المشتري يصل أقرب نقطة له إلى الأرض وهكذا يمكنكم مشاهدته

سيظهر كوكب المشتري بداية الأسبوع القادم واضحا في السماء، بعد أن يصل أقرب مسافة له إلى الأرض خلال العام الجاري، وسيظهر معه قمره الرابع يوفيان. ويمكن مشاهدة المشتري وقمره بالعين المجردة، حسبما نقل موقع "تايم" ومواقع علمية أخرى.

المشتري هو ثاني أكبر جرم سماوي في المجموعة الشمسية بعد الشمس، وهو كوكب غازي عملاق، يستغرق دورانه حول الشمس نحو 12 سنة أرضية، وتتغير على هذا الأساس المسافة بينه وبين الأرض اعتمادا على مدارهما حول الشمس.

ويقول العلماء إن المشتري سيظهر طيلة شهر حزيران/ يونيو واضحا بالنسبة لسكان الأرض، إلا أن أفضل وقت لمشاهدته سيكون بين 10 و 12 من شهر حزيران/ يونيو الجاري، حين تتوسط الأرض المسافة بين كوكب المشتري والشمس في خط واحد تقريبا. وسيظهر المشتري مساء يوم غد الاثنين 10 حزيران/ يونيو مباشرة بعد غياب الشمس لفترة قصيرة، وسيكون أبرز جرم سماوي يمكن مشاهدته بجانب القمر. وفي مساء يوم 12 سيبعد المشتري عن الأرض نحو مسافة 398 مليون ميل، أي نحو 640 مليون كم.

ويبلغ قطر المشتري 69.911 كم فيما يبلغ قطر الأرض 6.371 كم، وفي حسابات الفيزياء يصل حجم المشتري إلى 121.9 مرة ضعف حجم الأرض فيما تصل كتلته 317.8 مرة من كتلة الأرض.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء الفضاء من الصحراء الأمريكية تظهر صورة الأمريكي براد غولدبينت المساحات الطبيعية الشاسعة لصحراء موهافه في ولاية يوتا الأمريكية: بالإضافة إلى المصور نفسه، يمكن رؤية القمر ومجرة أندروميدا. فازت هذه الصورة بالمركز الأول في مسابقة للتصوير وكانت قيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه استرليني.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء الشفق القطبي في فنلندا أضواء الشفق تظهر في الصورة وكأنها تمتد إلى ما لانهاية، وقد اصطاد المصور الفرنسي نيكولا ليفودو هذه الصورة في شمال غرب فنلندا، وكان لديه أقل من دقيقة قبل أن يتلاشى الضوء الظاهر في الصورة.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء المجرات القديمة تم اكتشاف مجرة "NGC 3521" التي تظهر هنا عام 1784، وهي تبعد حوالي 26 مليون سنة ضوئية عن نظامنا الشمسي. ومن أجل التمكن من التقاط هذه الصورة، تم ضبط غالق آلة التصوير للتعرض للضوء لأكثر من 20 ساعة.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء القمر السالب في كثير من الأحيان، يقوم الفلكيون بعكس الألوان الظاهرة من خلال عرض الصورة السلبية للصورة، وذلك كي تتضح التفاصيل الدقيقة في الفضاء. في هذه الصورة، أدت هذه الطريقة إلى إظهار صورة واضحة للقمر بينت بعضاً من خصائص تربته.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء تكوّن كسوف الشمس أثناء الكسوف الشمسي في أغسطس/ آب 2017، تم التقاط هذه الصورة من قبل نيكولا ليفودو. وبشكل غير واضح، يظهر بالقرب من الشمس وعلى يمين الصورة، كوكب المريخ بلونه الأحمر.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء كوكب الزهرة قبيل غروب الشمس، تم التقاط هذه الصورة الرشيقة لكوكب الزهرة، وذلك باستخدام تقنية معقدة تعتمد على كاميرا فيديو خاصة ذات أبعاد بؤرية حادة سمحت للمصور في النهاية بالحصول على هذا المشهد.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء المذنبات في بحر النجوم صورة تظهر كوكبة نادرة من الأجرام السماوية. بالإضافة إلى مجموعة النجوم الزرقاء المسماة "بلييديس" (يمين)، يظهر أيضاً مذنبان لامعان يسبحان في أعماق الكون. تم التقاط هذه الصورة من قبل داميان بيتش.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء أضواء غير واضحة يمكن لأضواء المدينة أن تتناغم بشكل جميل مع تلألؤ النجوم. التقطت هذه الصورة من قبل الهنغاري فيرينتس سيمار أثناء تكون الضباب في فصل الشتاء، وتظهر مساراً واضحاً للنجوم نظراً لوقت التعرض الطويل فوق الأفق.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء سديم فوق ناميبيا في ناميبيا، يجدر النظر إلى السماء في الليل. هذه الصورة التقطها ماريو كوغو وتظهر سديماً ضبابياً ومجموعة النجوم المحيطة به.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء نيزك في الدولوميت كان المصور فابيان دالبياز، البالغ من العمر خمسة عشر عاماً، في المكان المناسب والوقت المناسب، حيث التقط بعدسة بحجم 50 مليمتراً هذه الصورة المذهلة للنيازك خلف جبال الدولوميت الجنوبية. وفي الصورة يظهر القمر فوق مشهد خريفي.

عالم الفضاء: أجمل صور النجوم والسماء على درب التبانة التقط تيان هونغ لي هذه الصورة الأخاذة بما يشبه الفرشاة الضخمة، وهي في الواقع مجرة تحتوي على ما يقدر بمائة إلى 300 مليار نجم، بما في ذلك نظامنا الشمسي مع الأرض. (إعداد سابرينا فالكر/ علاء جمعة) الكاتب: علاء جمعة



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