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المسرح العربي

يلقب المسرح بأب الفنون وهو أحد الفنون القديمة جدا في العالم العربي بالرغم من أنه كان متواجدا بشكل مختلف عما هو عليه اليوم. فقد كان الناس يتجمعون حول القصاصين والحكواتيين الذين كانوا يسردون قصصهم ويمثلونها في قالب مسرحي.

أشارت الكثير من الكتب التراثية إلى وجود ما يشبه المسرح في العالم العربي. وكان المسرح قديما يعتمد على السخرية والإضحاك. ويقال إن الخليفة "المتوكل" أول من أدخل الألعاب والمسليات والموسيقي والرقص إلى البلاط، ومن ثم أصبحت قصور الخلفاء مكاناً للتجمع والتبادل الثقافي مع البلدان الأجنبية. كما تواجدت أشكال للمسرح الشعبي في الأسواق والساحات. وفي العصر الحديث وخاصة في مصر ظهر المسرح بشكله المعاصر بعد أن أُرسلت بعثات إلى دول أوروبية للتعلم منها وإرساء مسرح وطني عند عودتها. ومن أهم الأسماء المسرحية في العالم العربي يوسف وهبي وجورج أبيض والطيب الصديقي.

ARCHIV - Blick auf die leere Bühne im Kabarett «Zwickmühle» in Magdeburg, aufgenommen am 09.09.2010. Die freien Theater im Land haben ein vielfältiges Repertoire zu bieten. Auf kleinen Bühnen führen sie ihre Stücke auf - meist mit viel Herzblut. Foto: Jens Wolf/dpa (zu lah vom 28.06.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

مسرحية "فوق الصفر" السورية تفتح مهرجان المسرح العربي في هانوفر 21.01.2017

في مدينة هانوفر، يتواصل مهرجان المسرح العربي بمشاركة ثمان فرق مسرحية من ست دول عربية ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان. DW تسلط الضوء على مسرحية الافتتاح للفرقة السورية "كون" في عرضها الذي يحمل أسم "فوق الصفر".
Arab Theatre Festival in Rabat Bildbeschreibung: A scene from the iraken Thater PlayExclusive about the role of religion Kopierechte: DW (anonym) Aufnahmedatum : 15 01 2015

خشبة المسرح العربي ميدان لمواجهة التطرف الديني 20.01.2015

كيف يمكن إقناع الشباب العربي بعدم الارتماء في أحضان الجماعات المتطرفة؟ سؤال يؤرق فنانين مسرحيين في العالم العربي، DW عربية التقت بعدد منهم وحاورتهم حول مدى تقديم المسرح بدائل ثقافية للشباب العربي في مواجهة التطرف.
Theatertreffen in Hannover: Das Plakat vom Festival; 08.10.2014, Hannover; Copyright: TT/Fettah Diouri

"الربيع العربي خان كفاح المرأة العربية" 09.10.2014

احتضنت مدينة هانوفر الألمانية مهرجان الربيع العربي الثاني للمسرح وبمشاركة سبع فرق عربية من شمال أفريقيا ومصر وفلسطين ولبنان والعراق. هموم المرأة العربية وكفاحها من أجل حقوقها المشروعة شكلت المواضيع الأساسية للعروض.
Lizenz: Die Bilder wurden uns von Theater an der Ruhr zur Verfügung gestellt und können ohne jeglichen Einschränkungen benutzt werden. Zulieferer: Pedram Habibi

المسرح العربي: ركود أم أزمة أم احتضار؟ 15.12.2010

يعاني قطاع الثقافة في ألمانيا من عواقب تقليص الميزانية إثر الأزمة الاقتصادية العالمية، لا سيما المسرح الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على دعم الدولة. كيف هو الحال في العالم العربي؟ وهل ما زال للمسرح تأثيرٌ على الناس؟
Der Schauspieler Manfred Karge (l-r) in der Rolle des Karl Balicke, Charlotte Müller als Tochter Anna Balicke, und Claudia Burckhardt als Mutter Amalia Balicke in dem Stück Trommeln in der Nacht von Bertold Brecht, aufgenommen bei der Fotoprobe am 28.08.2007. am Berliner Ensemble (BE) in Berlin. In der Regie von Philip Tiedemann hat das Stück am 30.08.2007 am BE Premiere. Foto: Claudia Esch-Kenkel +++(c) dpa - Report+++

العرب عرفوا المسرح منذ الجاهلية وليس عن طريق الأوروبيين 23.09.2007

يعود تاريخ المسرح العربي إلى الجاهلية، إي إلى ما قبل نشوء المسرح الأوروبي بكثير، في حوار مع موقعنا يعارض الباحث الإسرائيلي من أصل عراقي شموئيل موريه الرأي السائد بأن العرب عرفوا المسرح عن طريق الأوروبيين.
Roy Cornelius Smith als Fatty, links, Gwyneth Jones als Leokadja Begbick, mitte und Wilbur Pauley als Dreieinigkeitsmoses, rechts, in einer Szene der Bertolt Brecht Oper Der Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny aufgenommen am Sonntag, 19. Juli 1998, bei einer Hauptprobe der Salzburger Festspiele. Die Peter Zadek Inszenierung hat am 24. Juli im Grossen Festspielhaus Premiere. (AP Photo/Rudi Blaha)

محاولة ألمانية لفهم الثقافة العربية من خلال كتاب عن المسرح العربي 07.06.2007

صدر للباحثة الألمانية فردريكا بانافيك مؤخرا كتاب حول الظواهر المسرحية العربية، وقد رصدت من خلاله طبيعة فن المسرح في الوطن العربي، باعتباره عنصرا هاما لفهم الثقافة العربية.