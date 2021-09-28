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المسلمون في ألمانيا

تتراوح التقديرات حول أعداد المسلمين في ألمانيا بين 3.8 و 4.5 مليون نسمة. ويشكل المسلمون الأتراك غالبية المسلمين بينهم إذا تقدر نسبتهم بأكثر من النصف أو نحو 2.5 مليون نسمة.

استقرت غالبية المسلمين في ألمانيا في ستينات القرن الماضي عبر استقدام عمال أتراك ومغاربة. كما قدم الكثير من اللبنانيين والفلسطينيين إلى ألمانيا إبان الحرب الأهلية واستقروا كغيرهم من المسلمين المهاجرين في المدن الرئيسية مثل برلين وهامبورغ وكولونيا وفرانكفورت. ومؤخرا لجأ أكثر من نصف مليون سوري إلى ألمانيا واستقروا في مختلف ولاياتها.

ARCHIV - 27.01.2009, Nordrhein-Westfalen, Hamm: ILLUSTRATION - Eine türkische Schülerin mit Kopftuch nimmt am Unterricht in einer Schule teil. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ein Gutachten über das Kopftuchtragen von jungen Mädchen in Auftrag gegeben. Es gehe dabei um die entwicklungspsychologische und theologische Sicht, erklärte das Integrationsministerium am Freitag in Düsseldorf. (zu dpa: «Junge Mädchen mit Kopftuch: Landesregierung lässt Gutachten schreiben») Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا: منعوها من التصويت بسبب حجابها لكنها لم تستسلم 28.09.2021

فوجئت مواطنة ألمانية ترتدي الحجاب من منعها من الإدلاء بصوتها في الانتخابات الألمانية الأخيرة بسبب غطاء الرأس الذي ترتديه. الشابة لم تستلم بل تشبثت بحقها الدستوري ليتطور الأمر ويصل حتى إلى عمدة المدينة، فما الذي حصل؟
Themenbild - Katholische Kirche in der Coronakrise, Coronazeit Bild: Katholische Kirche St. Leonhard in Winden eine fast leere Kirche in der Coronazeit mit Einwegmaske, Model release, Model released, Model release Vertrag liegt vor Abstandsregel 1,50 m, Mindestabstand in der Kirche, Kirchenbank Symbolbild, Themenbild, Featurebild

غالبية الألمان "لا تؤمن" بدور الدين في تحقيق العدالة 23.09.2021

ما أهمية الدين في حياة الألمان؟ وكيف يقيمون تأثيره على الحياة الاجتماعية"؟ وهل تأثر التدين بجائحة كورونا؟ دراسة جديدة تسلط الضوء على علاقة الألمان بالدين ونظرتهم لدوره.

Symbol für Gerichtsentscheidung

السجن 6 سنوات لإرهابية يمينية "نازية" خططت لاستهداف مسلمين 30.07.2021

قضت محكمة ألمانية بسجن امرأة ممارسة للطب البديل لمدة 6 سنوات، لإرسالها تهديدات إلى سياسيين محليين والتخطيط لهجوم بقنبلة حارقة على مسلمين، مؤكدة على أنه ليس هناك شك في أن المتهمة كانت تتصرف على أساس أفكار نازية.
Lehrer Merdan Günes steht mit Kindern, die in der Grundschule Ludwigshafen-Pfingstweide am islamischen Religionsunterricht teilnehmen, an einer Tafel (Foto vom 09.12.2010). Lernen mit dem Koran: Der islamische Religionsunterricht an den rheinland-pfälzischen Schulen soll ausgebaut werden. An der Pilotschule fällt die Bilanz positiv aus. Foto: Ronald Wittek dpa/lrs (zu lrs-Korr Reise um die Kaaba: islamischer Religionsunterricht wird ausgebaut vom 13.12.2010)

بين التأييد والرفض.. "التربية الإسلامية" في المدارس الألمانية 17.07.2021

عاد موضوع الإسلام ومكانته في ألمانيا إلى الواجهة على خلفية دعوى أمام المحكمة الدستورية بولاية بافاريا التي أقر برلمانها تدريس مادة "التربية الإسلامية". وهناك من يرى في القرار إنجازاً، فيما يرى فيه آخرون "خدعة" لا أكثر.
ARCHIV - 21.02.2014, Bremen: Das angeklagte führende Mitglied des libanesischen Miri-Clans begrüßt vor Beginn des Prozesses im Saal des Landgerichts Zuschauer auf den Besucherbänken. Die deutschen Sicherheitsbehörden bereiten die Abschiebung des illegal nach Deutschland eingereisten Mitglieds des libanesischen Miri-Clans vor. Das teilte Bundesinnenminister Seehofer (CSU) in Berlin mit. Foto: Carmen Jaspersen/dpa - ACHTUNG: Angeklagte Personen wurde aus rechtlichen Gründen gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

زعيم عشيرة "عربية" مُرحل يسعى للعودة لألمانيا بكل الطرق 12.07.2021

يحاول إبراهيم ميري، وهو زعيم عشيرة "عربية" تم ترحيله إلى لبنان عام 2019، إيجاد طريقة للعودة إلى ألمانيا بطرق قانونية. ورفع ميري أربع دعاوى بهذا الشأن يبث فيها القضاء اعتبارا من اليوم.
ARCHIV - Eine Schülerin der fünften Klasse am Friedrich-Dessauer-Gymnasium (FDG) in Aschaffenburg (Bayern) hebt am 19.07.2017 im Unterricht den Finger. Wachsende Schülerzahlen, andauernder Lehrermangel und Integration von Flüchtlinge: An Herausforderungen mangelt es auch im Freistaat in Sachen Bildung ganz und gar nicht. (zu dpa Spaenle: Unterrichtsgarantie ist politisch unverantwortlich vom 02.01.2018) Foto: Daniel Karmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

شكوى ضد تدريس "التربية الإسلامية" في ولاية بافاريا الألمانية 07.07.2021

تلقت المحكمة الدستورية بولاية بافاريا الألمانية شكوى ضد قانون جديد أصدره برلمان الولاية يتعلق بمادة " التربية الإسلامية". كما أعلن "حزب البديل" اليميني الشعبوي اعتزامه التقدم بشكوى دستورية ضد القانون.
Ein jüdischer Geistlicher trägt eine Kippa. Köln, 12.06.2019

معاداة السامية.. ألمانيا غاضبة من انفلات احتجاجات مناهضة لإسرائيل 17.05.2021

دعا مسؤولون ألمان لفرض قيود أكثر صرامة على الأفعال المعادية للسامية عقب الاحتجاجات الأخيرة ضد إسرائيل المرتبطة بمواجهاتها مع حركة حماس. وسُجلت أعمال معادية للسامية وحالات تخريب في عدة مدن ألمانية منذ يوم الخميس الماضي.
BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 21: Central Council of Muslims in Germany (ZMD) chairman Aiman Mazyek makes a speech during a press conference upon far-right extremist shooting in Hanau, with the attendance of Turkish-Islamic Union for Religious Affairs (DITIB) Director of Foreign Relations Dr. Zekeriya Altug (not seen) and Chairman of the German Islam Council, Burhan Kesici (not seen) at the Press and Information Office of the Federal Government of Germany in Berlin on February 21, 2020. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ألمانيا.. المجلس المركزي للمسلمين يدين مظاهر معاداة السامية 14.05.2021

بعد أن أحرقت أعلام إسرائيلية بعدة مدن ألمانية، انتقد رئيس المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا، أيمن مازيك، بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية قائلاً إن من يهاجم المعابد اليهودية واليهود، يهاجمنا جميعا وسيلقى معارضتي.
12 may 2021. Place: Bonn photographer: Hassan Al-salem the picture shows a Syrian refugee calls his mother, in order to greet her in Eid. all rights are reserved for DW.

رقمنة عيد الفطر..أسلوب المهاجرين في ألمانيا للتغلب على الغربة وكورونا 13.05.2021

انتهى شهر الصيام، وها هو عيد الفطر يزور العائلات المسلمة حول العالم، وفي ألمانيا يصبح استمرار العادات التقليدية أكثر تحدياً، وذلك بسبب إجراءات كورونا، والبعد عن الأهل، ولكن التكنولوجيا تتدخل لإنقاذ الأواصر العائلية.
German Foreign Minister Heiko Maas speaks during a press conference after talks with Serbian President Aleksandar Vucic in Belgrade, Serbia, Friday, April 23, 2021. Maas is on a two-day official visit to Serbia. (AP Photo/Darko Vojinovic)

وزير الخارجية الألماني ماس يهنئ المسلمين بعيد الفطر 13.05.2021

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يهنئ مسلمي ألمانيا والعالم بمناسبة عيد الفطر، موضحاً أن أفكار التضامن بين بني البشر تزداد أهمية في وقت الجائحة وانتشار النزاعات حول العالم.
14.4.2021, Berlin, Deutschland, A U-bahn subway train drives past the Omar Mosque in Berlin's Kreuzberg district on April 14, 2021, a day after the start the Muslim holy fasting month of Ramadan. (Photo by David GANNON / AFP) (Photo by DAVID GANNON/AFP via Getty Images)

المسلمون في ألمانيا .. مبالغة في تأثير الدين كعائق في الاندماج! 29.04.2021

أظهرت دراسة حديثة، أن عدد المسلمين قد ازداد بشكل واضح في ألمانيا منذ عام 2015. ولا يزال كثيرون منهم يواجهون تحديات فيما بتعلق بالعمل والتأهيل. والدين قد يكون سببا ثانويا لهذه التحديات، "لكنه لا يعيق الاندماج بشكل عام".
ARCHIV - Die dünne Sichel des Mondes steht am 19.06.2015 über der Jama Moschee in Neu Delhi (Indien). Für Hunderte Millionen Muslime weltweit beginnt am 27.05.2015 wieder der Fastenmonat Ramadan. Der Neumond werde am Freitagabend gesichtet werden, teilten die Religionsbehörden in Saudi-Arabien und anderen arabischen Ländern mit. Auch in der Türkei und im Iran beginnt der Ramadan am Samstag. (zu dpa Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan steht bevor vom 26.05.2017) Foto: Rajat Gupta/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

شهر رمضان يبدأ الثلاثاء في مصر وتونس ودول أخرى 11.04.2021

قالت دار الإفتاء المصرية أنه لم يثبث لديها رؤية هلال شهر رمضان لتعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان. وفي السعودية أعلنت المحكمة العليا فيها عدم رؤية الهلال. وفي ألمانيا أيضا تم الإعلان عن الثلاثاء كأول أيام رمضان.

FILE PHOTO: A woman wearing a niqab takes a picture from a lookout above lake Lungenersee at the Bruenigpass mountain pass road, Switzerland August 3, 2017. On March 7 Switzerland's voters will decide about a nationwide veil ban. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

سويسرا تصوت في استفتاء على مبادرة لحظر البرقع 07.03.2021

يُصوت الناخبون السويسريون في استفتاء على عدة قضايا من بينها حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. والاستفتاء جزء من تقاليد للديمقراطية المباشرة التي تعتمدها البلاد وتسمح للمواطنين بالحسم المباشر في قضايا الشأن العام.
21.05.2017, 59. Internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes***************** Der deutsche Militärbischof Franz-Josef Overbeck im Gespräch.

أسقف الجيش الألماني لـ DW: يجب توفير رعاية روحية للجنود المسلمين 28.02.2021

في حوار مع DW ينتقد أسقف الجيش الألماني، الجدل حول تزويد الجيش بطائرات مسيرة قتالية. كما يتحدث عن أهمية أمن الجنود وتأمين الرعاية الروحية لهم. ويرى أن هذه الرعاية من حق الجنود المسلمين أيضا ويعمل من أجل تأمينها لهم.
ARCHIV 2010******Lehrer Merdan Günes erklärt Kindern, die in der Grundschule Ludwigshafen-Pfingstweide am islamischen Religionsunterricht teilnehmen, die Kaaba (Foto vom 09.12.2010). Lernen mit dem Koran: Der islamische Religionsunterricht an den rheinland-pfälzischen Schulen soll ausgebaut werden. An der Pilotschule fällt die Bilanz positiv aus. Foto: Ronald Wittek dpa/lrs (zu lrs-Korr Reise um die Kaaba: islamischer Religionsunterricht wird ausgebaut vom 13.12.2010) | Verwendung weltweit

ولاية بافاريا تقرّر إدراج مادة التعريف بالإسلام في 350 مدرسة 23.02.2021

بعد نجاح التجربة النموذجية، قررت حكومة ولاية بافاريا، جنوب ألمانيا، اعتماد مادة مخصصة للدين الإسلامي، يمكن للتلاميذ اختيارها ضمن المواد الإلزامية التي تحتسب نقاطها، لتنضم بذلك إلى ولايات أخرى.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält auf einer Gedenkfeier für die Opfer von Hanau im Congress-Park-Hanau eine Rede. Ein Rechtsextremist hatte in Hanau am 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Im Anschluss hatte der Mann seine Mutter und dann sich selbst erschossen. Die Tat sorgte weltweit für Entsetzen.

الرئيس الألماني يطالب بتوضيح ملابسات هجوم هاناو الإرهابي 19.02.2021

طالب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بتوضيح جميع ملابسات حادث هاناو الإرهابي العنصري بعد مرور عام عليه والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، داعيا المواطنين إلى الوقوف معا ضد الكراهية والعنصرية والتحريض على العنف.
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