المسلسلات السورية هي أعمال درامية تعرض قصصا تروي تاريخ سوريا و صورا من الواقع الاجتماعي الذي يعيشه السوريون. ومؤخرا شهدت الدراما السورية قفزة هائلة وأصبحت منافسا قويا للدراما المصرية.

لم تظهر المسلسلات السورية حتى نهاية الستينات، وكان أول مسلسل طويل بثه التلفزيون السوري هو مسلسل "حكاية حارة القصر"، ليظهر بعد ذلك العديد من المسلسلات السورية الكوميدية مثل "مقالب غوار" و"صحّ النوم" و"حمام الهنا"، وبفضل هذه المسلسلات وصل العديد من الممثلين السوريين إلى النجومية مثل دريد لحام وياسين يقوش ونهاد قلعي ورفيق سبيعي، ورغم أن انتاج الدراما السورية كان ضعيفا مقابل الدراما المصرية إلا أن المسلسلات السورية شهدنت قفزة هائلة مؤخرا . ومن أشهر المسلسلات السورية "يوميات مدير عام" و"الفصول الأربعة" و"حمام القيشني" وخان الحرير" و"مرايا" و"باب الحارة" . وعرفت الدراما السورية مشاركة نجوم لامعين منهم أسعد فضة ومنى واصف وخالد تاجا وبسام كوسا وياسر العظمة وغيرهم.