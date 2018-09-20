 المصالحة بين ألمانيا والسعودية.. ما مصير ملّفات الخلاف؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.09.2018

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سياسة واقتصاد

المصالحة بين ألمانيا والسعودية.. ما مصير ملّفات الخلاف؟

بعد توتر في العلاقات دام عشرة أشهر، بدأت المياه تعود إلى مجاريها الطبيعية بين ألمانيا والسعودية. لكن ماذا عن بعض الملفات العالقة بين البلدين، خاصة الحقوقي؟ وماذا ستربح وستخسر ألمانيا من هذا التقارب، اقتصاديا وسياسيا؟

USA Deutschland und Saudi-Arabien legen diplomatische Krise am Rande der UN-Vollversammlung bei | Heiko Maas und Adel bin Ahmed Al-Jubeir (imago/photothek/F. Gaertner)

وزيرا الخارجية في السعودية وألمانيا خلال لقائهما الأخير

كان الأمر يتعلق بـ"سوء تفاهم"، هكذا برّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أسباب التوتر السابق مع السعودية، خلال لقاء الوزير ذاته مع نظيره السعودي، عادل الجبير، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تصريح ماس يأتي ليجبّ تصريح سلفه في الوزارة، زيغمار غابرييل، الذي سبق وانتقد سياسة السعودية في لبنان ولمّح إلى أنها تحتجز سعد الحريري، وهو التصريح الذي أدى بالرياض إلى استدعاء سفيرها في برلين.

نتائج اللقاء بين ماس والجبير بدأت تظهر، فقد قررت الرياض إعادة سفيرها في برلين. لكن قبل تصريحات ماس، قدمت ألمانيا دليلاً مهماً على رغبتها فتح صفحة جديدة مع السعودية، إذ وافق مجلس الأمن الاتحادي الألماني على بيع صفقات سلاح نحو السعودية وبلدان أخرى كالإمارات، رغم أن الحكومة الألمانية سبق أن قرّرت وقف تصدير السلاح إلى الدول المشاركة في حرب اليمن.

ماذا سيربح الطرفان من المصالحة؟

تعوّل الشركات الألمانية على الصلح بين برلين والرياض لضخّ دماء جديدة في الصادرات الألمانية نحو السعودية، إذ تراجعت هذه الصادرات بنسبة 5 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تراجع حجم هذه الصادرات خلال عام 2017 عن عام 2015 بما يصل إلى 3.3 مليار يورو. ويُعدّ قطاع صناعة الأدوية الألماني من الأكثر تضرراً، إذ أكدت الشركات العاملة في القطاع أنها باتت تعاني من قيود كبيرة في العمل داخل السعودية.

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العلاقات الألمانية السعودية.. حين يصبح الدواء رهين السياسة

عودة الصلح لا يعني فقط تنامي المبادلات التجارية، بل كذلك فتح الباب أمام الشركات الألمانية للاستفادة من كعكة رؤية 2030 التي تريد من خلالها الرياض تغييراً كلياً لاقتصادها بدل استمرار الاعتماد على النفط. يتحدث سلمان الأنصاري، مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية، في مقال على CNN، عن أن المملكة تمنح "فرصاً استثمارية ضخمة أمام الشركات الألمانية ليكون لها دور واضح ومؤثر في تحقيق رؤية  2030 ". ويتابع أن الشركات الألمانية تعدّ "ذات أولوية نظراً لما تتمتع به من ثقة ومصداقية".

وعلاوة على التعاون الاقتصادي، يقول سيباستان سونس، باحث ألماني في قضايا الشرق الأوسط، لـDW إنجليزي، أن السعودية باتت أقوى لاعب عربي في الإقليم خلال السنوات الأخيرة، خاصة في عهد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لذلك تبحث ألمانيا عن التعاون مع المملكة لأجل عمل أكبر على الملفات الإقليمية كالأزمتين السورية واليمنية، ولأجل التعاون في مجال محارب الإرهاب.

Merkel reist nach Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

ميركل مع الملك سلمان خلال زيارتها للسعودية العام الماضي.

"السعودية تهتم بإبقاء علاقاتها الديبلوماسية مع القوى الكبرى، ومنها ألمانيا، بينما تعي هذه الأخيرة أن السعودية تمثل معادلة في الإقليم، فهي بلد مستقر مثمر للشراكات الدولية، خاصة بعد خروج شركات أوروبية من إيران" يقول د. حمدان الشهري، باحث سعودي في العلاقات الدولية، في حديث مع DW عربية.

ملفات عالقة

لكن كلّ هذا لا يجعل الصلح تاماً، فهناك ملفات أخرى لا تزال عالقة بين الطرفين، ومن ذلك النظرة السوداوية الألمانية لملف حقوق الإنسان في السعودية. فأنغيلا ميركل، لم تنسَ وهي تزور الرياض في أبريل/نيسان من عام 2017، أن تتحدث عن وجود "قصور" في ملف حقوق الإنسان بالمملكة. موقف ميركل يتماشى مع رأي جزء كبير من المجتمع المدني الألماني الذي يطالب بإصلاحات حقوقية في السعودية، خاصة وأن برلين كانت نشيطة في ملّفات حقوقية بالسعودية كقضية رائف بدوي وأوضاع المرأة.

كذلك، تبقى الحرب على اليمن من أكبر النقاط الخلافية بين الطرفين، فحجم الأسلحة الألمانية المصدّرة مؤخراً للسعودية يبقى ضئيلاً للغاية مع ما كان يسجّل سابقاً، والموقف الألماني لا يزال واضحاً برفض أيّ عمل عسكري لحلّ الأزمة في اليمن. ويتوقع سيباستان سونس، أن تستمر الملفات الخلافية حاضرة في علاقة البلدين على المدى الطويل، رغم أن الصلح الأخير بإمكانه فتح محادثات بين الطرفين لتقليل الخلاف.

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خبير ألماني: ألمانيا تنتقد السعودية في العلن وهذا ما تقوم به الخفاء... وخبير سعودي: على ألمانيا أن تشكرنا على الحرب في اليمن

غير أن د. الشهري ينتقد عموماً السياسة الغربية في التعامل مع الحرب على اليمن" هناك قرار دولي يطلب من الحوثيين تسليم السلاح والانسحاب من مناطق سيطرتهم"، مضيفاً أن بلاده ترفض التعامل غير الموضوعي مع الأزمة اليمنية، خاصة من لدن "من يستفيدون من الوضع لأجل إدارة الأزمات، بدل أن يبذلوا جهوداً حقيقية لنزع سلاح الحوثيين ودعم الحكومة الشرعية".

وممّا يزعج الرياض في سياسة ألمانيا الخارجية، هو حفاظها على العلاقات مع إيران، خاصة العلاقات التجارية، فالعداوة بين السعودية وإيران وصلت مراحل غير مسبوقة. وفي هذا الإطار يقول الشهري "إن من يقف مع إيران، سيشاركها المسؤولية عمّا يجري في المنطقة وسيخسر رهانه في تقوية العلاقات مع السعودية"، متحدثاً عن أن الرياض لا تطالب سوى بالموضوعية عبر "الإشارة إلى الإرهاب الإيراني وتحديد المسؤول الحقيقي عن زعزعة استقرار المنطقة".

أيّ خسائر معنوية للتقارب؟

تدرك ألمانيا أن عودة التوهج لعلاقاتها مع السعودية، يحمل في طياته سلبيات كبيرة لصورتها، أولها أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الألمانية يمكن تأويلها كالاعتذار، بل إن الإعلام السعودي يراها كذلك. وثانيها أن عودة تصدير الأسلحة للسعودية يُظهر ألمانيا متناقضة مع قراراتها، وثالثها منح الفرصة أمام المنظمات الحقوقية والمعارضة الألمانية، خاصة اليسارية، حتى تشهر انتقاداتها لحكومة ميركل.

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تعرف على الأسلحة التي تصدرها ألمانيا لدول عربية

مختارات

وعود قطرية باستثمار 10 مليارات يورو جديدة في ألمانيا، يأتي ذلك في وقت تتراجع فيه التجارة الألمانية مع الإمارات والسعودية بسرعة على وقع الأزمة الخليجية. إلى أي حد تنجح استثمارات الدوحة في تعويض برلين عن هذا التراجع؟ (08.09.2018)

وصل لهيب الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين برلين والرياض إلى قطاع صناعة الأدوية الأوروبية والأمريكية الذي دق ناقوس الخطر بشأن تداعيات القيود التي تفرضها السعودية على القطاع، فهل تصل العلاقات بين البلدين إلى القطيعة؟ (23.08.2018)

حثت المستشارة ميركل في جدة على وقف غارات التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن، مذكرة أن لدى ألمانيا "لوائح صارمة فيما يتعلق بتصدير أسلحة". كما نوهت ميركل إلى قصور في ملف حقوق الإنسان بالمملكة. (30.04.2017)

لكن علي الدبسي، رئيس المنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان، يتحدث عن أن "التاريخ القصير لم يُظهر أن ألمانيا أعطت الأولوية للمبادئ الحقوقية في علاقتها مع السعودية، مع عدم إغفال بضع مواقف تحسب لألمانيا". ويتابع الدبسي لـDW عربية، أن البعثة الألمانية في مجلس حقوق الإنسان تتجنب باستمرار الحديث عن ما يجري في السعودية، وهو ما يؤكد عدم اهتمامها، لكن بعد الخلاف الأخير، أبدت البعثة ذاتها اهتماماً بالوضع، وتحدثت عنه في دورة يونيو 2018، ثم عادت لتجاهله في الدورة المنعقدة حالياً.

ويخلص الدبسي إلى أن استخدام حقوق الإنسان بدوافع الغضب والخلاف، أمر معيب. غير أن "الإساءة الحقيقية التي لحقت بألمانيا مؤخراً هي ترضيتها السعودية بصفقة أسلحة" حسب الدبسي الذي يعتبر ما حدث "وصمة عار في تاريخ ألمانيا الحديث". مبرّره في ذلك أن هذه الأسلحة "تُرتكب بها جرائم في حق الشعب ودول الجوار".

لكن هناك من يرى أن النقاش حول وضع حقوق الإنسان يمكن أن يستمر حتى مع عودة العلاقات لسابق قوتها، بل إن عودة العلاقات، كما يقول سيباستان سونس، من شأنها "حصر المحادثات حول حقوق الإنسان في مكان مغلق بدل توظيف المواقف السعودية على مستوى الرأي العام الألماني بحثاً عن دعم محلي". ويشير الخبير ذاته إلى أن تقوية التعاون الثنائي بين البلدين يمثل فرصة قوية لفتح النقاش كذلك بينهما حول قضايا حقوق الإنسان.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Deutschland Berlin Botschaft Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/T. Vogler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية تسحب سفيرها في برلين

    تصاعدت الخلافات بين ألمانيا والسعودية قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما انتقد وزير الخارجية الألمانية آنذاك زيغمار غابرييل السعودية وتحدث حينها عن "مغامرة" تتعلق بالسياسة الخارجية. واستدعت المملكة حينها سفيرها من برلين إلى الرياض احتجاجا على ذلك. وحتى الآن لم يتم إعادته. وذكرت أنباء في أيار/ مايو الماضي بأن السعودية تريد أن تعاقب الشركات الألمانية بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

  • Wirtschaftsminister Rösler besucht Saudi Arabien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية

    أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن استيائها من استمرار تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية بغرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير إن الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 5 بالمئة وانخفضت بذلك إلى نحو ثلاثة مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار تراير إلى أن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ 6.6 مليار يورو في 2017، وكان يبلغ 9.9 مليار يورو في عام 2015.

  • Deutschland - Apotheke mit Kommissionierautomaten (picture-alliance/dpa/B. Nolte)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعات الدواء والعقاقير الطبية

    حذرت اتحادات صناعة دواء دولية وألمانية السعودية بشأن شروط التوريد الصارمة التي طبقتها الرياض ردا على انتقادات لسياساتها. ويقول مسؤولون ألمان إن شركات مثل سيمنس هيلثينيرز وباير وبوهرنغر إنغلهايم أصبحت مستبعدة من مناقصات الرعاية الصحية العامة بالسعودية. وقال أوليفر أومز من غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالرياض "على مدى الأشهر الستة الأخيرة تجد شركات ألمانية صعوبة في العمل في السعودية".

  • Saudi Arabien Hadsch nach Mekka (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط

    حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية في ولاية بافاريا، وصلت قيم صادرات الدواء والعقاقير الطبية إلى السعودية إلى 600 مليون يورو في عام 2017. وكانت في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة. والسعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا بمبيعات بلغت 7.6 مليار دولار العام الماضي وفقا لشركة معلومات الرعاية الصحية إكفيا. وتخلو قائمة أكبر عشرة موردي أدوية إلى المملكة من باير وبوهرنغر.

  • Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 (Imago/teutopress)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات السلاح

    شهد قطاع بيع السلاح والمعدات العسكرية تراجعا كبيرا أيضا في 2018. ووافقت الحكومة الألمانية على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو هذا العام. ويعود انتقاد تصدير أسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن. وكان التحالف المسيحي بقيادة المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن.

  • Forschung (Fotolia/Franz Pfluegl)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات كيماوية

    انخفضت قيمة المنتجات الكيماوية في عام 2017 بصورة طفيفة عن عام 2016 ووصلت إلى 604 مليون يورو، بعد أن كانت 624 مليون يورو. فيما شهدت الصادرات الكيماوية أكثر ارتفاع لها في عام 2012 ووصلت حينذاك إلى نحو 800 مليون يورو.

  • Janadriyah- Festival (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات معالجة البيانات وأخرى إلكترونية وبصرية

    ارتفعت قيم هذه الصادرات إلى السعودية عام 2017 ووصلت إلى 593 ميلون يورو بينما كانت 455 مليون يورو في 2016، حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بافاريا.

  • Siemens Medizintechnik (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات كهربائية

    انخفضت قيم صادرات الأجهزة والمنتجات الكهربائية إلى 401 مليون يورو في 2017، في حين كانت 686 مليون يورو في العام الذي سبقه. وهو أقل مبلغ لهذه الصادرات منذ عام 2011.

  • Deutschland Hitzewelle 2018 - Ernteausfälle | Weizenernte in Bayern (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات زراعية

    حافظت الصادرات الزراعية الألمانية على قيمها في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية وبلغت 445 مليون يورو.

  • Staatskarosse (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السيارات وقطع غيار السيارات

    استمرت هذه الصادرات في انخفاضها الحاد ووصلت عام 2017 إلى 705 مليون يورو بينما كانت قد وصلت إلى رقم قياسي في عام 2015 وبلغت آنذاك مليار و 600 مليون يورو.

  • Deutschland Letzte neue Abbaumaschine für den Bergbau der Firma Eickhoff (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعة المكائن

    قطاع صادرات المكائن الألمانية إلى السعودية هو الأكبر في مجال التجارة بين البلدين على الإطلاق. وبلغ مليار و 64 مليون يورو في عام 2017، لكنه أيضا في انخفاض في الأعوام الأخيرة، إذ كان قد وصل إلى أكثر من مليار و800 ميلون يورو في عام 2015.

  • Saudi-Arabien - Riad (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    الواردات السعودية إلى ألمانيا

    بلغت قيمة الواردات السعودية إلى ألمانيا 802 مليون يورو عام 2017 وبارتفاع قدره 28 بالمائة عن عام 2016، إذ بلغت فيه قيم الواردات 623 مليون يورو.

  • Saudi-Arabien Ölfeld (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    النفط

    أهم الواردات السعودية كانت النفط والغاز التي وصلت إلى 313 مليون يورو عام 2017. وهي في ارتفاع مقارنة بعام 2016 حيث بلغت آنذاك 200 مليون يورو، لكنها بعيدة جدا عن أرقام عامي 2012 و 2013 حيث تجاوزت مليار و 200 مليون يورو سنويا.

  • Saudi Arabien Ölraffinerie bei Dhahran (picture-alliance/epa)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    المنتجات الكيماوية

    المنتجات الكيماوية كانت في المركز الثاني في قائمة الواردات السعودية في ألمانيا وبلغت قيمها 266 مليون يورو وبارتفاع وصل إلى 30 بالمائة عن عام 2016.

  • Grüne Woche 2014 Berlin (DW/A.Bendrif)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    منتجات سعودية أخرى

    تستورد ألمانيا أيضا منتجات بلاستيكية ومطاطية بقيمة 22 مليون يورو، ومنتجات فحمية ومنتجات نفطية بقيمة 23 مليون يورو، ومنسوجات بـ 17 مليون يورو، ومعادن بقيمة نحو 10 ملايين يورو وقطع غيار سيارات بقيمة 8 ملايين يورو.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

تراجعت صادرات ألمانيا إلى السعودية بنسبة 5 بالمئة خلال النصف الأول من 2018، وذلك بعد أنباء تحدثت عن رغبة سعودية بمعاقبة ألمانيا بسبب انتقادها لسياسات السعودية. وهذه قائمة بأهم الصادرات والواردات الألمانية السعودية. (23.08.2018)  

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