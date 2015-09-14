المسجد الحرام أو الحرم المكي هو قبلة المسلمين وأعظم المساجد الإسلامية قاطبة. يتوافد إلى المسجد سنويا الملايين من مختلف أنحاء العالم للصلاة والعمرة والحج. شهد المسجد خلال تاريخه توسيع حرمه الذي يتسع حاليا مليوني زائر.

يقع المسجد الحرام أو الحرم المكي الذي تتوسطه الكعبة المشرفة في مدينة مكة غرب السعودية. يبدأ تاريخ المسجد ببناء الكعبة المشرفة التي يعود تاريخها إلى آدم والنبي إبراهيم. وقد أصبحت مكانا بارزا للحج في العهد الإسلامي بعد "غزوة الفتح" التي سيطر المسلمون من خلالها على مكة. تم توسيع المسجد أكثر من مرة شهد خلالها العديد من التوسعات أبرزها في العهدين الأموي والعباسي وفي عهد ملول العائلة السعودية.