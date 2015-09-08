المسلسلات المصرية هي أعمال درامية تركز على عرض الواقع الاجتماعي والسياسي الذي تعيشه مصر، ويشهد إنتاج المسلسلات الدينية والتاريخية تراجعا ملفتا في السنوات الأخيرة.

يعود تاريخ المسلسلات المصرية إلى بداية ستينات القرن الماضي، ومن أوائل المسلسلات التي تم إنتاجها آئذاك مسلسل "هارب من الأيام" ومسلسل "الساقية والضحية والرحيل" و"لمن نحيا"، وغيرها من المسلسلات التي تروي القصص المستوحاة من الواقع الاجتماعي والسياسي الذي يعيشه المصريون، فضلا عن إنتاج العديد من المسلسلات الدينية والتاريخية التي لاقت صدى عربيا كبيرا. ومن أشهر هذه المسلسلات المصرية "رأفت الهجان" و"ليالي الحلمية و "ضمير أله حكمت" و"لن أعيش في جلباب أبي" ومؤخرا مسلسل "الملك فاروق"..وشارك في هذه المسلسلات نخبة من الممثلين الكبار مثل عبد الله غيث وكمال ياسين وحسين رياض وفاتن حمامة ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وصلاح السعدني .