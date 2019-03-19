المشتبه به في هجوم أوتريخت: أعترف بارتكاب الجريمة!

اعترف المشتبه به الرئيسي في حادث إطلاق نار دموي في ترام بمدينة أوتريخت في هولندا في وقت سابق هذا العام علناً أمام القضاء بارتكاب الجريمة التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وقال الرجل، الذي يدعى "جوكمان ت" الاثنين (الأول من تموز/ يوليو 2019) أمام محكمة في أوتريخت: "أنا لست مشتبهاً به، أعترف بارتكاب الجريمة". وخلال جلسة المحكمة، اتهم جوكمان الجنود الهولنديين بقتل مسلمين خارج البلاد، وقال إنه رفض سلطة القضاء والقوانين والدولة الهولندية.

وتم تعريف الرجل المولود في تركيا، الذي يتم عامه الثامن والثلاثين يوم غد الثلاثاء، فقط باسم "جوكمان ت" نظراً لقوانين الخصوصية الصارمة في هولندا. وقتل "جوكمان ت" أربعة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين في إطلاق النار الذي استهدف قطار شارع (ترام) في الجزء الغربي من أوتريخت.

وقال ممثلو الادعاء إن هناك دليلاً واضحاً على وجود "دوافع إرهابية" وراء الجريمة، وأشاروا إلى خطاب عُثر عليه في سيارة استخدمت للفرار، وقال فيه المشتبه به إنه تصرف باسم الإسلام.

وكانت الشرطة قد أعلنت بالفعل أن الرجل اعترف بالجريمة وأنه نفذها بمفرده، ولكنه اليوم اعترف علناً للمرة الأولى في قاعة المحكمة. وجاء مثوله أمام القضاء اليوم من أجل تحديث الإجراءات. ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة الفعلية العام المقبل.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي قال الادعاء الهولندي إنه أقر بالجريمة أمام قاض وقال إنه تصرف بمفرده.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ، رويترز)