 المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس يعلن أمام المحكمة تاييده لـ″داعش″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس يعلن أمام المحكمة تاييده لـ"داعش"

عبر المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس للعام 2015 التي أوقعت 130 ضحية عن تأييده وإعجابه بتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".

Terrorprozess um Attentate in Paris

ويعتقد ممثلو الادعاء أن عبد السلام هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة في خلية تابعة تنظيم "الدولة الإسلامية" تقف وراء هجمات بالبنادق والقنابل على حانات ومطاعم

قال صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس، التي وقعت في نوفمبر‭/‬تشرين الثاني 2015 وأودت بحياة 130 شخصا، أمام محكمة اليوم الأربعاء (التاسع من فبراير/شباط 2022) إنه "يؤيد تنظيم الدولة الإسلامية ومعجب به".

مختارات

تركت هجمات باريس التي نفذها إرهابيون في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة تلك التي استهدفت "باتاكلان" صدمة لم تستفق منها أوروبا إلى غاية اللحظة. اليوم ألقي القبض في ألمانيا على أحد المشتبه بهم.

هجمات إرهابية في فيينا، وباريس، ونيس، ودريسدن، عمليات ذبح وحشي وقتل بدم بارد هنا وهناك، فما الذي يوقع بالشباب في شباك الإسلاميين المتطرفين؟ وكيف يمكن انتشالهم من براثن التطرف؟ وقبل ذلك كيف يمكن الحيلولة مسبقا دون تطرفهم؟

كشفت دراسة أنه ومنذ إعلان "خلافة داعش" نُفذ في أوروبا وأمريكا 51 اعتداء ذهب ضحيتها 395 قتيلاً وأكثر من 1549 جريحاً. وأكدت الدراسة أن 18% من المهاجمين كانوا أجانب، وفي 8% فقط من الهجمات صدرت الأوامر مباشرة من "داعش".

وصلاح عيد السلام هو الوحيد من بين 20 مدعى عليهم الذي وجهت له اتهامات مباشرة بالقتل والشروع في القتل واحتجاز رهائن. ويقول المحققون إن سترته الناسفة لم تنفجر وإنه فر من العاصمة الفرنسية بعد ساعات من الهجوم. ووصف عبد السلام نفسه بأنه من جنود "الدولة الإسلامية" عندما
بدأت المحاكمة في سبتمبر/ أيلول لكنه لم يستجوب بعد بشأن دوره المزعوم ليلة الهجوم. وقال للمحكمة إنه لم يسافر قط إلى سوريا.

 وقال اليوم الأربعاء إنه لم يقتل أو يصب أحدا على الإطلاق. وقال للمحكمة "أريد أن أقول اليوم إنني لم أقتل أحدا ولم أصب أحدا بأذى. أنا حتى لم أخدش أحدا". وأضاف "من المهم بالنسبة لي أن أقول ذلك لأنه منذ بداية نظر هذه القضية لم يكف الناس عن الافتراء علي".

ويعتقد ممثلو الادعاء أن عبد السلام (32 عاما) هو العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة في خلية تابعة تنظيم "الدولة الإسلامية" تقف وراء هجمات بالبنادق والقنابل على حانات ومطاعم وقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية واستاد دو فرانس الرياضي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

واستؤنفت في باريس قبل حوالي شهر محاكمة المتّهمين باعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد أكثر من أسبوعين من توقفها بسبب إصابة المتّهم الرئيسي صلاح عبد السلام بكوفيد.

والمحاكمة، التي بدأت في سبتمبر/أيلول في قاعة محكمة مصممة خصيصا في قصر العدل التاريخي بباريس، هي واحدة من أكثر القضايا تعقيدا والأكثر متابعة في التاريخ الفرنسي الحديث.

وفي أبريل/نيسان من عام 2018 أدانت محكمة بلجيكية صلاح عبد السلام على دوره المفترض في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بروكسل.

خ.س/إ.ف (رويترز، أ ف ب)

  • Frankreich Schießerei auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg (Reuters/C. Hartmann)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    مساء دام في ستراسبورغ

    مساء دام عاشته مدينة ستراسبورغ الألمانية. الثلاثاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2018) مٌسلح، موضوع على قائمة المراقبة الأمنية، يطلق النار على مارة بوسط المدينة موقعاً ثلاثة قتلى و 13 جريحا.

  • Schießerei Straßburger Weihnachtsmarkt Polizei (picture-alliance/AA/E. Cegarra)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    إجراءات أمنية استثنائية

    بعد اعتداء ستراسبورغ قررت الحكومة الفرنسية رفع حالة التأهب لأعلى مستوياتها وإطلاق عمليات تفتيش مكثفة على الحدود. وزير الداخلية الفرنسي أعلن أن السلطات المحلية في ستراسبورغ ستمنع المظاهرات من أجل إتاحة المجال لقوات الأمن لمطاردة المشتبه به في عملية إطلاق النار. إعتداء ستراسبورغ يأتي بعد سلسلة إعتداءات دامية شهدتها فرنسا خلال العقود الماضية...

  • Anschlag auf Pariser Synagoge 1980 (AFP/Getty Images)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    هجوم دموي.. والفاعل غير معروف

    انفجرت قنبلة شهر تشرين الأول/ أكتوبر1980 في معبد يهودي بباريس مّا أدى إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 46. المُثير في القضية أنه لحد الآن، لم تحدّد العدالة الفرنسية منفذي الهجوم. حامت الشكوك حول حسان دياب، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا في كندا، حيث جرى توقيفه عام 2008، ثم نقله إلى فرنسا. وبعد مسار مطول من التحقيق، أعلنت العدالة الفرنسية بداية 2018 أن الأدلة بحق دياب غير دامغة، وبالتالي أطلق سراحه.

  • Frankreich Carlos der Schakal (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    كارلوس.. الثعلب الإرهابي

    شكّل الفنزويلي كارلوس، الملقب بالثعلب، كابوسا لفرنسا قبل اعتقاله عام 1994. وجهت له اتهامات بالضلوع في مقتل شرطيين عام 1975 بباريس، ثم هجوم آخر عام 1982 عبر تفجير قنبلة في قطار، ممّا أدى إلى مقتل 5 أشخاص وجرح 27. نهاية العام ذاته اتُهم بقيادة هجومين في محطة قطار مرسيليا وقطار TGV، انتهيا بمصرع 5 أشخاص وجرح 45. من دوافع هجماته رغبته بإطلاق سراح رفيقيه الألمانية ماغدالينا كوب والسويسري برونو بيرغيت.

  • Frankreich Paris - Anschlag der Algerischen Terrorgruppe GIA 1995 (Getty Images/AFP/J. Guez)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    GIA تصل إلى فرنسا

    خرجت عمليات الجماعة الإسلامية المسلحة GIA من الجزائر إلى فرنسا عام 1995، عندما تعرّضت هذه الأخيرة لثمانية هجمات، استخدمت فيها قنابل وأسلحة تقليدية أدت إلى مصرع 8 أشخاص وجرح 200 آخرين. الهجوم الأسوأ وقع في محطة سان ميشيل نوتردام بباريس، كما اغتيل إمام جزائري ومرافقه بباريس. أدت الهجمات إلى توتر في علاقات فرنسا بالجزائر، خاصة مع اتهامات بتورط أجهزة أمنية جزائرية في عمليات GIA.

  • Schweigemarsch gegen Terror in Toulouse (Reuters)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    حتى الأطفال لم يسلموا من الإرهاب

    أجهز محمد مراح على سبعة أشخاص، وثلاثة أطفال، فضلاً عن جرحه ستة آخرين، في ثلاث هجمات مختلفة، بمدينتي تولوز ومونتوبان شهر مارس 2012، أخطرها في مدخل مدرسة يهودية. أعلن "جند الخلافة" المرتبط بالقاعدة مسؤوليته عن الواقعة، غير أن الشرطة الفرنسية نفت أن تكون لمراح علاقة بأيّ تنظيم.

  • Gedenkveranstaltung zu Anschlägen in Paris in Liverpool 11.1.2015 (Reuters/Noble)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    مجزرة شارلي إيبدو

    مثلت بداية عام 2015 صدمة كبيرة للفرنسيين، إثر قيام ثلاثة مسلحين، هما الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي، المرتبطين بتنظيم "داعش"، بقتل 27 شخصا. أول الهجمات كانت على مجلة شارلي إيبدو، حيث قتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من طاقم المجلة الساخرة. وبعدها قُتل أربعة في متجر يهودي من لدن كوليبالي، الذي كان يحتجز رهائن قبل تصفيته. قُتلت شرطية في مكان آخر، قبل محاصرة الأخوين كواشي في مطبعة.

  • Paris - Eagles of Death Metal Bataclan (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    حمام دم في باريس وسان دوني

    نفذ "داعش" أسوأ هجوم إرهابي بفرنسا شهر نوفمبر 2015. مجموعة هجمات نفذها جهاديون في باريس وسان دوني. بدأت في ملعب فرنسا عبر تفجير 3 إرهابيين لأجسادهم، ثم جرى إطلاق النار على زبائن مقاهٍ ومطاعم، وكان الهجوم المروّع في مسرح باتكلان بإطلاق الرصاص على جمع من الناس. وصل عدد القتلى إلى 130 والجرحى إلى 413. تزعم المجموعة المنفذة عبد الحميد أبا عوض، مغربي- بلجيكي، وقد قُتل لاحقاً برفقة شركاء آخرين.

  • Trauer um Opfer in Nizza (Reuters/E. Gaillard)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    نيس تنزف دما

    يوم صيفي هادئ في نيس عام 2016 ينتهي بمجزرة. محمد لحويج بوهلال يقود شاحنة ثم يدهس جمعا من المدنيين، متسبباً في مقتل 86 شخصا وجرح 458، قبل الإجهاز عليه. تبنى "داعش" العملية، لكن الادعاء العام الفرنسي قال إن الهجوم منفرد. لم يعرف عن بوهلال، التونسي الجنسية، تدينه أو ارتباطه بالإسلام الراديكالي، ولم تعرف دوافعه وراء الهجوم الذي تسبّب باستمرار حالة الطوارئ بفرنسا بعدما كان من المقرر نهايتها.

  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا

    هجوم إرهابي في تريب

    الجمعة 23 آذار/ مارس 2018 أدى حادث إرهابي آخر إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش". المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. والرئيس الفرنسي ماكرون يصف الهجوم بالـ"إرهابي" نفذه إسلامي متشدد.

    الكاتب: إسماعيل عزام


مواضيع ذات صلة

Belgium, Brussels, Dec. 04, 2015 - Illustration picture showing the rise of Islamic radicalism - fundamentalism, bomb, Daech, daesh, , ISIS, ISLAMIC STATE, ISLAMISM, JIHAD, jihadism, jihadist, kamikaze, PROPAGANDA, radicalism, SAINT, Sharia, Shootings, website, suicide, suicide bombings, SYRIA, syrian, terror, terrorist, TRAINING, veiled, war, weapon, WEB Â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY MerlinxMeuris Belgium Brussels DEC 04 2015 Illustration Picture showing The Rise of Islamic radicalism fundamentalism Bomb Daech Daesh ISIS Islamic State Islamism Jihad jihadism Jihadist Kamikaze Propaganda radicalism Saint Sharia Shootings Website Suicide Suicide bombings Syria Syrian Terror Terrorist Training Veiled was Weapon Web â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY MerlinxMeuris

أسباب التحاق عشرات اللبنانيين بتنظيم داعش في العراق 08.02.2022

شهد لبنان، بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة في البلد، ظاهرة تمثلت في التحاق العشرات من أبناء مدينة طرابلس بتنظيم داعش في العراق. فكيف يفسر الخبراء ذلك؟

President Joe Biden speaks at Carnegie Mellon University at Mill 19 in Pittsburgh, Friday, Jan. 28, 2022. (John Rucosky/The Tribune-Democrat via AP)

بعد عملية خاصة في سوريا.. بايدن يعلن "إزاحة زعيم داعش من أرض المعركة" 03.02.2022

بعدما أعلن البنتاغون أن قوات عمليات خاصة نفذت بنجاح مهمة لمكافحة الإرهاب في إدلب شمال غرب سوريا، قال الرئيس بايدن إنه تم إزاحة القرشي من المعركة. وقالت مصادر سورية إن 13 مدنيا على الأقل سقطوا خلال العملية.

Syrian women wait for donated food to be distributed in a refugee camp for displaced people supported by the Turkish Red Crescent in Sarmada district, north of Idlib city, Syria, Thursday, Nov. 25, 2021. (AP Photo/Francisco Seco)

قتلى "مدنيين" في إنزال جوي أمريكي في إدلب 03.02.2022

في عملية "تبدو الأكبر" منذ غارة البغدادي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت مهمة ناجحة لمكافحة الإرهاب بشمال غرب سوريا، بينما يتحدث سكان محليون عن انتشال جثث عديدة لمدنيين بينهم أطفال ونساء وسماع دوي إطلاق نار كثيف.