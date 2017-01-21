المسرح العربي

يلقب المسرح بأب الفنون وهو أحد الفنون القديمة جدا في العالم العربي بالرغم من أنه كان متواجدا بشكل مختلف عما هو عليه اليوم. فقد كان الناس يتجمعون حول القصاصين والحكواتيين الذين كانوا يسردون قصصهم ويمثلونها في قالب مسرحي.

أشارت الكثير من الكتب التراثية إلى وجود ما يشبه المسرح في العالم العربي. وكان المسرح قديما يعتمد على السخرية والإضحاك. ويقال إن الخليفة "المتوكل" أول من أدخل الألعاب والمسليات والموسيقي والرقص إلى البلاط، ومن ثم أصبحت قصور الخلفاء مكاناً للتجمع والتبادل الثقافي مع البلدان الأجنبية. كما تواجدت أشكال للمسرح الشعبي في الأسواق والساحات. وفي العصر الحديث وخاصة في مصر ظهر المسرح بشكله المعاصر بعد أن أُرسلت بعثات إلى دول أوروبية للتعلم منها وإرساء مسرح وطني عند عودتها. ومن أهم الأسماء المسرحية في العالم العربي يوسف وهبي وجورج أبيض والطيب الصديقي.