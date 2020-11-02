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المشروبات الغازية

تسمى ايضا المشروبات الخفيفة "سوفت درنكس". ظهرت الى الوجود نهاية القرن الثامن عشر باختراع مستحضرات الكربون وادخالها الى المياه المعدنية كمستحضر طبي. وفي القرن العشرين باتت منتجا دوليا تديره استثمارات وشركات كبرى.

ظهرت المشروبات الغازية بشكلها الطبي عام 1767 حيث اخترع كاربوناتها عالم انكليزي اسمه جوزيف برستلي، لكنها تطورت الى مشروب تجاري واسع الانتشار لخلوها من الكحول وسعرها الرخيص وكان اشهرها "شفيبس"، ثم اكتشفت مادة الكولا فبات المشروب دوليا. هناك جدل علمي اجتماعي عالمي حول تأثيرات المشروبات الغازية على الصحة العامة.

Fanta Flasche am Strand. YALTA, Crimea - June 9, 2014: Fanta bottle on the beach. Fanta soft A highly refreshing drink with orange flavor, a trademark owned by The Coca-Cola Company colourbox.de - ID # 10671154

قصة اختراع مشروب "فانتا" في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية 02.11.2020

"فانتا" واحد من أشهر المشروبات الغازية في العالم، ولا يترك لك مذاقها المنعش، كغيرها من المشروبات الغازية، شكا بأنها صنعت في الأصل من بقايا الطعام. تعرف على قصتها!
orange juice with fresh fruits

لهذا السبب يجب أن تقلل من شرب العصائر 03.05.2020

ربما تعتقد أن شرب عصائر الفاكهة مفيد للصحة، وأن سكر الفاكهة يساعد على خسارة الوزن، غير أن هذه المعلومات غير دقيقة فقد تبين أن العصائر لا تختلف عن المشروبات الغازية. إليك أهم الأسباب للتوقف أو تخفيف شرب العصائر.
#57638385 - Dieting concept. Young Woman choosing between Fruits and Sweets © Subbotina Anna dieting; woman; choosing; fruits; sweets; healthy; between; food; diet; weight; loss; junk; apple; beauty; body; breakfast; cake; calorie; carbohydrates; care; chocolate; choice; choose; concept; dessert; dinner; donut; eat; fruit; girl; green; health; home; kitchen; lifestyle; loose; lunch; meal; nutrition; orange; slim; slimming; sweet; table; tasty; temptation; thinking; unhealthy; vitamin; weight loss

دراسة تربط بين الأطعمة المصنعة والإصابة بالسكري 20.12.2019

دراسة فرنسية حديثة أكدت نتائجها مخاطر تناول الأطعمة المصنعة على صحة الإنسان وتسببها في الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة على رأسها السكري.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau hat am 16.03.2015 in einem Studio in Berlin Bauchschmerzen. Foto: Monique Wuestenhagen Copyright: picture alliance/dpa Themendienst/M. Wuestenhagen

هل تقضي المشروبات الغازية على الالتهاب المعوية فعلاً؟ 14.07.2019

عند الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء بأعراضه المزعجة كالغثيان والقيء والإسهال، يلجأ البعض إلى أعواد البسكويت المملحة والمشروبات الغازية كالكوكا كولا، فهل هي طريقة ناجعة فعلاً للشفاء؟ ماذا يقول الأطباء؟
Refreshing Brown Soda with Ice on a background Bild: #43845130

هل تزيد المشروبات الغازية من الإصابة بأمراض الكلى؟ 08.01.2019

توصلت دراسة أمريكية إلى أن الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من المشروبات الغازية والعصائر، والشاي، التي تحلى معظمها بالسكر، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة في الكلى من أولئك الذين يتجنبون تناولها. فكيف ذلك؟
ARCHIV - Plastikflaschen von Coca-Cola stehen am 21.08.2013 in Genshagen (Brandenburg) auf einem Transportband. Fast 180 Arbeitsplätze sind bei Coca-Cola in Weimar in Gefahr. (zu Coca-Cola schließt Weimarer Werk - 178 Arbeitsplätze betroffen vom 04.10.2017) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

قريباً .. كوكاكولا بنكهة "الحشيش"؟! 17.09.2018

أبدت شركة المشروبات الغازية "كوكاكولا" اهتمامها باقتحام سوق المشروبات التي يدخل في إنتاجها بعض مكونات نبتة الحشيش. هل يؤدي المشروب الجديد إلى نفس الشعور؟ وكيف أثر الخبر على أسواق المال وأسهم شركات تعمل في مجال الحشيش؟
Spring statement. File photo 15/12/17 of sugary drinks surrounded by sugar cubes, as the Office for Budget Responsibility (OBR) has said that the incoming soft drinks tax will raise less than half the cash originally predicted by the Government after firms have slashed the sugar content in their drinks. Issue date: Tuesday March 13, 2018. The UK's fiscal watchdog estimates that the levy - which comes into force on April 6 - will raise £240 million in 2018-19. See PA story POLITICS Statement Sugar. Photo credit should read: Anthony Devlin/PA Wire URN:35504797 |

دراسة: المشروبات الغازية تؤثر على خصوبة الجنسين 30.06.2018

تعد المشروبات الغازية جزءاً من حياة الكثير من البشر. دراسة معاصرة خلصت إلى أن المشروبات الغازية يمكن أن تؤثر على خصوبة الجنسين، بعكس العصائر الطبيعية.
A glass of cola with ice cubes

هل تخلو "كولا لايت" فعلاً من السكر؟ 15.12.2017

يحظى مشروب "كوكا كولا" بشعبية كبيرة وإقبال لا يضاهيه مشروب آخر. لكن هل فعلا مشروب "كولا لايت" خال من السكر؟ وما رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك؟
Für meinen Bericht zum Bericht zum Weltgesundheitstag zum Thema Bluthockdruck habe ich die WHO um Fotos gebeten. Zulieferer: Claudia.Witte Copyright: WHO WHO/S. Hollyman - Malawi

ارتفاع ضغط الدم.. مرض قاتل يهدد حياة الأطفال 17.05.2017

لم يكن ارتفاع ضغط الدم على قائمة الأمراض التي تصيب الأطفال، لكن الأمر يتغير الآن بشكل دفع للمطالبة بإجراء فحوصات مبكرة للأطفال بعد سن الثالثة. الوجبات السريعة ومشروبات الطاقة ضمن الأسباب التي يرجحها الخبراء.

June 18, 2014 A woman shops for food items near a display of bottes of soda at a superrmarket in Rosemead, California on June 18, 2014, a day after a bill in California that would require soft drinks to have health warning labels failed to clear a key committee. Under the measure, sugary drinks sold in the most populous US state would have had to carry a label with a warning that sugar contributes to obesity, diabetes and tooth decay and the legislation, which would have been the first of its kind in the United States, passed the state Senate in May, but on it failed to win enough votes in the health commission of the California State Assembly on June 17, the Los Angeles Times reported. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (c) Getty Images/AFP/F. J. Brown

بريطانيا تحارب البدانة بضريبة المشروبات الغازية 22.08.2016

تعتزم الحكومة البريطانية فرض ضريبة على المشروبات الغازية التي تتجاوز كمية السكر فيها خمسة غرامات لكل مئة ميليلتر، وذلك لمحاربة البدانة. القرار أثار غضب الشركات المنتجة، في حين دعت الحكومة لتقليص نسبة السكر.
June 18, 2014 A woman shops for frozen foods on an aisle across from sodas and other sugary drinks for sale at a superrmarket in Monterey Park, California on June 18, 2014, a day after a bill in California that would require soft drinks to have health warning labels failed to clear a key committee. Under the measure, sugary drinks sold in the most populous US state would have had to carry a label with a warning that sugar contributes to obesity, diabetes and tooth decay and the legislation, which would have been the first of its kind in the United States, passed the state Senate in May, but on it failed to win enough votes in the health commission of the California State Assembly on June 17, the Los Angeles Times reported. AFP PHOTO/Frederic J. BROWN (c) Getty Images/AFP/F. J. Brown

المشروبات الغازية والسكرية تعرضك لأمراض أنت بغنى عنها 14.07.2016

ذكرت دراسة سويدية أن شرب المشروبات الغازية ومشروبات سكرية أخرى يرفع نسبة الإصابة بأنواع نادرة من سرطانات المرارة والقنوات الصفراوية، فيما نصح أخصائي بأمراض السرطان بالاكتفاء بالماء عند العطش من أجل التمتع بصحة جيدة.
ID # 10020380 Übergewicht Mann und zu kleine Hose Copyright: Colourbox

دراسة: دهون الخصر تزداد بتناول المشروبات السكرية يوميا 12.01.2016

تحظى المشروبات السكرية بشعبية واسعة لدى الكثيرين. فهذه المشروبات -وخاصة الغازية منها- تحتل المركز الأول في قائمة المشروبات الأكثر استهلاكا في العالم. وهو ما يجب أن يحذر منه أولئك الذين يعانون من مشكلة تراكم الدهون.
DISPO-SCHLANGE BERLIN Mit dem Namen Inna wird am 08.08.2014 in der Produktion des Unternehmens chocri GmbH in Berlin eine Coca-Cola Flasche beklebt. Für Coca-Cola wurden schon tausende kleine Flaschen mit 30 000 verschiedenen Vornamen auf dem Etikett beklebt und an die Besteller verschickt. Der Umsatz des 2008 gegründeten Unternehmens hat sich innerhalb von zwei Jahren von 1,9 Millionen auf 3,6 Millionen Euro (2013) fast verdoppelt. Foto: Rainer Jensen /dpa

كيف تفتح زجاجة المشروب الغازي بورقة؟ 13.03.2015

هناك الكثير من الطرق لفتح زجاجة المشروب الغازي حين لا تكون فتاحة الزجاجات متوفرة. هذا الفيديو يعرض طريقة فتح الزجاجة باستخدام ورقة عادية.
Symbolfoto zum Thema Zucker in Lebensmitteln und Getränken: Frau trinkt Coca-Cola. Foto: Klaus Rose

المشروبات الغازية تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة 18.11.2014

هل تعلم أن احتساء المشروبات الغازية سينتهي بك إلى الشيخوخة المبكرة؟ فقد أكدت دراسة حديثة أن الاستهلاك المفرط لهذه المشروبات والحمضيات يقلص من نسبة الحمض النووي مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى
[33501963] Obst und Gemuesekorb Obst und Gemüse für Schulkinder: EU-Kampagne für gesunde Ernährung / neue Initiative gegen Übergewicht bei Kindern wurde am 28.9.2009 in Brüssel vorgestellt.

دراسة: التحرر من القيود يزيد من تفشي البدانة 03.02.2014

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن تطبيق الحكومة لمزيد من الإجراءات في السوق العالمية للمأكولات السريعة والمشروبات الغازية قد يحد من تفشي البدانة، بدلاً من المخاطرة بالتكلفة البشرية والاقتصادية المرتفعة لدى حدوثها.
Frau kauft im Bioladen ein © Robert Kneschke #46552102

شركات غذائية متعددة الجنسيات "تغذِي" أمراضا وبائية مزمنة 12.02.2013

قالت دراسة حديثة الثلاثاء إن شركات الغذاء والشراب والكحول متعددة الجنسيات تستخدم استراتيجيات مماثلة لتلك التي تستخدمها شركات صناعة التبغ لتقويض سياسات الصحة العامة. وانتقادات جمعيات المشروبات الغازية الأوروبية للدراسة.