانيا هي أسماك الرنجة والسلمون. ويعتمد الألمان في وجباتهم المطبوخة على خضروات معينة أكثر من غيرها كالبطاطا والسبانخ والجزر والملفوف والبقوليات. أما المشروب الألماني الأشهر في العالم فهو البيرة (الجعة)، مع وجود أصناف محلية تختلف من مكان إلى آخر.

***NUR ZUR VERWENDUNG FÜR DIE FARSI REDAKTION*** Bildbeschreibung: Persische Küche – Obstsalat Quelle: Shayan Darvish Lizenz: Frei

وجبات منعشة ينصح بها الخبراء في أيام الصيف الحارة! 12.08.2020

بينما يفضل البعض تناول الآيس كريم ومختلف أنواع المثلجات في أيام الصيف الحارة، ينصح الخبراء بوجبات منعشة أخرى تساعد الجسم على مقاومة الحرارة. فما هي أهم هذه الوجبات؟
03.11.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Heringsdorf: Der Gastronom und Fischhändler André Domke streut Petersilie auf die Fischsoljanka. 268 Liter der Suppe hat sein Team gekocht und erfüllte damit die Anforderungen vom Rekord-Institut für Deutschland (RID) für die offiziell größte Fischsoljanka der Welt. Die säuerlich-scharfe Suppe ist vor allem in Russland und anderen osteuropäischen Ländern sowie im Osten Deutschlands verbreitet. Ein Teil der Rekord-Soljanka wurde an die rund 100 Besucher des Rekordversuchs verkauft, der Rest wird eingeweckt. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

طباخ ألماني يحقق رقما قياسيا عالميا في طبق "سوليانكا" الروسي 03.11.2019

للمرة الثانية يحقق طاه ألماني رقما قياسيا عالميا في الطهي، وهذه المرة في طبخ أكبر طبق من حساء السمك المعروف بشوربة "سوليانكا" الروسية.
Die dreijährige Luise probiert am 05.01.2013 beim traditionellen Kartoffelscheibenessen in Görsbach (Thüringen) ein Stück der begehrten gebackenen Spezialitäten, ihr Bruder Paul sieht zu. Etwa 400 Gäste verspeisen dabei zehn Zentner Kartoffeln und 150 Kilo Wurst. Das Gericht aus Kartoffeln, Speck, Kümmel, Salz und Öl wurde zuvor auf 80 Blechen in der ortsansässigen Bäckerei gebacken. Foto: Michael Reichel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

الألمان والبطاطا .. علاقة حب حميمة تضرب فيها الأمثال! 20.08.2019

علاقة الألمان بالبطاطا نشأت منذ أكثر من ثلاثة قرون، فأضحت واحدة من أهم ضيوف المطبخ الألماني. كما دخلت إلى اللغة الألمانية وأمثلتها وصار يضرب فيها المثل، ساخنة، كبيرة أوصغيرة أو مسحوقة يصنع منها خبز لذيذ.

Toast Hawaii mit einer Kirsche PUBLICATIONxINxGERxSUIxONLY 1035301679 Toast Hawaii with a Cherry 1035301679

أطباق ألمانية تقليدية وغريبة 18.11.2017

من الأطعمة الغريـبة في ألمانيا: لحم الخنزير المفروم والنيء على وجبة الفطور في الصباح. في هذه الصور أطعمة غريـبة ومُعدة من مكونات قد لا تعرفها، تجدها في ألمانيا. وقد تستغرق المعدة بعض الوقت للاعتياد على هذه الأطباق.
kalter Hund © tinadefortunata #45488116

أطباق ألمانية تحمل أسماء مضحكة 05.10.2017

تختلف الآراء والأذواق حول مدى شهية المطبخ الألماني. غير أن الجميع يتفقون على غرابة الأسماء التي تحملها بعض الأطباق الشهيرة على المائدة الألمانية، سواءاً أطباق الحلوى أو الوجبات الرئيسية. في هذه الجولة المصورة بعضها:
Frankfurter grüne Sauce Plate of Frankfurt green sauce with boiled potatoes and egg PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY IPF000092 Plate of Frankfurt Green Sauce With Boiled Potatoes and Egg PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY IPF000092

ما هي أطباق الألمان المفضلة في الصيف؟ 21.06.2017

يُعرف المطبخ الألماني باحتوائه على نسبة عالية من الدهون لاعتماده على اللحوم. غير أن الوضع يختلف بين فصل وآخر. ماذا يأكل الألمان في فصل الصيف؟ تستعرض هذه الجولة المصورة بعض أطبقاهم المفضلة.

Die dreijährige Luise probiert am 05.01.2013 beim traditionellen Kartoffelscheibenessen in Görsbach (Thüringen) ein Stück der begehrten gebackenen Spezialitäten, ihr Bruder Paul sieht zu. Etwa 400 Gäste verspeisen dabei zehn Zentner Kartoffeln und 150 Kilo Wurst. Das Gericht aus Kartoffeln, Speck, Kümmel, Salz und Öl wurde zuvor auf 80 Blechen in der ortsansässigen Bäckerei gebacken. Foto: Michael Reichel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

عشرة أسباب وراء عشق الألمان للبطاطا 17.03.2017

الألمان يحبون البطاطا. هذا ما يُلاحظ ليس بسبب الطرق المتعددة لطهي البطاطا عندهم، وإنما يمكن التعرف على ذلك في اللغة الألمانية أيضا.
Sauerbraten and red cabbage (imago/Westend61)

وجبات شهية يفضلها الألمان في فصل الشتاء 12.01.2017

قد لاتكون الأطعمة الشعبية الألمانية مشهورة كمثيلتها الإيطالية إلا أن المطبخ الألماني يقَدم الكثير من الوجبات التي تسر النفس وتدخل الدفء لمن يتناولها في فصل الشتاء القارس. في هذه الجولة نتعرف على بعض تلك الوجبات.
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تقاليد الألمان في تناول طعامهم مستمرة رغم عواصف العولمة 10.01.2012

للألمان تقاليدهم في تناول الطعام كالإلتزام بدقة المواعيد وحبهم لمأكولات معينة، وعلى الرغم من التغيرات التي يشهدها المطبخ الألماني على وقع التنوع الثقافي وسرعة التحولات في حياتنا اليومية، فإن هذه التقاليد ما زالت متوارثة.
10.09.2009 DW-TV EUROMAXX a la carte Koch: Peter Hasler, Gericht: Saibling, Restaurant: Auberge aukaislu

سمك السلمون مع صوص الأعشاب والراتاتوي 12.10.2009

بشكله االفاخر ومذاقه الرفيع يتميز طبق السلمون مع صوصة الأعشاب والراتاتوي، ما يدفع جميع عشاق السمك إلى تجريب هذا الطبق اللذيذ، تعالوا نتعرف على طريقة تحضير هذه الوجبة.
01.09.2005 euromaxx a la carte gericht

أطباق شهية 23.09.2009

صحيح أن المطبخ الألماني لا يتميز في العالم العربي بتلك الشهرة التي يتميز بها المطبخ الإيطالي والفرنسي، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود أطباق شهية ألمانية. في الملف التالي نقدم لكم أشهر الأطباق الألمانية وطريقة تحضيرها.
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الماول تاشن:طبق تقليدي في ولاية بادن فرتنبرغ 05.07.2009

تعد وجبة الماول تاشن واحدة من أشهر الأطباق الخاصة في ولاية بادن فرتنبيرغ، ويتميز هذا الطبق التقليدي بسهولة تحضيره ومذاقه اللذيذ.
15.07.2008 euromaxx deutsch kochen für anfänger gericht gericht schweineschäufele

العولمة تتسلل إلى المطبخ الألماني من أوسع أبوابه 07.10.2008

لم تعد اللحوم والبطاطس مهيمنة على المطبخ الألماني كما كان عليه الحال سابقا، فقد دخلت عليه الأطباق الإيطالية والتركية وغيرها بفضل المهاجرين الذين أغنوا هذا المطبخ بالمعجنات والخضار على اختلاف أنواعها.
euromaxx a la carte 17.03.2005 küche

الاشبتسله- من المعجنات الألمانية الشهية 02.04.2005

تدخل "الاشبتسله" في الأكلات الألمانية كجزء مكمل للوجبات، وهي أكلة أصيلة تشبة المكرونات الإيطالية ولكن بنفحة المطبخ الألماني. من أكثر المناطق المشهورة بتناول "الاشبتسله" مع معظم وجبات الطعام هي منطقة السوابيين (غرب).
Möhren, Karotten, Gemüse

سلطة الجزر الألمانية 26.03.2005

سلطة الجزر من الأكلات الخفيفة التي يتناولها الألمان في الصيف دائما، و يمكن أن تقدم كوجبة كاملة مع الخبز والحساء أو تأكل مساء مع بعض الشطائر الخفيفة.