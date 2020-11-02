تسمى ايضا المشروبات الخفيفة "سوفت درنكس". ظهرت الى الوجود نهاية القرن الثامن عشر باختراع مستحضرات الكربون وادخالها الى المياه المعدنية كمستحضر طبي. وفي القرن العشرين باتت منتجا دوليا تديره استثمارات وشركات كبرى.

ظهرت المشروبات الغازية بشكلها الطبي عام 1767 حيث اخترع كاربوناتها عالم انكليزي اسمه جوزيف برستلي، لكنها تطورت الى مشروب تجاري واسع الانتشار لخلوها من الكحول وسعرها الرخيص وكان اشهرها "شفيبس"، ثم اكتشفت مادة الكولا فبات المشروب دوليا. هناك جدل علمي اجتماعي عالمي حول تأثيرات المشروبات الغازية على الصحة العامة.